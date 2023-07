U.S. Senior Open Championship Par Scores

Thursday At SentryWorld Stevens Point, Wis. Purse: $4 million Yardage: 7,218; Par: 71 First Round Rod Pampling 34-34—68 -3 Retief…

Rod Pampling 34-34—68 -3 Retief Goosen 36-34—70 -1 Miguel Angel Jimenez 33-37—70 -1 Mike Small 36-34—70 -1 Adilson Da Silva 33-38—71 E Ernie Els 33-38—71 E Richard Green 34-37—71 E Jerry Kelly 35-36—71 E James Kingston 34-37—71 E Bernhard Langer 34-37—71 E Jeff Maggert 37-34—71 E Bob Sowards 32-39—71 E Ken Tanigawa 36-35—71 E David Toms 35-36—71 E Alex Cejka 36-36—72 +1 Joe Durant 35-37—72 +1 Justin Leonard 34-38—72 +1 Colin Montgomerie 36-36—72 +1 Tom Pernice 34-38—72 +1 Dicky Pride 35-37—72 +1 Paul Stankowski 36-36—72 +1 Steve Stricker 33-39—72 +1 Stephen Ames 37-36—73 +2 K.J. Choi 39-34—73 +2 Clark Dennis 34-39—73 +2 Lee Janzen 35-38—73 +2 Jon Levitt 36-37—73 +2 Y.E. Yang 36-37—73 +2 Craig Barlow 38-36—74 +3 David Branshaw 39-35—74 +3 Dave Cunningham 39-35—74 +3 Padraig Harrington 37-37—74 +3 Michael Muehr 37-37—74 +3 Mark O’Meara 37-37—74 +3 Kenny Perry 37-37—74 +3 Brett Quigley 38-36—74 +3 Harry Rudolph 38-36—74 +3 Vijay Singh 37-37—74 +3 Mick Smith 38-36—74 +3 Scott Verplank 35-39—74 +3 Brad Adamonis 39-36—75 +4 Steven Alker 35-40—75 +4 Notah Begay 36-39—75 +4 Darren Clarke 41-34—75 +4 Ken Duke 37-38—75 +4 Tim Fleming 38-37—75 +4 Harrison Frazar 38-37—75 +4 Hiroyuki Fujita 36-39—75 +4 Keiichiro Fukabori 37-38—75 +4 Paul Goydos 35-40—75 +4 Mark Hensby 39-36—75 +4 Tim Herron 36-39—75 +4 Thongchai Jaidee 36-39—75 +4 Trip Kuehne 40-35—75 +4 Tom Lehman 34-41—75 +4 Steve Pleis 37-38—75 +4 Phillip Price 37-38—75 +4 Fran Quinn 39-36—75 +4 Micah Rudosky 38-37—75 +4 Jeff Sluman 36-39—75 +4 Kevin Sutherland 37-38—75 +4 Ted Tryba 37-38—75 +4 Mike Weir 40-35—75 +4 Billy Andrade 36-40—76 +5 Stuart Appleby 38-38—76 +5 Marco Dawson 37-39—76 +5 Tom Gillis 37-39—76 +5 John Huston 34-42—76 +5 Rob Labritz 40-36—76 +5 Tim Petrovic 38-38—76 +5 Javier Quevedo Gibbe 37-39—76 +5 Stuart Smith 38-38—76 +5 Mark Strickland 39-37—76 +5 Phillip Archer 36-41—77 +6 Woody Austin 40-37—77 +6 G. Davis Boland 40-37—77 +6 Paul Broadhurst 40-37—77 +6 Michael Campbell 42-35—77 +6 Steve Flesch 40-37—77 +6 Robert Gerwin II 40-37—77 +6 Jonathan Kaye 41-36—77 +6 Jon Mansfield 36-41—77 +6 Euan Mcintosh 41-36—77 +6 Iain Pyman 40-37—77 +6 Christian Raynor 36-41—77 +6 Anthony Rodriguez 37-40—77 +6 Roger Rowland 40-37—77 +6 Tom Werkmeister 37-40—77 +6 Jesus Amaya 40-38—78 +7 Cameron Beckman 43-35—78 +7 Kris Blanks 40-38—78 +7 Emanuele Canonica 39-39—78 +7 Mike Finster 40-38—78 +7 Brian Gay 38-40—78 +7 Jeff Gove 41-37—78 +7 Joey Gullion 38-40—78 +7 Joakim Haeggman 40-38—78 +7 Joe Kern 41-37—78 +7 Prayad Marksaeng 36-42—78 +7 Miguel Angel Martin 38-40—78 +7 Bob May 37-41—78 +7 Scott Parel 39-39—78 +7 Scott Petersen 41-37—78 +7 Brad Wayment 42-36—78 +7 Paul Archbold 39-40—79 +8 Lee James 38-41—79 +8 Bradley Lanning 43-36—79 +8 Alan McLean 36-43—79 +8 Mauricio Molina 41-38—79 +8 Bobby Pritchard 38-41—79 +8 Kirk Triplett 41-38—79 +8 Tony Wise 38-41—79 +8 Mark Brown 42-38—80 +9 Bob Estes 44-36—80 +9 Ross Fisher 38-42—80 +9 Ricardo Gonzalez 39-41—80 +9 Doug Hanzel 40-40—80 +9 Tom Lape 38-42—80 +9 Miles McConnell 39-41—80 +9 John O’Donnell 40-40—80 +9 Patrick Sheehan 39-41—80 +9 Scott Cornette 42-39—81 +10 Mitch Lowe 41-40—81 +10 Rocco Mediate 41-40—81 +10 Brooks Newsom 39-42—81 +10 Jerry Springer 38-43—81 +10 Joe Summerhays 39-42—81 +10 John Aber 40-42—82 +11 Fred Funk 41-41—82 +11 Chris Gum 43-39—82 +11 Takashi Kanemoto 39-43—82 +11 Mark McCormick 44-38—82 +11 Brian Quackenbush 44-38—82 +11 William Yanagisawa 44-38—82 +11 Scott Almquist 41-42—83 +12 Ken Bakst 42-41—83 +12 Jeff Brehaut 42-41—83 +12 Jim Estes 45-38—83 +12 Scott Foster 43-40—83 +12 Brendan Hester 42-41—83 +12 Chris Hockaday 41-42—83 +12 Peter Fowler 42-42—84 +13 Joel B. Johnson 42-42—84 +13 Eric Williams 42-42—84 +13 Brad Bryant 40-45—85 +14 Tony Robydek 44-41—85 +14 Rusty Strawn 43-42—85 +14 Jody Bellflower 41-45—86 +15 Doug Clapp 42-44—86 +15 Danny King 42-44—86 +15 Steve Schneiter 44-42—86 +15 Laird Small 43-43—86 +15 Danny Mulhearn 43-44—87 +16 Jason Widener 47-42—89 +18 Rick Garboski 47-44—91 +20 Monte Scheinblum 48-44—92 +21

