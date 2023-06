ShopRite LPGA Classic Par Scores

Saturday At Bay Course Galloway, N.J. Purse: $1.8 million Yardage: 6,197; Par: 71 Second Round Dani Holmqvist 64-67—131 -11 Hyo…

Saturday

At Bay Course

Galloway, N.J.

Purse: $1.8 million

Yardage: 6,197; Par: 71

Second Round

Dani Holmqvist 64-67—131 -11 Hyo Joo Kim 67-65—132 -10 Ashleigh Buhai 69-65—134 -8 Matilda Castren 68-67—135 -7 Brianna Do 71-64—135 -7 Yan Liu 65-70—135 -7 Chiara Noja 68-67—135 -7 Jenny Shin 65-70—135 -7 Atthaya Thitikul 68-67—135 -7 Ayaka Furue 68-68—136 -6 Soo Bin Joo 66-70—136 -6 Anna Nordqvist 66-70—136 -6 Dottie Ardina 67-70—137 -5 Georgia Hall 66-71—137 -5 Jeongeun Lee6 69-68—137 -5 Marina Alex 73-65—138 -4 Jodi Ewart Shadoff 70-68—138 -4 Lauren Hartlage 67-71—138 -4 Nanna Koerstz Madsen 67-71—138 -4 Wichanee Meechai 69-69—138 -4 Lee-Anne Pace 68-70—138 -4 Sarah Schmelzel 66-72—138 -4 Sophia Schubert 68-70—138 -4 Linnea Strom 70-68—138 -4 Albane Valenzuela 71-67—138 -4 Ruoning Yin 71-67—138 -4 Peiyun Chien 71-68—139 -3 Lindy Duncan 69-70—139 -3 Brooke Henderson 69-70—139 -3 Gurleen Kaur 71-68—139 -3 Mi Hyang Lee 69-70—139 -3 Haru Nomura 68-71—139 -3 Emily Pedersen 71-68—139 -3 Paula Reto 66-73—139 -3 Alena Sharp 70-69—139 -3 Minami Katsu 73-67—140 -2 In-Kyung Kim 69-71—140 -2 Gerina Mendoza-Piller 70-70—140 -2 Yuna Nishimura 71-69—140 -2 Su-Hyun Oh 68-72—140 -2 Mariah Stackhouse 69-71—140 -2 Jing Yan 71-69—140 -2 Ana Belac 70-71—141 -1 Celine Borge 69-72—141 -1 Wei-Ling Hsu 72-69—141 -1 Sei Young Kim 71-70—141 -1 Jeong Eun Lee5 70-71—141 -1 Ruixin Liu 70-71—141 -1 Bianca Pagdanganan 71-70—141 -1 Sung Hyun Park 72-69—141 -1 Mel Reid 72-69—141 -1 Angela Stanford 71-70—141 -1 Jasmine Suwannapura 71-70—141 -1 Kelly Tan 68-73—141 -1 Lindsey Weaver-Wright 69-72—141 -1 Jennifer Chang 69-73—142 E Yu Liu 68-74—142 E Alexa Pano 72-70—142 E Annie Park 71-71—142 E Dewi Weber 70-72—142 E Aditi Ashok 69-74—143 +1 Sierra Brooks 71-72—143 +1 Manon De Roey 73-70—143 +1 Allison Emrey 70-73—143 +1 Dana Fall 73-70—143 +1 Linnea Johansson 71-72—143 +1 Haeji Kang 69-74—143 +1 Stacy Lewis 73-70—143 +1 Riley Rennell 71-72—143 +1 Marissa Steen 70-73—143 +1 Lauren Stephenson 70-73—143 +1 Bailey Tardy 74-69—143 +1 Samantha Wagner 73-70—143 +1 Hyo Joon Jang 70-WD Luna Sobron Galmes 70-WD Isi Gabsa 82-WD

Missed Cut

Karen Chung 71-73—144 +2 Perrine Delacour 72-72—144 +2 Austin Ernst 71-73—144 +2 Muni He 73-71—144 +2 Esther Henseleit 73-71—144 +2 Ines Laklalech 68-76—144 +2 Andrea Lee 71-73—144 +2 Azahara Munoz 71-73—144 +2 Rachel Rohanna Virgili 72-72—144 +2 Gabriella Then 72-72—144 +2 Ayako Uehara 72-72—144 +2 Mariajo Uribe 72-72—144 +2 Alana Uriell 70-74—144 +2 Chella Choi 72-73—145 +3 Lauren Coughlin 72-73—145 +3 Paula Creamer 73-72—145 +3 Mina Harigae 74-71—145 +3 Christina Kim 75-70—145 +3 Frida Kinhult 77-68—145 +3 Aline Krauter 76-69—145 +3 Ilhee Lee 73-72—145 +3 Pauline Roussin 73-72—145 +3 Hae-Ran Ryu 72-73—145 +3 Tiffany Chan 72-74—146 +4 Sarah Kemp 71-75—146 +4 Gina Kim 72-74—146 +4 Stephanie Meadow 74-72—146 +4 Valery Plata 76-70—146 +4 Louise Ridderstrom 73-73—146 +4 Sarah Jane Smith 73-73—146 +4 Xiaowen Yin 74-72—146 +4 Arpichaya Yubol 68-78—146 +4 Weiwei Zhang 75-71—146 +4 Brittany Altomare 76-71—147 +5 Daniela Darquea 72-75—147 +5 Karis Davidson 73-74—147 +5 Meaghan Francella 77-70—147 +5 Yaeeun Hong 73-74—147 +5 Pernilla Lindberg 76-71—147 +5 Sanna Nuutinen 73-74—147 +5 Ryann O’Toole 75-72—147 +5 Charlotte Thomas 73-74—147 +5 Maria Torres 75-72—147 +5 Laura Wearn 74-73—147 +5 Sofia Garcia 70-78—148 +6 Polly Mack 75-73—148 +6 Amy Olson 72-76—148 +6 Pornanong Phatlum 74-74—148 +6 Kiira Riihijarvi 75-73—148 +6 Magdalena Simmermacher 75-73—148 +6 Jennifer Song 75-73—148 +6 Emma Talley 77-71—148 +6 Jaravee Boonchant 76-73—149 +7 Natalie Gulbis 75-74—149 +7 Haylee Harford 74-75—149 +7 Brittany Lang 76-73—149 +7 Bronte Law 76-73—149 +7 Morgane Metraux 72-77—149 +7 Natthakritta Vongtaveelap 71-78—149 +7 Pavarisa Yoktuan 78-71—149 +7 Julieta Granada 77-73—150 +8 Kristy McPherson 77-73—150 +8 Chanettee Wannasaen 74-77—151 +9 Maisie Filler 74-78—152 +10 Yu-Sang Hou 76-76—152 +10 Janie Jackson 77-75—152 +10 Ellinor Sudow 75-77—152 +10 Kum Kang Park 74-80—154 +12

