2023 Baseball Draft Selections

Tuesday, July 11 Eleventh Round

315. Washington Nationals, Gavin Adams, RHP, Indian River St.

316. Oakland Athletics, Drew Conover, RHP, Rutgers.

317. Pittsburgh Pirates, Miadgiel Cotto, LHP, Kentucky.

318. Cincinnati Reds, Jack Moss, 1B, Texas A&M.

319. Kansas City Royals, Jared Dickey, OF, Tennessee.

320. Detroit Tigers, Jim Jarvis, SS, Alabama.

321. Texas Rangers, Max Martin, OF, Southridge H.S., Wash.

322. Colorado Rockies, Stu Flesland III, LHP, Washington.

323. Miami Marlins, Jake Brooks, RHP, UCLA.

324. Los Angeles Angels, John Wimmer, SS, Rock Hill H.S., S.C.

325. Arizona Diamondbacks, Casey Anderson, RHP, Utah Valley.

326. Chicago Cubs, Zyhir Hope, OF, Colonial Forge H.S., Va.

327. Minnesota Twins, Ty Langenberg, RHP, Iowa.

328. Boston Red Sox, Nelly Taylor, OF, Polk State College.

329. Chicago White Sox, Rikuu Nishida, 2B, Oregon.

330. San Francisco Giants, Jack Payton, C, Louisville.

331. Baltimore Orioles, Nestor German, RHP, Seattle.

332. Milwaukee Brewers, Bishop Letson, RHP, Floyd Central H.S., Ind.

333. Tampa Bay Rays, Garrett Edwards, RHP, LSU.

334. Toronto Blue Jays, Grant Rogers, RHP, McNeese St.

335. St. Louis Cardinals, Dakota Harris, SS, Oklahoma.

336. New York Mets, Brett Banks, RHP, UNC-Wlimington.

337. Seattle Mariners, Brandyn Garcia, LHP, Texas A&M.

338. Cleveland Guardians, Johnny Tincher, C, Washington.

339. Atlanta Braves, Jace Grady, OF, Dallas Baptist.

340. Los Angeles Dodgers, Carson Hobbs, RHP, Samford.

341. San Diego Padres, Carson Montgomery, RHP, Florida St.

342. New York Yankees, Josh Grosz, RHP, East Carolina.

343. Philadelphia Phillies, Kehden Hettiger, C, Sierra Canyon H.S., Calif.

344. Houston Astros, Nehomar Ochoa Jr., OF, Galena Park H.S., Texas.

Twelfth Round

345. Washington Nationals, Travis Sthele, RHP, Texas.

346. Oakland Athletics, Cole Conn, C, Chicago.

347. Pittsburgh Pirates, Khristian Curtis, RHP, Arizona St.

348. Cincinnati Reds, Simon Miller, RHP, UTSA.

349. Kansas City Royals, Logan Martin, RHP, Kentucky.

350. Detroit Tigers, Andrew Dunford, RHP, Houston County, H.S., Ga.

351. Texas Rangers, Paul Bonzagni, RHP, S. Illinois.

352. Colorado Rockies, Bryson Hammer, LHP, Dallas Baptist.

353. Miami Marlins, Josh Ekness, RHP, Houston.

354. Los Angeles Angels, Sam Brown, 1B, Washington St.

355. Arizona Diamondbacks, Sam Knowlton, RHP, South Alabama.

356. Chicago Cubs, Carter Trice, 2B, NC State.

357. Minnesota Twins, Paulshawn Pasqualotto, RHP, California.

358. Boston Red Sox, Max Carlson, RHP, North Carolina.

359. Chicago White Sox, Mathias LaCombe, RHP, Cochise College.

360. San Francisco Giants, Timmy Manning, LHP, Arizona St.

361. Baltimore Orioles, Blake Money, RHP, LSU.

362. Milwaukee Brewers, Bjorn Johnson, LHP, Lincoln H.S., Wash.

363. Tampa Bay Rays, Chandler Murphy, RHP, Missouri.

364. Toronto Blue Jays, Chay Yeager, RHP, Pasco Hernando C.C.

365. St. Louis Cardinals, Brayden Jobert, OF, LSU.

366. New York Mets, Brady Kirtner, RHP, Virginia Tech.

367. Seattle Mariners, Logan Evans, RHP, Pittsburgh.

368. Cleveland Guardians, Keegan Zinn, RHP, Lake Minneola H.S., Fla.

369. Atlanta Braves, Brady Day, 2B, Kansas St.

370. Los Angeles Dodgers, Noah Ruen, RHP, Tyler J.C.

371. San Diego Padres, Blake Dickerson, LHP, Ocean Lakes H.S., Va.

372. New York Yankees, Brady Rose, LHP, Dallas Baptist.

373. Philadelphia Phillies, Brandon Beckel, RHP, Texas Tech.

374. Houston Astros, Anthony Huezo, OF, Etiwana H.S., Calif.

Thirteenth Round

375. Washington Nationals, Liam Sullivan, LHP, Georgia.

376. Oakland Athletics, Will Johnston, LHP, Texas A&M.

377. Pittsburgh Pirates, Charles McAdoo, 2B, San Jose St.

378. Cincinnati Reds, Cody Adcock, RHP, Arkansas.

379. Kansas City Royals, Ethan Bosacker, RHP, Xavier.

380. Detroit Tigers, Brett Callahan, OF, Saint Joseph’s.

381. Texas Rangers, William Privette, RHP, Coll. of Charleston.

382. Colorado Rockies, Caleb Hobson, OF, UT-Martin.

383. Miami Marlins, Colson Lawrence OF, South Alabama.

384. Los Angeles Angels, Riley Bauman, RHP, Abilene Christian.

385. Arizona Diamondbacks, Hayden Durke, RHP, Rice.

386. Chicago Cubs, Sam Armstrong, RHP, Old Dominion.

387. Minnesota Twins, Jeremy Lee, RHP, South Alabama.

388. Boston Red Sox, Cade Feeney, RHP, N. Dakota St.

389. Chicago White Sox, Ryan Galanie, 3B, Wofford.

390. San Francisco Giants, Jose Ortiz, OF, Leadership Christian Academy, Puerto Rico.

391. Baltimore Orioles, Riley Cooper, LHP, LSU.

392. Milwaukee Brewers, Brett Wichrowski, RHP, Bryant.

393. Tampa Bay Rays, Bryan Broecker, C, Michigan St.

394. Toronto Blue Jays, Brennan Orf, OF, SIU-Edwardsville.

395. St. Louis Cardinals, William Sullivan, 1B, Troy.

396. New York Mets, Ben Simon, RHP, Elon.

397. Seattle Mariners, Elijah Duke, RHP, Illinois St.

398. Cleveland Guardians, Jacob Bresnahan, LHP, Sumner H.S., Wash.

399. Atlanta Braves, Will Verdung III, 3B, Itawamba J.C.

400. Los Angeles Dodgers, Alex Makarewich, RHP, Northwestern St.

401. San Diego Padres, Dane Lais, RHP, Oregon City H.S., Ore.

402. New York Yankees, Josh Tiedemann, TWP, Hamilton H.S., Ariz.

403. Philadelphia Phillies, Marty Gair, RHP, Florida SouthWestern State College.

404. Houston Astros, James Hicks, RHP, South Carolina.

Fourteenth Round

405. Washington Nationals, Elijah Nunez, OF, TCU.

406. Oakland Athletics, Luke Mann, 3B, Missouri.

407. Pittsburgh Pirates, Garrett McMillan, RHP, Alabama.

408. Cincinnati Reds, Kyle Henley, OF, Denmark H.S., Ga.

409. Kansas City Royals, Mason Miller, LHP, Florida Gulf Coast.

410. Detroit Tigers, David Smith, 2B, UConn.

411. Texas Rangers, Josh Trentadue, LHP, College of Southern Idaho.

412. Colorado Rockies, umter Mann, RHP, Tennessee Tech.

413. Miami Marlins, Jack Sellinger, LHP, UNLV.

414. Los Angeles Angels, Zach Joyce, RHP, Tennessee.

415. Arizona Diamondbacks, Jake Fitzgibbons, LHP, Tennessee.

416. Chicago Cubs, Grayson Moore, RHP, Vanderbilt.

417. Minnesota Twins, Xander Hamilton, RHP, Appalachian St.

418. Boston Red Sox, Jojo Ingrassia, LHP, Cal St.-Fullerton.

419. Chicago White Sox, Edrick Felix, 2B, Florida Gulf Coast.

420. San Francisco Giants, Cale Lansville, RHP, San Jacinto College North.

421. Baltimore Orioles, Michael Forret, RHP, State College of Florida, Manatee-Sarasota.

422. Milwaukee Brewers, Hayden Robinson, RHP, Berwick H.S., La.

423. Tampa Bay Rays, T.J. Fondtain, OF, San Diego St.

424. Toronto Blue Jays, Joe Vogatsky, RHP, James Madison.

425. St. Louis Cardinals, Jacob Odie, RHP, Orange Coast College.

426. New York Mets, John Valle, RHP, Jefferson H.S., Fla.

427. Seattle Mariners, Ernie Day, RHP, Campbell.

428. Cleveland Guardians, Zane Morehouse, RHP, Texas.

429. Atlanta Braves, Mitch Farris, LHP, Wingate.

430. Los Angeles Dodgers, Jaxon Jelkin, RHP, South Mountain C.C.

431. San Diego Padres, Tyler Morgan, RHP, Abilene Christian.

432. New York Yankees, Danny Flatt, RHP, P27 Academy, S.C.

433. Philadelphia Phillies, Zach Arnold, SS, Houston.

434. Houston Astros, Jackson Nezuh, RHP, Louisiana-Lafayette.

Fifteenth Round

435. Washington Nationals, Mikey Tepper, RHP, Liberty.

436. Oakland Athletics, WillSimpson, OF, Washington.

437. Pittsburgh Pirates, John Lopez, C, Puerto Rico Baseball Academy.

438. Cincinnati Reds, Dylan Simmons, RHP, Pittsburgh.

439. Kansas City Royals, Chase Isbell, RHP, Auburn.

440. Detroit Tigers, Brady Cerkownyk, C, Connors St.

441. Texas Rangers, Michael Trausch, LHP, Central Arizona College.

442. Colorado Rockies, Darius Perry, C, UCLA.

443. Miami Marlins, Nigel Belgrave, RHP, Maryland.

444. Los Angeles Angels, Caleb Ketchup, SS, Lipscomb.

445. Arizona Diamondbacks, Rio Britton, LHP, NC State.

446. Chicago Cubs, Ty Johnson, RHP, Ball St.

447. Minnesota Twins, Spencer Bengard, RHP, California Baptist.

448. Boston Red Sox, Phoenix Call, SS, Calabasas H.S., Calif.

449. Chicago White Sox, Carlton Perkins, RHP, Cowley County C.C.

450. San Francisco Giants, Dylan Carmouche, LHP, Tulane.

451. Baltimore Orioles, Qrey Lott, OF, Lowndes H.S., Ga.

452. Milwaukee Brewers, Josh Adamczewski, SS, Lake Central H.S., Ind.

453. Tampa Bay Rays, Will Stevens, RHP, Tarleton St.

454. Toronto Blue Jays, Kelena Sauer, RHP, San Diego St.

455. St. Louis Cardinals, Tre Richardson, SS, TCU.

456. New York Mets, Justin Lawson, RHP, NC State.

457. Seattle Mariners, Carson Jones, OF, Virginia Tech.

458. Cleveland Guardians, Kyle Scott, RHP, Lackawanna College.

459. Atlanta Braves, David Rodriguez, RHP, San Joaquin Delta College.

460. Los Angeles Dodgers, Jordan Thompson, SS, LSU.

461. San Diego Padres, Zac Addkinson, RHP, Marshall.

462. New York Yankees, Tomas Frick, C, North Carolina.

463. Philadelphia Phillies, Jared Thomas, C, Loyola Marymount.

464. Houston Astros, Garret Guillemette, C, Texas.

Sixteenth Round

465. Washington Nationals, Austin Amaral, RHP, Stetson.

466. Oakland Athletics, Ryan Brown, RHP, Oregon St.

467. Pittsburgh Pirates, Justin Miknis, C, Kent St.

468. Cincinnati Reds, Bernard Moon, SS, Redan H.S., Ga.

469. Kansas City Royals, Josh Hansell, RHP, Arizona St.

470. Detroit Tigers, Donye Evans, RHP, Charlotte.

471. Texas Rangers, Jake Brown, LHP, Sulphur H.S., La.

472. Colorado Rockies, Austin Emener, LHP, E. Tennessee St.

473. Miami Marlins, Kevin Vaupel, LHP, Seton Hill University.

474. Los Angeles Angels, Rio Foster, OF, Florence-Darlington Tech.

475. Arizona Diamondbacks, Matthew Linskey, RHP, Rice.

476. Chicago Cubs, Daniel Brown, LHP, Campbell.

477. Minnesota Twins, Anthony Silvas, RHP, Riverside C.C.

478. Boston Red Sox, Isaac Stebens, RHP, Oklahoma St.

479. Chicago White Sox, Weston Eberly, C, Columbia.

480. San Francisco Giants, Justin Wishoski, 3B, Sam Houston St.

481. Baltimore Orioles, Cole Urman, C, Cal St.-Fullerton.

482. Milwaukee Brewers, Josh Timmerman, RHP, Ohio St.

483. Tampa Bay Rays, Wooyeoul Shin, 1B, Miami Dade College.

484. Toronto Blue Jays, Jackson Hornung, C, Skidmore College.

485. St. Louis Cardinals, Tyler Bradt, RHP, East Carolina.

486. New York Mets, Jake Zitella, 3B, St. Charles East H.S., Ill.

487. Seattle Mariners, Caleb Cali, 3B, Arkansas.

488. Cleveland Guardians, Mac Heuer, RHP, Georgia Home Education Association.

489. Atlanta Braves, Isaac Gallegos, RHP, New Mexico.

490. Los Angeles Dodgers, Javen Coleman, LHP, LSU.

491. San Diego Padres, Sam Whiting, RHP, UC Santa Barbara.

492. New York Yankees, Andrew Landry, RHP, SE Louisiana.

493. Philadelphia Phillies, Luke Russo, RHP, Eastern Michigan.

494. Houston Astros, Will Bush, C, Tyler J.C.

Seventeenth Round

495. Washington Nationals, Merrick Baldo, RHP, Loyola Marymount.

496. Oakland Athletics, Colby Halter, 2B, Florida.

497. Pittsburgh Pirates, Daniel Cuvet, 3B, ESB Academy, Fla.

498. Cincinnati Reds, JeanPierre Ortiz, TWP, Chipola College.

499. Kansas City Royals, Connor Oliver, LHP, Miami(Ohio).

500. Detroit Tigers, Bradley Stewart, LHP, Cooper City H.S., Fla.

501. Texas Rangers, Kamdyn Perry, RHP, Bishop Gorman H.S., Nev.

502. Colorado Rockies, Aidan Longwell, 1B, Kent St.

503. Miami Marlins, Mark Coley II, OF, Rhode Island.

504. Los Angeles Angels, Logan Britt, RHP, Abilene Christian.

505. Arizona Diamondbacks, Carlos Rey, LHP, Nova Southeastern University.

506. Chicago Cubs, Ethan Flanagan, LHP, UCLA.

507. Minnesota Twins, Kaden Bragg, LHP, Angelo St.

508. Boston Red Sox, Dylan Schlaegel, OF, Legacy H.S., Texas.

509. Chicago White Sox, Mikey Kane, IF, Oregon St.

510. San Francisco Giants, Drew Cavanaugh, C, Florida Southern.

511. Baltimore Orioles, Zane Barnhart, RHP, Hillsdale College.

512. Milwaukee Brewers, Jacob Gholston, RHP, Flower Mound H.S., Texas.

513. Tampa Bay Rays, Hayden Snelsrie, RHP, Randolph-Macon College.

514. Toronto Blue Jays, Sam Kulasngham, 1B, Air Force.

515. St. Louis Cardinals, Trey paige, 3B, Delaware St.

516. New York Mets, Bryce Jenkins, RHP, Tennessee.

517. Seattle Mariners, Jacob Sharp, C, UNLV.

518. Cleveland Guardians, Barrett Riebock, OF, Paris J.C.

519. Atlanta Braves, Kade Kern, OF, Ohio St.

520. Los Angeles Dodgers, Luke FOx, LHP, Duke.

521. San Diego Padres, Eric Yost, RHP, Northeastern.

522. New York Yankees, Wilson Rodriguez, OF, Academia Presbiteriana H.S., Puerto Rico.

523. Philadelphia Phillies, A.J. Shaver, OF, Florida SouthWestern State College.

524. Houston Astros, Colby Langford, LHP, Murray State College.

Eighteenth Round

525. Washington Nationals, Nate Rombach, C, Dallas Baptist.

526. Oakland Athletics, Derrick Tarpley Jr., OF, Brownsville Area H.S., Pa.

527. Pittsburgh Pirates, Kalae Harrison, SS, NC State.

528. Cincinnati Reds, Drew Pestka, RHP, John A. Logan College.

529. Kansas City Royals, Stone Russell, C, IMG Academy, Fla.

530. Detroit Tigers, Ethan Farris, 3B, Cypress Woods H.S., Texas.

531. Texas Rangers, Brendan Morse, RHP, Niagara County C.C.

532. Colorado Rockies, Yanzel Correa, RHP, International Baseball Academy, Puerto Rico.

533. Miami Marlins, Tristian Dietrich, LHP, Owen J. Roberts H.S., Pa.

534. Los Angeles Angels, Dalton Kendrick, LHP, Memphis.

535. Arizona Diamondbacks, Alec Baker, RHP, Dallas Baptist.

536. Chicago Cubs, Brian Kalmer, 3B, Gonzaga.

537. Minnesota Twins, Hector Garcia Jr., RHP, Hope International University.

538. Boston Red Sox, Zach Fogell, LHP, UConn.

539. Chicago White Sox, Anthony Imhoff, LHP, Pima C.C.

540. San Francisco Giants, Michael Rodriguez, LHP, North Greenville.

541. Baltimore Orioles, Tanner Witt, RHP, Texas.

542. Milwaukee Brewers, Dylan Watts, RHP, Tacoma C.C.

543. Tampa Bay Rays, Jeremy Pilon, LHP, École secondaire du Chêne-Bleu H.S., Canada.

544. Toronto Blue Jays, Chase Brunson, OF, San Clemente H.S., Calif.

545. St. Louis Cardinals, Hunter Kublick, RHP, Umpqua C.C.

546. New York Mets, Gavyn Jones, LHP, White Oaks H.S., Texas.

547. Seattle Mariners, Daniel Ouderkirk, RHP, Penn St.

548. Cleveland Guardians, Matt Jachec, RHP, Indiana St.

549. Atlanta Braves, Cam Magee, SS, Washington St.

550. Los Angeles Dodgers, Sterling Patick, LHP, South Hills H.S., Calif.

551. San Diego Padres, Harry Gustin, LHP, Hawaii.

552. New York Yankees, Coby Morales, OF, Washington.

553. Philadelphia Phillies, Ethan Chenault, RHP, UNC-Wilimington.

554. Houston Astros, Derek True, RHP, Cal Poly.

Nineteenth Round

555. Washington Nationals, James Ellwanger, RHP, Magnolia West H.S., Texas.

556. Oakland Athletics, Derek Salata, RHP, Illinois St.

557. Pittsburgh Pirates, Tyler Kennedy, RHP, Florida SouthWestern State College.

558. Cincinnati Reds, Herick Hernandez, LHP, Miami Dade College.

559. Kansas City Royals, Donovan LaSalle, OF, Barbe H.S., La.

560. Detroit Tigers, Blake Pivaroff, RHP, Arizona St.

561. Texas Rangers, Elijah Ickes, OF, Kamehameha H.S., Hawaii.

562. Colorado Rockies, Kannon Handy, LHP, Colorado Mesa University.

563. Miami Marlins, Johnny Olmstead, 3B, Southern Cal.

564. Los Angeles Angels, Raudi Rodriguea, OF, Georgia Premier Academy, Ga.

565. Arizona Diamondbacks, Wyatt Crenshaw, 2B, Arizona St.

566. Chicago Cubs, Nick Dean, RHP, Maryland.

567. Minnesota Twins, Sam Parker, 1B, Kennesaw Mountain H.S., Ga.

568. Boston Red Sox, Stanley Tucker, OF, Texas A&M.

569. Chicago White Sox, Caden Connor, OF, Cal St.-Fullerton.

570. San Francisco Giants, Tommy Kane, LHP, Maryland.

571. Baltimore Orioles, Kollin Ritchie SS, Atoka H.S., Okla.

572. Milwaukee Brewers, Isaac Morton, RHP, Spring Lake Park H.S., Minn.

573. Tampa Bay Rays, Owen Stenson, RHP, Arizona St.

574. Toronto Blue Jays, Aaron munson, RHP, Angelo St.

575. St. Louis Cardinals, Graysen Tarlow, C, CS-Northridge.

576. New York Mets, Christian Little, RHP, LSU.

577. Seattle Mariners, Charlie Pagliarini, 3B, Fairfield.

578. Cleveland Guardians, Josh Harlow, RHP, Mercer.

579. Atlanta Braves, Riley Frey, LHP, Milwaukee.

580. Los Angeles Dodgers, Spencer Green, RHP, Richland, H.S., Wash.

581. San Diego Padres, Adler Cecil, LHP, Temecula Valley H.S., Calif.

582. New York Yankees, Case Austin, RHP, South Carolina.

583. Philadelphia Phillies, Casey Steward, RHP, Washburn.

584. Houston Astros, Andrew Duncan, OF, A3 Academy, Fla.

Twentieth Round

585. Washington Nationals, Isaac Ayon, RHP, Oregon.

586. Oakland Athletics, Diego Barrera, LHP, Loyola Marymount.

587. Pittsburgh Pirates, Peyton Stumbo, Nevada.

588. Cincinnati Reds, Gabe Gaeckle, RHP, Aptos H.S., Calif.

589. Kansas City Royals, Blake Wilson, SS, Santa Margarita Catholic H.S., Calif.

590. Detroit Tigers, Johnathan Rogers, RHP, Tupelo, H.S., Miss.

591. Texas Rangers, Laif Palmer, RHP, Golden H.S., Colo.

592. Colorado Rockies, Troy Butler, RHP, Herkimer County C.C.

593. Miami Marlins, Ryan Ignoffo, TWP, E. Illinois.

594. Los Angeles Angels, Mac McCroskey, SS, Oral Roberts.

595. Arizona Diamondbacks, Dominic Voegele, RHP, Columbia H.S., Ill.

596. Chicago Cubs, Drew Bowser, 3B, Stanford.

597. Minnesota Twins, Ashton Larson, OF, Saint Thomas Aquinas H.S., Kan.

598. Boston Red Sox, Robert Orloski, RHP, Middleton H.S., Idaho.

599. Chicago White Sox, Garrett Wright, RHP, TCU.

600. San Francisco Giants, Nadir Lewis, OF, Princeton.

601. Baltimore Orioles, Jalen Vasquez, SS, North Greenville University.

602. Milwaukee Brewers, Justin Chambers, LHP, Basha H.S., Ariz.

603. Tampa Bay Rays, Max Stanley, RHP, Douglas County H.S., Colo.

604. Toronto Blue Jays, Kai Peterson, LHP, Sierra J.C.

605. St. Louis Cardinals, Cameron johnson, LHP, IMG Academy, Fla.

606. New York Mets, Kellum Clark, OF, Mississippi St.

607. Seattle Mariners, Will Watson, RHP, San Joaquin Delta College.

608. Cleveland Guardians, Ryan Marohn, LHP, Freedom H.S., Va.

609. Atlanta Braves, Will King, C, E. Kentucky.

610. Los Angeles Dodgers, DJ Uiagalelei, RHP, Oregon St.

611. San Diego Padres, B.Y. Choi, SS, New Mexico Military Institute.

612. New York Yankees, Bryce Warrecker, RHP, Cal Poly.

613. Philadelphia Phillies, Pierce Bennett, 2B, Wake Forest.

614. Houston Astros, Pascanel Ferreras, SS, Western Carolina.

