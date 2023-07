Volvo Car Scandinavian Mixed Par Scores

Thursday At Ullna G&CC Stockholm Purse: $2 million Yardage: 6,819; Par: 72 First Round Niklas Norgaard Moller, Denmark 33-32—65 -7…

Thursday

At Ullna G&CC

Stockholm

Purse: $2 million

Yardage: 6,819; Par: 72

First Round

Niklas Norgaard Moller, Denmark 33-32—65 -7 Yannik Paul, Germany 30-35—65 -7 Trichat Cheenglab, Thailand 34-32—66 -6 Louis De Jager, South Africa 33-33—66 -6 Frederic Lacroix, France 32-34—66 -6 Dale Whitnell, England 32-34—66 -6 Angel Hidalgo, Spain 32-35—67 -5 Soren Kjeldsen, Denmark 34-33—67 -5 Nicolai Von Dellingshausen, Germany 35-32—67 -5 Justin Walters, South Africa 32-35—67 -5 Elin Arvidsson, Sweden 35-33—68 -4 Olivia Cowan, Germany 34-34—68 -4 Gavin Green, Malaysia 36-32—68 -4 Nuria Iturrioz, Spain 34-34—68 -4 Alexander Knappe, Germany 38-30—68 -4 Tapio Pulkkanen, Finland 34-34—68 -4 Richie Ramsay, Scotland 36-32—68 -4 Carmen Alonso, Spain 36-33—69 -3 Sofie Bringner, Sweden 38-31—69 -3 Kristoffer Broberg, Sweden 34-35—69 -3 Gabriella Cowley, England 36-33—69 -3 Emma Grechi, France 34-35—69 -3 Julien Guerrier, France 34-35—69 -3 Leonie Harm, Germany 34-35—69 -3 James Morrison, England 35-34—69 -3 Renato Paratore, Italy 34-35—69 -3 Antoine Rozner, France 35-34—69 -3 Paul Waring, England 31-38—69 -3 Matthew Baldwin, England 36-34—70 -2 Alexander Bjork, Sweden 36-34—70 -2 Hannah Burke, England 36-34—70 -2 John Catlin, United States 35-35—70 -2 Lydia Hall, Wales 33-37—70 -2 Caroline Hedwall, Sweden 34-36—70 -2 Whitney Hillier, Australia 35-35—70 -2 Tobias Jonsson, Sweden 35-35—70 -2 Masahiro Kawamura, Japan 35-35—70 -2 Marcus Kinhult, Sweden 35-35—70 -2 Zander Lombard, South Africa 35-35—70 -2 Hurly Long, Germany 35-35—70 -2 Richard Mansell, England 37-33—70 -2 Ana Pelaez Trivino, Spain 34-36—70 -2 Agathe Sauzon, France 36-34—70 -2 Patricia Isabel Schmidt, Germany 36-34—70 -2 Jason Scrivener, Australia 34-36—70 -2 Callum Shinkwin, England 34-36—70 -2 Matthew Southgate, England 38-32—70 -2 Marc Warren, Scotland 35-35—70 -2 John Axelsen, Denmark 36-35—71 -1 Nicole Broch Estrup, Denmark 37-34—71 -1 Nacho Elvira, Spain 35-36—71 -1 Ewen Ferguson, Scotland 35-36—71 -1 Jeremy Freiburghaus, Switzerland 37-34—71 -1 Nicole Garcia, South Africa 37-34—71 -1 Chase Hanna, United States 36-35—71 -1 Jazz Janewattananond, Thailand 35-36—71 -1 Matthew Jordan, England 35-36—71 -1 Mikael Lindberg, Sweden 35-36—71 -1 Robert Macintyre, Scotland 35-36—71 -1 Kalle Samooja, Finland 36-35—71 -1 Sebastian Soderberg, Sweden 34-37—71 -1 Klara Spilkova, Czech Republic 38-33—71 -1 Madelene Stavnar, Norway 36-35—71 -1 Andy Sullivan, England 35-36—71 -1 Hugo Townsend, Sweden 37-34—71 -1 Johannes Veerman, United States 35-36—71 -1 Marcus Armitage, England 36-36—72 E Julien Brun, France 35-37—72 E Rafa Cabrera Bello, Spain 38-34—72 E Simon Forsstrom, Sweden 34-38—72 E Linn Grant, Sweden 36-36—72 E Alice Hewson, England 36-36—72 E Maximilian Kieffer, Germany 37-35—72 E Tiia Koivisto, Finland 35-37—72 E Sara Kouskova, Czech Republic 37-35—72 E David Law, Scotland 37-35—72 E Alexander Levy, France 37-35—72 E Mike Lorenzo-Vera, France 34-38—72 E Edoardo Molinari, Italy 35-37—72 E Anne-Charlotte Mora, France 35-37—72 E Lukas Nemecz, Austria 36-36—72 E Eddie Pepperell, England 37-35—72 E Lisa Pettersson, Sweden 36-36—72 E Madelene Sagstrom, Sweden 36-36—72 E Sarah Schober, Austria 36-36—72 E Emma Spitz, Austria 35-37—72 E Santiago Tarrio, Spain 36-36—72 E Anne Van Dam, Netherlands 37-35—72 E Casandra Alexander, South Africa 38-35—73 +1 Jorge Campillo, Spain 38-35—73 +1 Annabel Dimmock, England 37-36—73 +1 Moa Folke, Sweden 36-37—73 +1 Stephen Gallacher, Scotland 38-35—73 +1 Sebastian Garcia Rodriguez, Spain 37-36—73 +1 Johanna Gustavsson, Sweden 39-34—73 +1 Hao-Tong Li, China 38-35—73 +1 Ingrid Lindblad, Sweden 35-38—73 +1 Darius Van Driel, Netherlands 37-36—73 +1 Jeunghun Wang, South Korea 36-37—73 +1 Linda Wessberg, Sweden 38-35—73 +1 Chloe Williams, Wales 34-39—73 +1 Oliver Wilson, England 37-36—73 +1 Liz Young, England 34-39—73 +1 Pia Babnik, Slovenia 38-36—74 +2 Oliver Bekker, South Africa 36-38—74 +2 Jonas Blixt, Sweden 40-34—74 +2 Lee Anne Bramwell, Wales 37-37—74 +2 Becky Brewerton, Wales 38-36—74 +2 Sean Crocker, United States 39-35—74 +2 Daniel Gavins, England 36-38—74 +2 Ryo Hisatsune, Japan 38-36—74 +2 Alex Noren, Sweden 37-37—74 +2 Connor Syme, Scotland 38-36—74 +2 Ursula Wikstrom, Finland 35-39—74 +2 Christine Wolf, Austria 35-39—74 +2 April Anguarasaranee, Thailand 39-36—75 +3 Adri Arnaus, Spain 37-38—75 +3 Alessandra Fanali, Italy 36-39—75 +3 Alexandra Forsterling, Germany 38-37—75 +3 Marcus Helligkilde, Denmark 38-37—75 +3 Meghan MacLaren, England 37-38—75 +3 Kim Metraux, Switzerland 39-36—75 +3 Maiken Bing Paulsen, Norway 39-36—75 +3 Kirsten Rudgeley, Australia 37-38—75 +3 Shubhankar Sharma, India 38-37—75 +3 Annika Sorenstam, Sweden 38-37—75 +3 Laura Beveridge, Scotland 39-37—76 +4 Lily May Humphreys, England 36-40—76 +4 Andrea Grimberg Lignell, Sweden 39-37—76 +4 Joost Luiten, Netherlands 39-37—76 +4 Anna Magnusson, Sweden 40-36—76 +4 Yuri Onishi, Japan 38-38—76 +4 Smilla Sonderby, Denmark 39-37—76 +4 Sophie Witt, Germany 39-37—76 +4 Virginia Elena Carta, Italy 34-43—77 +5 Diksha Dagar, India 38-39—77 +5 Grant Forrest, Scotland 37-40—77 +5 Eleanor Givens, England 39-38—77 +5 Felicity Johnson, England 39-38—77 +5 Momoka Kobori, New Zealand 41-36—77 +5 Nastasia Nadaud, France 40-37—77 +5 Emma Nilsson, Sweden 37-40—77 +5 Jamie Donaldson, Wales 40-38—78 +6 Laura Fuenfstueck, Germany 36-42—78 +6 Cara Gainer, England 42-36—78 +6 Kylie Henry, Scotland 41-37—78 +6 Lauren Holmey, Netherlands 41-37—78 +6 Camilla Lennarth, Sweden 39-39—78 +6 Amalie Leth-Nissen, Denmark 39-39—78 +6 Isabella Deilert, Sweden 39-40—79 +7 Tereza Melecka, Czech Republic 41-38—79 +7 Jana Melichova, Czech Republic 38-41—79 +7 Rosie Davies, England 44-37—81 +9 Michele Thomson, Scotland 40-41—81 +9 Louise Duncan, Scotland 42-40—82 +10 Tiffany Arafi, Switzerland 45-39—84 +12

