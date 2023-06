Volvo Car Scandinavian Mixed Scores

Sunday At Ullna G&CC Stockholm Purse: $2 million Yardage: 6,819; Par: 72 Final Round Dale Whitnell, England (460), $315,455 66-61-70-70—267…

Dale Whitnell, England (460), $315,455 66-61-70-70—267 Sean Crocker, United States (305), $204,118 74-67-64-65—270 Yannik Paul, Germany (172), $104,842 65-68-68-72—273 Anne Van Dam, Netherlands (0), $104,842 72-69-63-69—273 Soren Kjeldsen, Denmark (116), $61,421 67-70-69-68—274 Richie Ramsay, Scotland (116), $61,421 68-66-69-71—274 Paul Waring, England (116), $61,421 69-69-68-68—274 Gabriella Cowley, England (0), $61,421 69-72-64-69—274 Alexander Bjork, Sweden (75), $39,339 70-69-68-68—275 Matthew Jordan, England (75), $39,339 71-68-66-70—275 Hugo Townsend, Sweden 71-70-71-64—276 Louis De Jager, South Africa (47), $27,752 66-76-65-70—277 Daniel Gavins, England (47), $27,752 74-69-67-67—277 Angel Hidalgo, Spain (47), $27,752 67-71-68-71—277 Frederic Lacroix, France (47), $27,752 66-72-68-71—277 David Law, Scotland (47), $27,752 72-71-66-68—277 Alex Noren, Sweden (47), $27,752 74-68-68-67—277 Eddie Pepperell, England (47), $27,752 72-69-71-65—277 Matthew Southgate, England (47), $27,752 70-70-71-66—277 Madelene Sagstrom, Sweden (0), $27,752 72-69-64-72—277 John Catlin, United States (34), $21,006 70-66-72-70—278 Julien Guerrier, France (34), $21,006 69-70-70-69—278 Niklas Norgaard Moller, Denmark (34), $21,006 65-73-70-70—278 Darius Van Driel, Netherlands (34), $21,006 73-67-68-70—278 Justin Walters, South Africa (34), $21,006 67-70-71-70—278 Marc Warren, Scotland (31), $19,298 70-71-72-66—279 Kristoffer Broberg, Sweden (28), $17,628 69-74-66-71—280 Ryo Hisatsune, Japan (28), $17,628 74-70-63-73—280 Jazz Janewattananond, Thailand (28), $17,628 71-67-70-72—280 Antoine Rozner, France (28), $17,628 69-70-70-71—280 Sebastian Soderberg, Sweden (28), $17,628 71-72-65-72—280 John Axelsen, Denmark (24), $14,315 71-69-72-69—281 Matthew Baldwin, England (24), $14,315 70-69-76-66—281 Simon Forsstrom, Sweden (24), $14,315 72-71-68-70—281 Masahiro Kawamura, Japan (24), $14,315 70-70-69-72—281 Hurly Long, Germany (24), $14,315 70-73-69-69—281 Richard Mansell, England (24), $14,315 70-74-73-64—281 Tapio Pulkkanen, Finland (24), $14,315 68-70-70-73—281 Ingrid Lindblad, Sweden 73-69-69-70—281 Jason Scrivener, Australia (21), $12,433 70-74-70-68—282 Marcus Kinhult, Sweden (20), $11,690 70-74-71-68—283 Elin Arvidsson, Sweden (0), $11,690 68-72-68-75—283 Linn Grant, Sweden (0), $11,690 72-69-70-72—283 Rafa Cabrera Bello, Spain (18), $9,649 72-71-72-69—284 Alexander Knappe, Germany (18), $9,649 68-75-70-71—284 Alexander Levy, France (18), $9,649 72-72-70-70—284 Joost Luiten, Netherlands (18), $9,649 76-66-74-68—284 Renato Paratore, Italy (18), $9,649 69-70-73-72—284 Johannes Veerman, United States (18), $9,649 71-72-68-73—284 Alice Hewson, England (0), $9,649 72-67-72-73—284 Nuria Iturrioz, Spain (0), $9,649 68-72-72-72—284 Andy Sullivan, England (16), $7,422 71-71-74-69—285 Nicolai Von Dellingshausen, Germany (16), $7,422 67-75-69-74—285 Carmen Alonso, Spain (0), $7,422 69-74-73-69—285 Liz Young, England (0), $7,422 73-68-76-68—285 Gavin Green, Malaysia (15), $6,402 68-74-68-76—286 Trichat Cheenglab, Thailand (0), $6,402 66-76-69-75—286 Shubhankar Sharma, India (15), $6,124 75-68-71-73—287 Oliver Bekker, South Africa (14), $5,752 74-69-73-72—288 James Morrison, England (14), $5,752 69-72-78-69—288 Emma Grechi, France (0), $5,752 69-70-73-76—288 Tobias Jonsson, Sweden 70-70-72-76—288 Nacho Elvira, Spain (13), $5,196 71-72-75-71—289 Ana Pelaez Trivino, Spain (0), $5,196 70-72-77-70—289 Klara Spilkova, Czech Republic (0), $5,196 71-70-75-73—289 Julien Brun, France (13), $4,824 72-71-76-71—290 Johanna Gustavsson, Sweden (0), $4,546 73-70-72-76—291 Agathe Sauzon, France (0), $4,546 70-73-76-72—291 Patricia Isabel Schmidt, Germany (0), $4,268 70-74-72-76—292 Nicole Garcia, South Africa (0), $4,082 71-72-73-77—293 Annabel Dimmock, England (0), $3,897 73-71-75-75—294 Lydia Hall, Wales (0), $3,711 70-74-77-87—308

