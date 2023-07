Travelers Championship Par Scores

Friday At TPC River Highlands Cromwell, Conn. Purse: $20 million Yardage: 6,852; Par: 70 Second Round Keegan Bradley 62-63—125 -15…

Friday

At TPC River Highlands

Cromwell, Conn.

Purse: $20 million

Yardage: 6,852; Par: 70

Second Round

Keegan Bradley 62-63—125 -15 Denny McCarthy 60-65—125 -15 Chez Reavie 64-63—127 -13 Eric Cole 64-65—129 -11 Zac Blair 65-65—130 -10 Adam Scott 62-68—130 -10 Chesson Hadley 66-65—131 -9 Lucas Herbert 67-64—131 -9 Min Woo Lee 66-65—131 -9 Ludvig Aberg 67-65—132 -8 Corey Conners 67-65—132 -8 Austin Eckroat 67-65—132 -8 Emiliano Grillo 67-65—132 -8 Brian Harman 66-66—132 -8 Viktor Hovland 67-65—132 -8 Sungjae Im 65-67—132 -8 Rory McIlroy 68-64—132 -8 Xander Schauffele 68-64—132 -8 Greyson Sigg 66-66—132 -8 Alex Smalley 70-62—132 -8 Kevin Yu 65-67—132 -8 Patrick Cantlay 65-68—133 -7 Doug Ghim 69-64—133 -7 Tom Kim 69-64—133 -7 Michael Kim 68-65—133 -7 Shane Lowry 64-69—133 -7 Hideki Matsuyama 69-64—133 -7 Aaron Rai 67-66—133 -7 Davis Riley 70-63—133 -7 Scottie Scheffler 63-70—133 -7 Andrew Svoboda 68-65—133 -7 Matt Fitzpatrick 67-67—134 -6 Russell Henley 69-65—134 -6 Stephan Jaeger 66-68—134 -6 Zach Johnson 68-66—134 -6 Kyle Reifers 69-65—134 -6 Justin Suh 68-66—134 -6 Justin Thomas 70-64—134 -6 Kevin Tway 68-66—134 -6 Gary Woodland 69-65—134 -6 Wyndham Clark 68-67—135 -5 Cameron Davis 65-70—135 -5 Jason Day 71-64—135 -5 Zecheng Dou 72-63—135 -5 Harris English 69-66—135 -5 Tony Finau 69-66—135 -5 Rickie Fowler 70-65—135 -5 Tom Hoge 68-67—135 -5 Andrew Landry 67-68—135 -5 David Lipsky 68-67—135 -5 Ben Martin 67-68—135 -5 Ryan Palmer 68-67—135 -5 Andrew Putnam 67-68—135 -5 Brett Stegmaier 68-67—135 -5 Carson Young 69-66—135 -5 Ryan Blaum 71-65—136 -4 Harry Hall 70-66—136 -4 Nick Hardy 69-67—136 -4 Russell Knox 68-68—136 -4 Kelly Kraft 65-71—136 -4 Luke List 66-70—136 -4 Chad Ramey 66-70—136 -4 Webb Simpson 70-66—136 -4 Sepp Straka 69-67—136 -4 Callum Tarren 67-69—136 -4 Sahith Theegala 66-70—136 -4 Cameron Young 67-69—136 -4 Scott Piercy 72-WD Mackenzie Hughes 76-WD

Missed Cut

Byeong Hun An 68-69—137 -3 Joseph Bramlett 71-66—137 -3 Stewart Cink 73-64—137 -3 Lee Hodges 67-70—137 -3 Max Homa 72-65—137 -3 Beau Hossler 69-68—137 -3 Kurt Kitayama 71-66—137 -3 Collin Morikawa 74-63—137 -3 Taylor Pendrith 71-66—137 -3 J.T. Poston 66-71—137 -3 Seamus Power 69-68—137 -3 Robert Streb 69-68—137 -3 Kevin Streelman 65-72—137 -3 Davis Thompson 67-70—137 -3 Dylan Wu 68-69—137 -3 Sam Bennett 68-70—138 -2 Hayden Buckley 72-66—138 -2 Thomas Detry 70-68—138 -2 Tommy Fleetwood 69-69—138 -2 Charley Hoffman 71-67—138 -2 Mark Hubbard 69-69—138 -2 Adam Long 68-70—138 -2 Peter Malnati 69-69—138 -2 Vincent Norrman 70-68—138 -2 Jon Rahm 67-71—138 -2 Patrick Rodgers 66-72—138 -2 Adam Schenk 68-70—138 -2 Sam Stevens 72-66—138 -2 Brendon Todd 65-73—138 -2 Brandon Wu 68-70—138 -2 Ben Griffin 73-66—139 -1 Jim Herman 69-70—139 -1 Seonghyeon Kim 66-73—139 -1 Martin Laird 69-70—139 -1 Kyoung-Hoon Lee 69-70—139 -1 David Lingmerth 71-68—139 -1 Justin Lower 71-68—139 -1 Max McGreevy 68-71—139 -1 Andrew Novak 67-72—139 -1 Doc Redman 70-69—139 -1 Sam Ryder 70-69—139 -1 J.J. Spaun 69-70—139 -1 Christiaan Bezuidenhout 72-68—140 E Cameron Champ 71-69—140 E Tyler Duncan 69-71—140 E Lanto Griffin 69-71—140 E Nate Lashley 70-70—140 E Austin Smotherman 72-68—140 E Adam Svensson 71-69—140 E Ben Taylor 66-74—140 E Danny Willett 71-69—140 E Nicolas Echavarria 73-68—141 +1 Lucas Glover 70-71—141 +1 James Hahn 77-64—141 +1 Troy Merritt 72-69—141 +1 Francesco Molinari 74-67—141 +1 Taylor Moore 71-70—141 +1 Trey Mullinax 71-70—141 +1 Richy Werenski 72-69—141 +1 Ryan Brehm 74-68—142 +2 Paul Haley 75-67—142 +2 Si Woo Kim 72-70—142 +2 Patton Kizzire 67-75—142 +2 Matthias Schwab 75-67—142 +2 Scott Stallings 73-69—142 +2 Nick Watney 70-72—142 +2 Billy Horschel 72-71—143 +3 Ryan Moore 75-68—143 +3 Matthew NeSmith 68-75—143 +3 Robby Shelton 69-74—143 +3 Michael Thorbjornsen 77-66—143 +3 Brian Gay 70-74—144 +4 Matt Wallace 80-64—144 +4 Jason Dufner 68-77—145 +5 Kramer Hickok 76-69—145 +5 Matt Kuchar 77-68—145 +5 Erik Van Rooyen 72-73—145 +5 Will Gordon 74-72—146 +6 Garrick Higgo 74-72—146 +6 J.B. Holmes 72-74—146 +6 Benjamin James 71-75—146 +6 C.T. Pan 75-73—148 +8 Carl Yuan 75-73—148 +8 Joel Dahmen 73-76—149 +9 Jimmy Walker 73-76—149 +9 Tyson Alexander 71-79—150 +10

