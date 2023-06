RBC Canadian Open Scores

Sunday At Oakdale Golf & Country Club Toronto Purse: $9 million Yardage: 7,264; Par: 72 Final Round (x-won on fourth…

Sunday

At Oakdale Golf & Country Club

Toronto

Purse: $9 million

Yardage: 7,264; Par: 72

Final Round

(x-won on fourth playoff hole)

x-Nick Taylor (500), $1,620,000 75-67-63-66—271 Tommy Fleetwood (300), $981,000 70-70-64-67—271 Tyrrell Hatton (145), $477,000 72-64-72-64—272 C.T. Pan (145), $477,000 70-66-66-70—272 Aaron Rai (145), $477,000 67-69-69-67—272 Eric Cole (95), $315,000 69-73-69-63—274 Mark Hubbard (95), $315,000 68-70-66-70—274 Justin Rose (85), $281,250 69-69-66-71—275 Rory McIlroy (75), $245,250 71-67-66-72—276 Andrew Novak (75), $245,250 69-68-67-72—276 Brandon Wu (75), $245,250 71-69-67-69—276 Jonathan Byrd (58), $178,650 68-69-70-70—277 Harrison Endycott (58), $178,650 72-68-69-68—277 Doug Ghim (58), $178,650 71-68-69-69—277 Adam Hadwin (58), $178,650 71-68-70-68—277 Harry Higgs (58), $178,650 71-66-67-73—277 Nate Lashley (51), $146,250 70-68-70-70—278 Will Gordon (48), $132,750 68-74-69-68—279 Carl Yuan (48), $132,750 68-67-74-70—279 Corey Conners (41), $102,330 67-69-70-74—280 Matt Fitzpatrick (41), $102,330 68-73-69-70—280 Lucas Glover (41), $102,330 69-72-70-69—280 Matt Kuchar (41), $102,330 71-71-70-68—280 Sam Bennett (0), $102,330 70-72-70-68—280 Ludvig Aberg (30), $64,850 69-72-71-69—281 Lee Hodges (30), $64,850 72-67-72-70—281 Seonghyeon Kim (30), $64,850 68-70-72-71—281 Justin Lower (30), $64,850 67-70-75-69—281 Ryan Moore (30), $64,850 69-74-71-67—281 Ted Potter Jr. (30), $64,850 73-67-70-71—281 Chez Reavie (30), $64,850 72-71-73-65—281 Alex Smalley (30), $64,850 73-70-71-67—281 Dylan Wu (30), $64,850 71-70-72-68—281 Cody Gribble (21), $47,925 69-72-70-71—282 Harry Hall (21), $47,925 69-71-74-68—282 Brendon Todd (21), $47,925 68-69-73-72—282 Roger Sloan (0), $47,925 69-70-73-70—282 MJ Daffue (16), $39,150 73-69-70-71—283 Patton Kizzire (16), $39,150 71-70-74-68—283 Seung-Yul Noh (16), $39,150 71-68-74-70—283 Greyson Sigg (16), $39,150 71-71-69-72—283 Sahith Theegala (16), $39,150 73-70-71-69—283 Chesson Hadley (11), $28,530 67-70-72-75—284 Michael Kim (11), $28,530 72-71-73-68—284 Shane Lowry (11), $28,530 72-69-70-73—284 Peter Malnati (11), $28,530 70-69-73-72—284 Callum Tarren (11), $28,530 69-72-73-70—284 Carson Young (11), $28,530 71-69-71-73—284 Ryan Gerard (0), $28,530 68-75-72-69—284 Garrick Higgo (8), $22,860 71-69-72-73—285 Austin Smotherman (8), $22,860 71-70-72-72—285 Jason Dufner (7), $21,438 73-70-73-70—286 Brian Gay (7), $21,438 71-70-72-73—286 Brent Grant (7), $21,438 71-72-74-69—286 Cameron Percy (7), $21,438 75-67-72-72—286 Mike Weir (7), $21,438 72-70-74-70—286 James Hahn (5), $20,160 69-73-73-72—287 Sung Kang (5), $20,160 73-68-71-75—287 Andrew Landry (5), $20,160 73-69-77-68—287 Adam Long (5), $20,160 74-69-74-70—287 Scott Piercy (5), $20,160 70-72-76-69—287 Cameron Young (5), $20,160 71-72-74-70—287 Peter Kuest (0), $20,160 72-68-74-73—287 Stuart Macdonald (0), $20,160 73-68-75-71—287 Scott Brown (4), $19,170 73-68-75-72—288 Taylor Pendrith (4), $19,170 69-72-70-77—288 Richy Werenski (4), $19,170 69-72-77-70—288 Trevor Cone (3), $18,540 71-72-75-71—289 Brice Garnett (3), $18,540 68-75-71-75—289 Wil Bateman (0), $18,540 74-66-75-74—289 Akshay Bhatia (0), $18,540 69-74-73-73—289 Henrik Norlander (3), $17,910 71-72-76-71—290 Martin Trainer (3), $17,910 71-72-74-73—290 Vince Whaley (3), $17,910 73-69-76-72—290 Bill Haas 71-72-75-WD

Copyright © 2023 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.