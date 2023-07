U.S. Open Scores

Friday At North Course Los Angeles Purse: $20 million Yardage: 7,423; Par: 70 Second Round Rickie Fowler, United States 62-68—130…

Rickie Fowler, United States 62-68—130 Wyndham Clark, United States 64-67—131 Rory McIlroy, Northern Ireland 65-67—132 Xander Schauffele, United States 62-70—132 Harris English, United States 67-66—133 Dustin Johnson, United States 64-70—134 Min Woo Lee, Australia 69-65—134 Sam Bennett, United States 67-68—135 Scottie Scheffler, United States 67-68—135 Cameron Smith, Australia 69-67—136 Tony Finau, United States 68-69—137 Brian Harman, United States 65-73—138 Charley Hoffman, United States 71-67—138 Denny McCarthy, United States 71-67—138 Ryutaro Nagano, Japan 71-67—138 Justin Suh, United States 69-69—138 Gary Woodland, United States 70-68—138 Dylan Wu, United States 68-70—138 Sam Burns, United States 69-70—139 Eric Cole, United States 69-70—139 Bryson DeChambeau, United States 67-72—139 Austin Eckroat, United States 71-68—139 Ryan Gerard, United States 69-70—139 Nick Hardy, United States 70-69—139 Viktor Hovland, Norway 69-70—139 Si Woo Kim, South Korea 67-72—139 Romain Langasque, France 71-68—139 Keith Mitchell, United States 68-71—139 Andrew Putnam, United States 68-71—139 Billy Horschel, United States 73-67—140 Mackenzie Hughes, Canada 67-73—140 Yuto Katsuragawa, Japan 69-71—140 Brooks Koepka, United States 71-69—140 Collin Morikawa, United States 71-69—140 Joaquin Niemann, Chile 68-72—140 Patrick Rodgers, United States 71-69—140 Gordon Sargent, United States 69-71—140 Sahith Theegala, United States 74-66—140 Matt Fitzpatrick, England 71-70—141 Sergio Garcia, Spain 70-71—141 Tyrrell Hatton, England 74-67—141 Tom Kim, South Korea 73-68—141 Hideki Matsuyama, Japan 72-69—141 Patrick Reed, United States 72-69—141 Jordan L. Smith, England 70-71—141 Jacob Solomon, United States 68-73—141 Kevin Streelman, United States 72-69—141 Adam Svensson, Canada 71-70—141 Abraham Ancer, Mexico 70-72—142 Patrick Cantlay, United States 71-71—142 Ben Carr, United States 70-72—142 Tommy Fleetwood, England 73-69—142 Ryan Fox, New Zealand 68-74—142 Adam Hadwin, Canada 70-72—142 Padraig Harrington, Ireland 73-69—142 Russell Henley, United States 71-71—142 Ryo Ishikawa, Japan 69-73—142 Shane Lowry, Ireland 72-70—142 Maxwell Moldovan, United States 71-71—142 Sebastian Munoz, Colombia 68-74—142 Aldrich Potgieter, South Africa 70-72—142 David Puig, Spain 69-73—142 Jon Rahm, Spain 69-73—142 Sam Stevens, United States 75-67—142 Cameron Young, United States 72-70—142

Missed Cut

Paul Barjon, France 67-76—143 Patrick Cover, United States 70-73—143 Nicolas Echavarria, Colombia 72-71—143 Thriston Lawrence, South Africa 70-73—143 Adrian Meronk, Poland 70-73—143 Phil Mickelson, United States 69-74—143 Taylor Moore, United States 71-72—143 Kyle Mueller, United States 76-67—143 Alex Noren, Sweden 68-75—143 Vincent Norrman, Sweden 70-73—143 Mito Pereira, Chile 71-72—143 Jordan Spieth, United States 72-71—143 Andrew Svoboda, United States 70-73—143 Davis Thompson, United States 72-71—143 Corey Conners, Canada 70-74—144 Simon Forsstrom, Sweden 71-73—144 J.J. Grey, England 71-73—144 Tom Hoge, United States 72-72—144 Max Homa, United States 68-76—144 Chris Kirk, United States 71-73—144 Thomas Pieters, Belgium 71-73—144 Seamus Power, Ireland 72-72—144 Justin Rose, England 76-68—144 Adam Schenk, United States 75-69—144 Sepp Straka, Austria 70-74—144 Nick Taylor, Canada 72-72—144 Barclay Brown, England 71-74—145 Stewart Cink, United States 70-75—145 Ross Fisher, England 73-72—145 Deon Germishuys, South Africa 72-73—145 Emiliano Grillo, Argentina 74-71—145 Lucas Herbert, Australia 70-75—145 Kurt Kitayama, United States 75-70—145 Mac Meissner, United States 70-75—145 Francesco Molinari, Italy 72-73—145 Wilco Nienaber, South Africa 75-70—145 Taylor Pendrith, Canada 72-73—145 J.T. Poston, United States 74-71—145 Adam Scott, Australia 73-72—145 Roger Sloan, Canada 72-73—145 Scott Stallings, United States 71-74—145 Austen Truslow, United States 72-73—145 Bastien Amat, France 73-73—146 Keegan Bradley, United States 72-74—146 Brent Grant, United States 72-74—146 Jordan Gumberg, United States 72-74—146 Sungjae Im, South Korea 71-75—146 Martin Kaymer, Germany 73-73—146 Matt Kuchar, United States 72-74—146 Luke List, United States 75-71—146 Taylor Montgomery, United States 71-75—146 Preston Summerhays, United States 73-73—146 Michael Thorbjornsen, United States 74-72—146 Ryan Armour, United States 74-73—147 Olin Browne Jr., United States 75-72—147 Gunn Charoenkul, Thailand 73-74—147 Jens Dantorp, Sweden 74-73—147 Alejandro Del Rey, Spain 68-79—147 Michael Kim, United States 74-73—147 David Nyfjall, Sweden 73-74—147 Corey Pereira, United States 71-76—147 Jesse Schutte, United States 72-75—147 Nick Dunlap, United States 77-71—148 Mateo Fernandez de Oliveira, Argentina 74-74—148 Pablo Larrazabal, Spain 71-77—148 Kyoung-Hoon Lee, South Korea 73-75—148 Michael Brennan, United States 74-75—149 Christian Cavaliere, United States 72-77—149 Jason Day, Australia 73-76—149 Wenyi Ding, China 72-77—149 Paul Haley, United States 73-76—149 Omar Morales, Mexico 71-78—149 Carlos Ortiz, Mexico 76-73—149 Matthieu Pavon, France 71-78—149 Karl Vilips, Australia 74-75—149 Berry Henson, United States 74-76—150 Aaron Wise, United States 79-71—150 Carson Young, United States 74-76—150 Hayden Buckley, United States 77-74—151 Frankie Capan, United States 78-73—151 Cameron Davis, Australia 72-79—151 Matthew McClean, Northern Ireland 73-78—151 Victor Perez, France 76-75—151 Alex Schaake, United States 77-74—151 Joel Dahmen, United States 74-78—152 Alexander Yang, Hong Kong 79-74—153 Isaac Simmons, United States 77-77—154 Justin Thomas, United States 73-81—154 David Horsey, England 77-79—156 Brendan Valdes, United States 78-78—156 Hank Lebioda, United States 77-83—160

