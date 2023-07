2023 All-Star Rosters

Tuesday, July 11 At T-Mobile Park, Seattle i-inactive; r-replacement American League Catcher — Jonah Heim, Texas Rangers First Baseman —…

Tuesday, July 11 At T-Mobile Park, Seattle i-inactive; r-replacement American League

Catcher — Jonah Heim, Texas Rangers

First Baseman — Yandy Diaz, Tampa Bay Rays

Second Baseman — Marcus Semien, Texas Rangers

Shortstop — Corey Seager, Texas Rangers

Third Baseman — Josh Jung, Texas Rangers

Designated Hitter — Shohei Ohtani, Los Angeles Angels

i-Outfield — Mike Trout, Los Angeles Angels

Outfield — Randy Arozarena, Tampa Bay Rays

i-Outfield — Aaron Judge, New York Yankees

Reserves Catchers

Salvador Perez, Kansas City Royals

Adley Rutschman, Baltimore Orioles

Infielders

Vladimir Guerrero Jr., Toronto Blue Jays

Whit Merrifield, Toronto Blue Jays

Bo Bichette, Toronto Blue Jays

Jose Ramirez, Cleveland Guardians

r-Wander Franco, Tampa Bay Rays

Outfielders

Brent Rooker, Oakland Athletics

Luis Robert Jr., Chicago White Sox

Austin Hays, Baltimore Orioles

i-Yordan Alvarez, Houston Astros

Adolis Garcia, Texas Rangers

r-Kyle Tucker, Hoston Astros

r-Julio Rodriguez, Seattle Mariners

Pitchers Starters

Shohei Ohtani, L.A. Angels

Gerrit Cole, N.Y. Yankees

Luis Castillo, Seattle Mariners

Sonny Gray, Minnesota Twins

Nathan Eovaldi, Texas Rangers

Kevin Gausman, Toronto Blue Jays

i-Shane McClanahan, Tampa Bay Rays

Framber Valdez, Houston Astros

r-George Kirby, Seattle Mariners

Relievers

Michael Lorenzen, Detroit Tigers

Kenley Jansen, Boston Red Sox

Emmanuel Clase, Cleveland Guardians

Felix Bautista, Baltimore Orioles

Yennier Cano, Baltimore Orioles

National League

Catcher — Sean Murphy, Atlanta Braves

First Baseman — Freddie Freeman, L.A. Dodgers

Second Baseman — Luis Arraez, Miami Marlins

Shortstop — Orlando Arcia, Atlanta Braves

Third Baseman — Nolan Arenado, St. Louis Cardinals

Designated Hitter — J.D. Martinez, L.A. Dodgers

Outfield — Ronald Acuña Jr., Atlanta Braves

Outfield — Mookie Betts, Los Angeles Dodgers

Outfield — Corbin Carroll, Arizona Diamondbacks

Reserves Catchers

Will Smith, L.A. Dodgers

Elias Diaz, Colorado Rockies

Infielders

Matt Olson, Atlanta Braves

Ozzie Albies, Atlanta Braves

Austin Riley, Atlanta Braves

Dansby Sawnson, Chicago Cubs

Pete Alonso, N.Y. Mets

Outfielders

Jorge Soler, Miami Marlins

Lourdes Gurriel Jr., Arizona Diamondbacks

Nick Castellanos, Philadelphia Phillies

Juan Soto, San Diego Padres

Pitchers Starters

Zac Gallen, Arizona Diamondbacks

Spencer Strider, Atlanta Braves

Bryce Elder, Atlanta Braves

Justin Steele, Chicago Cubs

Mitch Keller, Pittsburgh Pirates

Josiah Gray, Washington Nationals

i-Clayton Kershaw, L.A. Dodgers

Marcus Stroman, Chicago Cubs

Relievers

Alexis Diaz, Cincinnati Reds

Josh Hader, San Diego Padres

Devin Williams, Milwaukee Brewers

Camilo Doval, San Francisco Giants

r-David Bednar, Pittsburgh Pirates

___

Copyright © 2023 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.