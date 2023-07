Barbasol Championship Par Scores

Saturday At Champions at Keene Trace Nicholasville, Ky. Purse: $3.8 million Yardage: 7,328; Par: 72 Third Round Trevor Cone, United…

Saturday

At Champions at Keene Trace

Nicholasville, Ky.

Purse: $3.8 million

Yardage: 7,328; Par: 72

Third Round

Trevor Cone, United States 71-65-63—199 -17 Lucas Glover, United States 63-68-69—200 -16 Vincent Norrman, Sweden 66-67-67—200 -16 Adrien Saddier, France 68-66-67—201 -15 Nathan Kimsey, England 69-66-67—202 -14 Jayden Trey Schaper, South Africa 68-66-68—202 -14 Daniel Brown, England 65-68-70—203 -13 Louis De Jager, South Africa 69-65-69—203 -13 Marcus Kinhult, Sweden 66-70-67—203 -13 Alexander Levy, France 69-68-66—203 -13 Grayson Murray, United States 70-70-63—203 -13 Taylor Pendrith, Canada 69-66-68—203 -13 David Ravetto, France 72-64-67—203 -13 Ryan Armour, United States 64-71-69—204 -12 Jason Dufner, United States 68-67-69—204 -12 Tano Goya, Argentina 68-71-65—204 -12 Adam Long, United States 66-67-71—204 -12 Ryan Moore, United States 64-70-70—204 -12 Cameron Percy, Australia 70-69-65—204 -12 Doc Redman, United States 69-70-65—204 -12 Tyson Alexander, United States 70-67-68—205 -11 Kevin Tway, United States 71-67-67—205 -11 Akshay Bhatia, United States 68-68-70—206 -10 Christoffer Bring, Denmark 72-65-69—206 -10 MJ Daffue, South Africa 70-66-70—206 -10 Angel Hidalgo, Spain 66-69-71—206 -10 Masahiro Kawamura, Japan 69-69-68—206 -10 Russell Knox, Scotland 68-69-69—206 -10 Justin Lower, United States 72-66-68—206 -10 Chris Nido, United States 74-65-67—206 -10 Henrik Norlander, Sweden 69-67-70—206 -10 Ryan Brehm, United States 72-66-69—207 -9 Wesley Bryan, United States 65-73-69—207 -9 Kramer Hickok, United States 68-70-69—207 -9 Max McGreevy, United States 70-70-67—207 -9 Andrew Novak, United States 65-73-69—207 -9 Matti Schmid, Germany 68-71-68—207 -9 Tommy Gainey, United States 70-69-69—208 -8 Brice Garnett, United States 70-70-68—208 -8 Michael Gligic, Canada 68-70-70—208 -8 Mikael Lindberg, Sweden 68-72-68—208 -8 William McGirt, United States 69-70-69—208 -8 Niklas Norgaard Moller, Denmark 67-69-72—208 -8 Ted Potter Jr., United States 69-68-71—208 -8 Brian Stuard, United States 73-66-69—208 -8 Alejandro Del Rey, Spain 69-70-70—209 -7 David Ford, United States 71-67-71—209 -7 Peter Malnati, United States 67-72-70—209 -7 Cody Gribble, United States 65-75-70—210 -6 Ryo Hisatsune, Japan 70-69-71—210 -6 Bo Hoag, United States 69-71-70—210 -6 Kelly Kraft, United States 71-68-71—210 -6 Chad Ramey, United States 67-69-74—210 -6 JC Ritchie, South Africa 67-69-74—210 -6 Johannes Veerman, United States 66-70-74—210 -6 Clement Sordet, France 67-73-71—211 -5 Bo Van Pelt, United States 66-74-71—211 -5 John Axelsen, Denmark 72-68-72—212 -4 Aaron Cockerill, Canada 72-68-72—212 -4 Zecheng Dou, China 70-70-72—212 -4 Scott Harrington, United States 70-70-72—212 -4 Jason Scrivener, Australia 71-66-75—212 -4 Martin Trainer, France 70-69-73—212 -4 Greg Chalmers, Australia 70-70-73—213 -3 Patton Kizzire, United States 67-71-75—213 -3 Richy Werenski, United States 70-68-75—213 -3 Sung Kang, South Korea 70-70-76—216 E

