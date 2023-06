ShopRite LPGA Classic Par Scores

Sunday At Bay Course Galloway, N.J. Purse: $1.8 million Yardage: 6,197; Par: 71 Final Round Ashleigh Buhai, $262,500 69-65-65—199 -14…

Sunday

At Bay Course

Galloway, N.J.

Purse: $1.8 million

Yardage: 6,197; Par: 71

Final Round

Ashleigh Buhai, $262,500 69-65-65—199 -14 Hyo Joo Kim, $161,615 67-65-68—200 -13 Yan Liu, $117,240 65-70-67—202 -11 Dani Holmqvist, $81,847 64-67-72—203 -10 Nanna Koerstz Madsen, $81,847 67-71-65—203 -10 Soo Bin Joo, $43,652 66-70-68—204 -9 Haru Nomura, $43,652 68-71-65—204 -9 Su-Hyun Oh, $43,652 68-72-64—204 -9 Jenny Shin, $43,652 65-70-69—204 -9 Atthaya Thitikul, $43,652 68-67-69—204 -9 Albane Valenzuela, $43,652 71-67-66—204 -9 Marina Alex, $29,995 73-65-67—205 -8 Chiara Noja, $29,995 68-67-70—205 -8 Ayaka Furue, $27,253 68-68-70—206 -7 Brianna Do, $22,272 71-64-72—207 -6 Minami Katsu, $22,272 73-67-67—207 -6 Anna Nordqvist, $22,272 66-70-71—207 -6 Mel Reid, $22,272 72-69-66—207 -6 Marissa Steen, $22,272 70-73-64—207 -6 Lauren Stephenson, $22,272 70-73-64—207 -6 Ruoning Yin, $22,272 71-67-69—207 -6 Haeji Kang, $16,624 69-74-65—208 -5 In-Kyung Kim, $16,624 69-71-68—208 -5 Mi Hyang Lee, $16,624 69-70-69—208 -5 Wichanee Meechai, $16,624 69-69-70—208 -5 Gerina Mendoza-Piller, $16,624 70-70-68—208 -5 Alexa Pano, $16,624 72-70-66—208 -5 Paula Reto, $16,624 66-73-69—208 -5 Lindsey Weaver-Wright, $16,624 69-72-67—208 -5 Matilda Castren, $11,866 68-67-74—209 -4 Jodi Ewart Shadoff, $11,866 70-68-71—209 -4 Georgia Hall, $11,866 66-71-72—209 -4 Brooke Henderson, $11,866 69-70-70—209 -4 Yuna Nishimura, $11,866 71-69-69—209 -4 Lee-Anne Pace, $11,866 68-70-71—209 -4 Sarah Schmelzel, $11,866 66-72-71—209 -4 Linnea Strom, $11,866 70-68-71—209 -4 Jing Yan, $11,866 71-69-69—209 -4 Celine Borge, $8,052 69-72-69—210 -3 Jennifer Chang, $8,052 69-73-68—210 -3 Peiyun Chien, $8,052 71-68-71—210 -3 Allison Emrey, $8,052 70-73-67—210 -3 Lauren Hartlage, $8,052 67-71-72—210 -3 Sei Young Kim, $8,052 71-70-69—210 -3 Jeong Eun Lee5, $8,052 70-71-69—210 -3 Sung Hyun Park, $8,052 72-69-69—210 -3 Emily Pedersen, $8,052 71-68-71—210 -3 Jasmine Suwannapura, $8,052 71-70-69—210 -3 Dottie Ardina, $6,034 67-70-74—211 -2 Aditi Ashok, $6,034 69-74-68—211 -2 Dana Fall, $6,034 73-70-68—211 -2 Yu Liu, $6,034 68-74-69—211 -2 Mariah Stackhouse, $6,034 69-71-71—211 -2 Ana Belac, $4,878 70-71-71—212 -1 Wei-Ling Hsu, $4,878 72-69-71—212 -1 Jeongeun Lee6, $4,878 69-68-75—212 -1 Ruixin Liu, $4,878 70-71-71—212 -1 Bianca Pagdanganan, $4,878 71-70-71—212 -1 Annie Park, $4,878 71-71-70—212 -1 Bailey Tardy, $4,878 74-69-69—212 -1 Dewi Weber, $4,878 70-72-70—212 -1 Linnea Johansson, $4,070 71-72-70—213 E Gurleen Kaur, $4,070 71-68-74—213 E Stacy Lewis, $4,070 73-70-70—213 E Alena Sharp, $4,070 70-69-74—213 E Angela Stanford, $4,070 71-70-72—213 E Lindy Duncan, $3,760 69-70-75—214 +1 Samantha Wagner, $3,760 73-70-71—214 +1 Riley Rennell, $3,584 71-72-72—215 +2 Kelly Tan, $3,584 68-73-74—215 +2 Sophia Schubert, $3,496 68-70-80—218 +5 Sierra Brooks, $3,450 71-72-76—219 +6 Manon De Roey, $3,406 73-70-77—220 +7

Copyright © 2023 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.