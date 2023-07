Genesis Scottish Open Par Scores

Friday At The Renaissance Club Gullane, United Kingdom Purse: $9 million Yardage: 7,237; Par: 70 Second Round Rory McIlroy, Northern…

Rory McIlroy, Northern Ireland 64-66—130 -10 Byeong Hun An, South Korea 61-70—131 -9 Tyrrell Hatton, England 69-62—131 -9 Tom Kim, South Korea 66-65—131 -9 Sam Burns, United States 67-65—132 -8 Brian Harman, United States 67-65—132 -8 Padraig Harrington, Ireland 67-66—133 -7 Nicolai Hojgaard, Denmark 70-63—133 -7 Scottie Scheffler, United States 68-65—133 -7 Ewen Ferguson, Scotland 66-68—134 -6 Grant Forrest, Scotland 69-65—134 -6 Rickie Fowler, United States 67-67—134 -6 Daniel Hillier, New Zealand 68-66—134 -6 Max Homa, United States 66-68—134 -6 Marcel Schneider, Germany 69-65—134 -6 Sebastian Soderberg, Sweden 67-67—134 -6 Wyndham Clark, United States 68-67—135 -5 Will Gordon, United States 66-69—135 -5 Gavin Green, Malaysia 69-66—135 -5 Harry Hall, England 71-64—135 -5 Tom Hoge, United States 69-66—135 -5 Joakim Lagergren, Sweden 69-66—135 -5 Romain Langasque, France 70-65—135 -5 Kyoung-Hoon Lee, South Korea 65-70—135 -5 Shane Lowry, Ireland 71-64—135 -5 Thorbjorn Olesen, Denmark 67-68—135 -5 J.T. Poston, United States 69-66—135 -5 Erik Van Rooyen, South Africa 72-63—135 -5 Wu Ashun, China 68-68—136 -4 Eric Cole, United States 67-69—136 -4 Thomas Detry, Belgium 64-72—136 -4 Tommy Fleetwood, England 70-66—136 -4 Ryan Fox, New Zealand 69-67—136 -4 Ben Griffin, United States 69-67—136 -4 Garrick Higgo, South Africa 67-69—136 -4 Viktor Hovland, Norway 73-63—136 -4 Kurt Kitayama, United States 71-65—136 -4 David Lingmerth, Sweden 66-70—136 -4 Robert Macintyre, Scotland 67-69—136 -4 Yannik Paul, Germany 65-71—136 -4 Davis Riley, United States 63-73—136 -4 Xander Schauffele, United States 70-66—136 -4 Connor Syme, Scotland 68-68—136 -4 Dale Whitnell, England 69-67—136 -4 Alexander Bjork, Sweden 71-66—137 -3 Dan Bradbury, England 69-68—137 -3 Corey Conners, Canada 72-65—137 -3 Sean Crocker, United States 69-68—137 -3 Calum Hill, Scotland 70-67—137 -3 Lee Hodges, United States 68-69—137 -3 Min Woo Lee, Australia 68-69—137 -3 Joost Luiten, Netherlands 70-67—137 -3 Ben Martin, United States 70-67—137 -3 Tapio Pulkkanen, Finland 68-69—137 -3 Jordan L. Smith, England 68-69—137 -3 Justin Thomas, United States 68-69—137 -3 Sami Valimaki, Finland 67-70—137 -3 Matt Wallace, England 72-65—137 -3 Adri Arnaus, Spain 69-69—138 -2 Julien Brun, France 66-72—138 -2 Jorge Campillo, Spain 70-68—138 -2 Austin Eckroat, United States 71-67—138 -2 Lucas Herbert, Australia 71-67—138 -2 Billy Horschel, United States 69-69—138 -2 Matthew Jordan, England 69-69—138 -2 Maximilian Kieffer, Germany 69-69—138 -2 Luke List, United States 69-69—138 -2 Tom McKibbin, Northern Ireland 70-68—138 -2 Guido Migliozzi, Italy 68-70—138 -2 Victor Perez, France 69-69—138 -2 Andrew Putnam, United States 70-68—138 -2 Richie Ramsay, Scotland 71-67—138 -2 Antoine Rozner, France 68-70—138 -2 Marcel Siem, Germany 68-70—138 -2 Nick Taylor, Canada 68-70—138 -2 Ben Taylor, England 70-68—138 -2 Gary Woodland, United States 70-68—138 -2 Paul Waring, England 71-WD Justin Walters, South Africa 72-WD

Missed Cut

Ludvig Aberg, Sweden 71-68—139 -1 Oliver Bekker, South Africa 66-73—139 -1 Christiaan Bezuidenhout, South Africa 69-70—139 -1 Rafa Cabrera Bello, Spain 69-70—139 -1 Patrick Cantlay, United States 72-67—139 -1 Nicolas Colsaerts, Belgium 73-66—139 -1 Mackenzie Hughes, Canada 69-70—139 -1 Adrian Meronk, Poland 71-68—139 -1 Keith Mitchell, United States 68-71—139 -1 Aaron Rai, England 71-68—139 -1 Kalle Samooja, Finland 70-69—139 -1 Adam Scott, Australia 72-67—139 -1 Nicolai Von Dellingshausen, Germany 71-68—139 -1 Oliver Wilson, England 69-70—139 -1 Fabrizio Zanotti, Paraguay 70-69—139 -1 Marcus Armitage, England 74-66—140 E Joseph Bramlett, United States 71-69—140 E Luke Donald, England 70-70—140 E Harrison Endycott, Australia 72-68—140 E Simon Forsstrom, Sweden 69-71—140 E Sungjae Im, South Korea 70-70—140 E Michael Kim, United States 72-68—140 E Seonghyeon Kim, South Korea 69-71—140 E Thriston Lawrence, South Africa 67-73—140 E Patrick Rodgers, United States 70-70—140 E Justin Rose, England 70-70—140 E Matthew Southgate, England 71-69—140 E Sahith Theegala, United States 71-69—140 E Matthew Baldwin, England 71-70—141 +1 Cameron Davis, Australia 71-70—141 +1 Matt Fitzpatrick, England 68-73—141 +1 Charley Hoffman, United States 68-73—141 +1 Bio Kim, South Korea 70-71—141 +1 Francesco Molinari, Italy 71-70—141 +1 Matthieu Pavon, France 72-69—141 +1 Jordan Spieth, United States 72-69—141 +1 Aaron Baddeley, Australia 72-70—142 +2 Wil Besseling, Netherlands 73-69—142 +2 Zac Blair, United States 71-71—142 +2 Ross Fisher, England 66-76—142 +2 Pablo Larrazabal, Spain 70-72—142 +2 David Law, Scotland 70-72—142 +2 Zander Lombard, South Africa 68-74—142 +2 Richard Mansell, England 69-73—142 +2 Taylor Montgomery, United States 70-72—142 +2 Adrian Otaegui, Spain 71-71—142 +2 C.T. Pan, Chinese Taipei 73-69—142 +2 Eddie Pepperell, England 73-69—142 +2 Sam Ryder, United States 70-72—142 +2 Shubhankar Sharma, India 68-74—142 +2 Callum Shinkwin, England 73-69—142 +2 Scott Stallings, United States 70-72—142 +2 Dylan Wu, United States 68-74—142 +2 Brandon Wu, United States 75-67—142 +2 Kevin Yu, Chinese Taipei 72-70—142 +2 Troy Merritt, United States 71-72—143 +3 Alex Noren, Sweden 69-74—143 +3 Alex Smalley, United States 71-72—143 +3 Ockie Strydom, South Africa 69-74—143 +3 Doug Ghim, United States 72-72—144 +4 Scott Jamieson, Scotland 71-73—144 +4 Edoardo Molinari, Italy 70-74—144 +4 Robby Shelton, United States 73-71—144 +4 Callum Tarren, England 73-71—144 +4 Chase Hanna, United States 73-72—145 +5 Rasmus Hojgaard, Denmark 73-72—145 +5 Hao-Tong Li, China 75-70—145 +5 Jimmy Walker, United States 72-73—145 +5 Daniel Gavins, England 69-77—146 +6 Jamie Donaldson, Wales 71-76—147 +7 Hurly Long, Germany 74-73—147 +7 Nick Bachem, Germany 73-75—148 +8 Yeongsu Kim, South Korea 75-73—148 +8 Danny Willett, England 74-74—148 +8 Dylan Frittelli, South Africa 78-71—149 +9 Yoseop Seo, South Korea 76-73—149 +9

