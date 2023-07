Travelers Championship Par Scores

Sunday At TPC River Highlands Cromwell, Conn. Purse: $20 million Yardage: 6,852; Par: 70 Final Round Keegan Bradley (500), $3,600,000…

Sunday

At TPC River Highlands

Cromwell, Conn.

Purse: $20 million

Yardage: 6,852; Par: 70

Final Round

Keegan Bradley (500), $3,600,000 62-63-64-68—257 -23 Zac Blair (245), $1,780,000 65-65-68-62—260 -20 Brian Harman (245), $1,780,000 66-66-64-64—260 -20 Patrick Cantlay (115), $841,667 65-68-61-67—261 -19 Chez Reavie (115), $841,667 64-63-63-71—261 -19 Scottie Scheffler (115), $841,667 63-70-63-65—261 -19 Denny McCarthy (88), $841,667 60-65-70-67—262 -18 Rory McIlroy (88), $841,667 68-64-66-64—262 -18 Corey Conners (73), $525,000 67-65-65-66—263 -17 Alex Smalley (73), $525,000 70-62-64-67—263 -17 Justin Thomas (73), $525,000 70-64-62-67—263 -17 Min Woo Lee (0), $525,000 66-65-65-67—263 -17 Rickie Fowler (59), $405,000 70-65-60-69—264 -16 Hideki Matsuyama (59), $405,000 69-64-65-66—264 -16 Doug Ghim (52), $335,000 69-64-67-65—265 -15 Emiliano Grillo (52), $335,000 67-65-69-64—265 -15 Lucas Herbert (52), $335,000 67-64-66-68—265 -15 Carson Young (52), $335,000 69-66-65-65—265 -15 Shane Lowry (52), $245,800 64-69-69-64—266 -14 Xander Schauffele (52), $245,800 68-64-67-67—266 -14 Adam Scott (52), $245,800 62-68-65-71—266 -14 Greyson Sigg (52), $245,800 66-66-67-67—266 -14 Russell Henley (43), $245,800 69-65-69-63—266 -14 Ludvig Aberg (34), $167,000 67-65-65-70—267 -13 Eric Cole (34), $167,000 64-65-73-65—267 -13 Austin Eckroat (34), $167,000 67-65-68-67—267 -13 Chesson Hadley (34), $167,000 66-65-70-66—267 -13 Aaron Rai (34), $167,000 67-66-68-66—267 -13 Wyndham Clark (27), $167,000 68-67-67-66—268 -12 Viktor Hovland (27), $167,000 67-65-70-66—268 -12 Sungjae Im (27), $167,000 65-67-67-69—268 -12 Zach Johnson (27), $167,000 68-66-69-65—268 -12 Cameron Davis (21), $109,000 65-70-71-63—269 -11 Luke List (21), $109,000 66-70-67-66—269 -11 Ryan Palmer (21), $109,000 68-67-66-68—269 -11 Callum Tarren (21), $109,000 67-69-63-70—269 -11 Gary Woodland (21), $109,000 69-65-68-67—269 -11 Nick Hardy (15), $83,000 69-67-65-69—270 -10 Tom Kim (15), $83,000 69-64-72-65—270 -10 Michael Kim (15), $83,000 68-65-66-71—270 -10 Kelly Kraft (15), $83,000 65-71-68-66—270 -10 Chad Ramey (15), $83,000 66-70-66-68—270 -10 Sepp Straka (15), $83,000 69-67-68-66—270 -10 Kyle Reifers (0), $83,000 69-65-68-68—270 -10 Jason Day (10), $61,200 71-64-66-70—271 -9 Tony Finau (10), $61,200 69-66-66-70—271 -9 Andrew Putnam (10), $61,200 67-68-69-67—271 -9 Davis Riley (10), $61,200 70-63-74-64—271 -9 Matt Fitzpatrick (9), $51,533 67-67-70-68—272 -8 Russell Knox (9), $51,533 68-68-70-66—272 -8 Kevin Yu (9), $51,533 65-67-71-69—272 -8 Zecheng Dou (7), $47,900 72-63-70-68—273 -7 Webb Simpson (7), $47,900 70-66-69-68—273 -7 Sahith Theegala (7), $47,900 66-70-66-71—273 -7 Kevin Tway (7), $47,900 68-66-70-69—273 -7 Harry Hall (6), $46,000 70-66-69-69—274 -6 David Lipsky (6), $46,000 68-67-70-69—274 -6 Justin Suh (6), $46,000 68-66-72-68—274 -6 Brett Stegmaier (0), $46,000 68-67-71-68—274 -6 Harris English (5), $44,600 69-66-70-70—275 -5 Tom Hoge (5), $44,600 68-67-68-72—275 -5 Cameron Young (5), $44,600 67-69-72-67—275 -5 Ben Martin (4), $43,800 67-68-69-72—276 -4 Stephan Jaeger (4), $43,200 66-68-69-74—277 -3 Andrew Svoboda (0), $43,200 68-65-73-71—277 -3 Ryan Blaum (0), $42,600 71-65-76-66—278 -2 Andrew Landry (4), $42,200 67-68-75-72—282 +2

