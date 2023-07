2023 All-Star Game Starting Lineups

American League Marcus Semiem, 2B, Texas Shoehi Ohtani, DH, L.A. Angels Randy Arozarena, LF, Tampa Bay Corey Seager, SS, Texas…

American League

Marcus Semiem, 2B, Texas

Shoehi Ohtani, DH, L.A. Angels

Randy Arozarena, LF, Tampa Bay

Corey Seager, SS, Texas

Yandy Diaz, 1B, Tampa Bay

Adolis Garcia, RF, Texas

Austin Hays, CF, Baltimore

Josh Jung, 3B, Texas

Jonah Heim, C, Texas

Gerrit Cole, RHP, N.Y. Yankees

National League

Ronald Acuna Jr., RF, Atlanta

Freddie Freeman, 1B, L.A. Dodgers

Mookie Betts, CF, L.A. Dodgers

J.D. Martinez, DH, L.A. Dodgers

Nolan Arenado, 3B, St. Louis

Luis Arraez, Miami

Sean Murphy, C, Atlanta

Corbin Carroll, LF, Arizona

Orlando Arcia, SS, Atlanta

Zac Gallen, RHP, Arizona

