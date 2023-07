2023 Baseball Draft Selections

Monday, July 10 Third Round 71. Washington Nationals, Travis Sykora, RHP, Round Rock H.S., Texas. 72. Oakland Athletics, Steven Echavarria,…

Monday, July 10 Third Round

71. Washington Nationals, Travis Sykora, RHP, Round Rock H.S., Texas.

72. Oakland Athletics, Steven Echavarria, RHP, Millburn H.S., N.J.

73. Pittsburgh Pirates, Garret Forrester, 3B, Oregon St.

74. Cincinnati Reds, Hunter Hollan, LHP, Arkansas.

75. Kansas City Royals, Hiro Wyatt, RHP, Staples H.S., Conn.

76. Detroit Tigers, Paul Wilson, LHP, Lakeridge H.S., Ore.

77. Colorado Rockies, Jack Mahoney, RHP, South Carolina.

78. Miami Marlins, Brock Vradenburg, 1B, Michigan St.

79. Los Angeles Angels, Albert Rios, 3B, Stanford.

80. Arizona Diamondbacks, Jack Hurley, OF, Virginia Tech.

81. Chicago Cubs, Josh Rivera, SS, Florida.

82. Minnesota Twins, Brandon Winokur, OF, Edison H.S., Calif.

83. Boston Red Sox, Antonio Anderson, SS, North Atlanta H.S., Ga.

84. Chicago White Sox, Seth Keener, RHP, Wake Forest.

85. San Francisco Giants, Cole Foster, SS, Auburn.

86. Baltimore Orioles, Kiefer Lord, RHP, Washington.

87. Milwaukee Brewers, Eric Bitonti, SS, Aquinas H.S., Calif.

88. Tampa Bay Rays, Tre’ Morgan, 1B, LSU.

89. Toronto Blue Jays, Juaron Watts-Brown, RHP, Oklahoma St.

90. St. Louis Cardinals, Travis Honeyman, OF, Boston College.

91. New York Mets, Nolan McLean, TWP, Oklahoma St.

92. Seattle Mariners, Teddy McGraw, RHP, Wake Forest.

93. Cleveland Guardians, C.J. Kayfus, OF, Miami.

94. Atlanta Braves, Sabin Ceballos, SS, Oregon.

95. Los Angeles Dodgers, Brady Smith, RHP, Grainger H.S., Tenn.

96. San Diego Padres, J.D. Gonzalez, C, Anita Otero Hernandez H.S., Puerto Rico.

97. New York Yankees, Kyle Carr, LHP, Palomar College.

98. Philadelphia Phillies, Devin Saltiban, SS, Hilo H.S., Hawaii.

99. Houston Astros, Jake Bloss, RHP, Georgetown.

100. Baltimore Orioles, Tavian Josenberger, OF, Arkansas.

101. New York Mets, Kade Morris, RHP, Nevada.

Fourth Round

102. Washington Nationals, Andrew Pinckney, OF, Alabama.

103. Oakland Athletics, Cole Miller, RHP, Newbury Park H.S., Calif.

104. Pittsburgh Pirates, Carlson Reed, RHP, West Virginia.

105. Cincinnati Reds, Cole Shoenwetter, RHP, San Marcos H.S., Calif.

106. Kansas City Royals, Hunter Owen, LHP, Vandervilt.

107. Detroit Tigers, Carson Rucker, 3B, Goodpasture Christian School, Tenn.

108. Texas Rangers, Skylar Hayes, RHP, Santa Clara.

109. Colorado Rockies, Isaiah Coupet, LHP, Ohio St.

110. Miami Marlins, Emmett Olson, LHP, Nebraska.

111. Los Angeles Angels, Joe Redfield, OF, Sam Houston St.

112. Arizona Diamondbacks, Grayson Hitt, LHP, Alabama.

113. Chicago Cubs, Will Sanders, RHP, South Carolina.

114. Minnesota Twins, Tanner Hall, RHP, Southern Miss.

115. Boston Red Sox, Matt Duffy, RHP, Canisius College.

116. Chicago White Sox, Calvin Harris, C, Mississippi.

117. San Francisco Giants, Maui Ahuna, SS, Tennessee.

118. Baltimore Orioles, Levi Wells, RHP, Texas St.

119. Milwaukee Brewers, Jason Woodward, RHP, Florida Gulf Coast.

120. Tampa Bay Rays, Hunter Haas, SS, Texas A&M.

121. Toronto Blue Jays, Landen Maroudis, Cavalry Christian H.S., Fla.

122. St. Louis Cardinals, Quinn Mathews, LHP, Stanford.

123. New York Mets, Wyatt Hudepohl, RHP, Charlotte.

124. Seattle Mariners, Aidan Smith, OF, Lovejoy, H.S., Texas.

125. Cleveland Guardians, Cooper Ingle, C, Clemson.

126. Atlanta Braves, Garrett Baumann, RHP, Hagerty H.S., Fla.

127. Los Angeles Dodgers, Wyatt Crowell, LHP, Florida St.

128. San Diego Padres, Homer Bush Jr., OF, Grand Canyon.

129. New York Yankees, Roc Riggio, 2B, Oklahoma St.

130. Philadelphia Phillies, TayShaun Walton, OF, IMG Academy, Fla.

131. Houston Astros, Cam Fisher, OF, Charlotte.

Compensation

132. Boston Red Sox, Kristian Campbeel, SS, Georgia Tech.

133. Boston Red Sox, Justin Riemer, SS, Wright St.

134. New York Mets, A.J. Ewing, SS, Springboro H.S., Ohio.

135. New York Mets, Austin Troesser, RHP, Missouri.

136. Los Angeles Dodgers, Dylan Campbell, OF, Texas.

137. Los Angeles Dodgers, Eriq Swan, RHP, Middle Tennessee St.

Fifth Round

138. Washington Nationals, Marcus Brown, SS, Oklahoma St.

139. Oakland Athletics, Nathan Dettmer, RHP, Texas A&M.

140. Pittsburgh Pirates, Patrick Reilly, RHP, Vanderbilt.

141. Cincinnati Reds, Connor Burns, C, Long Beach St.

142. Kansas City Royals, Spencer Nivens, OF, Missouri St.

143. Detroit Tigers, Jaden Hamm, RHP, Middle Tennessee St.

144. Texas Rangers, Alejandro Rosario, RHP, Miami.

145. Colorado Rockies, Kyle Karros, 3B, UCLA.

146. Miami Marlins, Andrew Lindsey, RHP, Tennessee.

147. Los Angeles Angels, Chris Clark, RHP, Harvard.

148. Arizona Diamondbacks, Kevin Sim, 3B, San Diego.

149. Chicago Cubs, Michael Carico, C, Davidson.

150. Minnesota Twins, Dylan Questad, RHP, Waterford H.S., Wis.

151. Boston Red Sox, Connelly Early, LHP, Virginia.

152. Chicago White Sox, Christian Oppor, LHP, Gulf Coast C.C.

153. San Francisco Giants, Quinn McDaniel, 2B, Maine.

154. Baltimore Orioles, Jake Cunningham, OF, Charlotte.

155. Milwaukee Brewers, Ryan Birchard, RHP, Niagara County C.C.

156. Tampa Bay Rays, Trevor Harrison, RHP, J.W. Mitchell H.S..

157. Toronto Blue Jays, Connor O’Halloran, LHP, Michigan.

158. St. Louis Cardinals, Zach Levenson, OF, Miami.

159. New York Mets, Zach Thornton, LHP, Grand Canyon.

160. Seattle Mariners, Brock Rodden, SS, Wichita St.

161. Cleveland Guardians, Christian Knapczyk, SS, Louisville.

162. Atlanta Braves, Isaiah Drake, OF, North Atlanta H.S., Ga.

163. Los Angeles Dodgers, Joe Vetrano, 1B, Boston College.

164. Houston Astros, Chase Jaworsky, SS, Rock Canyon H.S., Colo.

Sixth Round

165. Washington Nationals, Gavin Dugas, 2B, LSU.

166. Oakland Athletics, Jonah Cox, OF, Oral Roberts.

167. Pittsburgh Pirates, Hunter Furtado, LHP, Alabama.

168. Cincinnati Reds, Ethan O’Donnell, OF, Virginia.

169. Kansas City Royals, Coleman Picard, RHP, Bryant.

170. Detroit Tigers, Bennett Lee, C, Wake Forest.

171. Texas Rangers, Caden Scarbough, RHP, Harmony H.S., Fla.

172. Colorado Rockies, Cade Denton, RHP, Oral Roberts.

173. Miami Marlins, Jake DeLeo, OF, Georgia Tech.

174. Los Angeles Angels, Camden Minacci, RHP, Wake Forest.

175. Arizona Diamondbacks, Philip Abner, LHP, Florida.

176. Chicago Cubs, Alfonsin Rosario, OF, P27 Academy, S.C.

177. Minnesota Twins, Jay Harry, SS, Penn St.

178. Boston Red Sox, CJ Weins, RHP, W. Kentucky.

179. Chicago White Sox, Lucas Gordon, LHP, Texas.

180. San Francisco Giants, Luke Shliger, C, Maryland.

181. Baltimore Orioles, Jacob Cravey, RHP, Samford.

182. Milwaukee Brewers, Cooper Pratt, SS, Magnolia Heights, H.S., Miss.

183. Tampa Bay Rays, T.J. Nichols, RHP, Arizona.

184. Toronto Blue Jays, Jace Bohrofen, OF, Arkansas.

185. St. Louis Cardinals, Jason Savacool, RHP, Maryland.

186. New York Mets, Jack Wenninger, RHP, Illinois.

187. Seattle Mariners, Brady Hopkins, RHP, Winthrop.

188. Cleveland Guardians, Tommy Hawke, OF, Wake Forest.

189. Atlanta Braves, Lucas Braun, RHP, CS Northridge.

190. Los Angeles Dodgers, Bryan Gonzalez, SS, Carlos Beltran Baseball Academy, Puerto Rico.

191. San Diego Padres, Jay Beshears, 2B, Duke.

192. New York Yankees, Cade Smith, RHP, Mississippi St.

193. Philadelphia Phillies, George Klassen, RHP, Minnesota.

194. Houston Astros, Ethan Pecko, RHP, Towson.

Seventh Round

195. Washington Nationals, Ryan Snell, C, Lamar.

196. Oakland Athletics, Nate Nankil, OF, Cal St.-Fullerton.

197. Pittsburgh Pirates, Jaden Woods, LHP, Georgia.

198. Cincinnati Reds, Cominic Pitelli, SS, Miami.

199. Kansas City Royals, Trevor Werner, TWP, Texas A&M.

200. Detroit Tigers, John Peck, SS, Pepperdine.

201. Texas Rangers, Izack Tiger, RHP, Butler County C.C.

202. Colorado Rockies, Seth Halvorsen, RHP, Tennessee.

203. Miami Marlins, Justin Storm, LHP, Southern Miss.

204. Los Angeles Angels, Cole Fontenelle, 3B, TCU.

205. Arizona Diamondbacks, Ryan Bruno, LHP, Stanford.

206. Chicago Cubs, Yahil Melendez, SS, B You Academy, Puerto Rico.

207. Minnesota Twins, Nolan Santos, RHP, Bethune-Cookman.

208. Boston Red Sox, Caden Rose, OF, Alabama.

209. Chicago White Sox, George Wolkow, OF, Downers Grove H.S., Ill.

210. San Francisco Giants, Scott Bandura, OF, Princeton.

211. Baltimore Orioles, Teddy Sharkey, RHP, Coastal Carolina.

212. Milwaukee Brewers, Tate Kuehner, LHP, Louisville.

213. Tampa Bay Rays, Owen Wild, RHP, Gonzaga.

214. Toronto Blue Jays, Nick Goodwin, SS, Kansas St.

215. St. Louis Cardinals, Charles Harrison, RHP, UCLA.

216. New York Mets, Noah Hall, RHP, South Carolina.

217. Seattle Mariners, Ty Cummings, RHP, Campbell.

218. Cleveland Guardians, Alex Mooney, SS, Duke.

219. Atlanta Braves, Justin Long, RHP, Rice.

220. Los Angeles Dodgers, Patrick Copen, RHP, Marshall.

221. San Diego Padres, Tucker Musgrove, TWP, Mobile.

222. New York Yankees, Kiko Romero, 1B, Arizona.

223. Philadelphia Phillies, Jake Eddington, RHP, Missouri St.

224. Houston Astros, Joey Dixon, RHP, Stanford.

Eighth Round

225. Washington Nationals, Jared Simpson, LHP, Iowa.

226. Oakland Athletics, Jackson Finley, RHP, Georgia Tech.

227. Pittsburgh Pirates, Austin Strickland, RHP, Kentucky.

228. Cincinnati Reds, Carter Graham, 1B, Stanford.

229. Kansas City Royals, Dustin Dickerson, SS, Southern Miss.

230. Detroit Tigers, Jatnk Diaz, RHP, Hazleton Area H.S., Pa.

231. Texas Rangers, Julian Brock, C, Louisiana-Lafayette.

232. Colorado Rockies, Braylen Wimmer, 2B, South Carolina.

233. Miami Marlins, Nick Maldonado, RHP, Vanderbilt.

234. Los Angeles Angels, Barrett Kent, RHP, Pottsboro H.S., Texas.

235. Arizona Diamondbacks, Jackson Feltner, 1B, Morehead St.

236. Chicago Cubs, Brett Bateman, OF, Minnesota.

237. Minnesota Twins, Jace Stoffal, RHP, Oregon.

238. Boston Red Sox, Trennor O’Donnell, RHP, Ball St.

239. Chicago White Sox, Eddie Park, OF, Stanford.

240. San Francisco Giants, Josh Bostick, RHP, Grayson College.

241. Baltimore Orioles, Braxton Bragg, RHP, Dallas Baptist.

242. Milwaukee Brewers, Craig Yoho, RHP, Indiana.

243. Tampa Bay Rays, Drew Dowd, LHP, Stanford.

244. Toronto Blue Jays, Braden Barry, OF, West Virginia.

245. St. Louis Cardinals, Ixan Henderson, LHP, Fresno St.

246. New York Mets, Boston Baro, SS, Capistrano Valley H.S., Calif.

247. Seattle Mariners, Ryan Hawks RHP, Louisville.

248. Cleveland Guardians, Jonah Advincula, OF, Washington St.

249. Atlanta Braves, Cory Wall, RHP, William & Mary.

250. Los Angeles Dodgers, Jaron Elkins, OF, Goodpasture Christian School.

251. San Diego Padres, Kannon Kemp, RHP, Weatherford H.S., Texas.

252. New York Yankees, Nicholas Judice, RHP, Louisiana-Monroe.

253. Philadelphia Phillies, Bryson Ware, 3B, Auburn.

254. Houston Astros, Ryan Johnson, 2B, Pepperdine.

Ninth Round

255. Washington Nationals, Thomas Schultz, RHP, Vanderbilt.

256. Oakland Athletics, Corey Avant, RHP, Wingate.

257. Pittsburgh Pirates, Danny Carrion, RHP, UC Davis.

258. Cincinnati Reds, Logan Van Treeck, LHP, Lipscomb.

259. Kansas City Royals, Jacob Widener, LHP, Oral Roberts.

260. Detroit Tigers, Hayden Minton, RHP, Missouri St.

261. Texas Rangers, Quincy Scott, OF, Palomar College.

262. Colorado Rockies, Ben McCabe, C, UCF.

263. Miami Marlins, Colby Shade, OF, Oregon.

264. Los Angeles Angels, Chase Gockel, RHP, Quincy.

265. Arizona Diamondbacks, Kyle Amendt, RHP, Dallas Baptist.

266. Chicago Cubs, Jonathon Long, 1B, Long Beach St.

267. Minnesota Twins, Jack Dougherty, RHP, Mississippi.

268. Boston Red Sox, Blake Wehunt, RHP, Kennesaw St.

269. Chicago White Sox, Jake Peppers, RHP, Jacksonville St.

270. San Francisco Giants, Charlie Szykowny, 3B, Chicago.

271. Baltimore Orioles, Zach Fruit, RHP, Troy.

272. Milwaukee Brewers, Mark Manfredi, LHP, Dayton.

273. Tampa Bay Rays, Dalton Fowler, LHP, Memphis.

274. Toronto Blue Jays, Sam Shaw, OF, Lambrick Park S.S., British Columbia.

275. St. Louis Cardinals, Cristian Worley, RHP, Virginia Tech.

276. New York Mets, Nick Lorusso, 3B, Maryland.

277. Seattle Mariners, RJ Schreck, OF, Vanderbilt.

278. Cleveland Guardians, Jay Driver, RHP, Harvard.

279. Atlanta Braves, Riley Gowens, RHP, Illinois.

280. Los Angeles Dodgers, Ryan Brown, RHP, Ball St.

281. San Diego Padres, Ryan Wilson, OF, Davidson.

282. New York Yankees, Jared Wedner, OF, Arkansas.

283. Philadelphia Phillies, Avery Owusu-Asiedu, OF, SIU-Edwardsville.

284. Houston Astros, Jeron Williams, SS, Toledo.

Tenth Round

285. Washington Nationals, Phillip Glasser, SS, Indiana.

286. Oakland Athletics, Tom Reisinger, RHP, East Stroudsburg.

287. Pittsburgh Pirates, Landon Tomkins, RHP, Louisiana Tech.

288. Cincinnati Reds, Graham Osman, LHP, Long Beach St.

289. Kansas City Royals, Justin Johnson, SS, Wake Forest.

290. Detroit Tigers, Andrew Sears, LHP, UConn.

291. Texas Rangers, Case Matter, RHP, Washington.

292. Colorado Rockies, Jace Kaminska, RHP, Nebraska.

293. Miami Marlins, Xavier Meachem, RHP, NC A&T.

294. Los Angeles Angels, Chris Barraza, RHP, Arizona.

295. Arizona Diamondbacks, Zane Russell, RHP, Dallas Baptist.

296. Chicago Cubs, Luis Martinez-Gomez, RHP, Temple College.

297. Minnesota Twins, Ross Dunn, LHP, Arizona St.

298. Boston Red Sox, Ryan Ammons, LHP, Clemson.

299. Chicago White Sox, Zach Franklin, RHP, Missouri.

300. San Francisco Giants, Ryan Vanderhei, RHP, TCU.

301. Baltimore Orioles, Matthew Etzel, OF Southern Miss.

302. Milwaukee Brewers, Morris Austin, RHP, Houston Christian U.

303. Tampa Bay Rays, Adam Boucher, RHP, Duke.

304. Toronto Blue Jays, Josh Mollerus, RHP, Oregon.

305. St. Louis Cardinals, Caden Kendle, OF, UC Irvine.

306. New York Mets, Christian Pregent, C, Stetson.

307. Seattle Mariners, Jared Sundstrom, OF, UC Santa Barbara.

308. Cleveland Guardians, Matt Wilkinson, LHP, Central Arizona College.

309. Atlanta Braves, Pier-Olivier Boucher, OF, S. Illinois.

310. Los Angeles Dodgers, Sam Mongelli, SS, Sacred Heart.

311. San Diego Padres, Nik McClaughry, SS, Arizona.

312. New York Yankees, Brian Hendry, RHP, Oklahoma St.

313. Philadelphia Phillies, Cam Brown, RHP, TCU.

314. Houston Astros, Austin Deming, 3B, BYU.

