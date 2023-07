NHRA New England Nationals Qualifying

Friday At Summit Racing Equipment Motorsports Park Norwalk, Ohio First Round Top Fuel 1. Leah Pruett, 3.684 seconds, 333.08 mph;…

Friday

At Summit Racing Equipment Motorsports Park

Norwalk, Ohio

First Round

Top Fuel

1. Leah Pruett, 3.684 seconds, 333.08 mph; 2. Steve Torrence, 3.688, 332.10; 3. Doug Kalitta, 3.700,

330.23; 4. Josh Hart, 3.707, 328.14; 5. Justin Ashley, 3.708, 332.59; 6. Brittany Force, 3.709, 329.75; 7.

Clay Millican, 3.737, 329.91; 8. Tony Schumacher, 3.759, 321.50; 9. Spencer Massey, 3.764, 322.96; 10.

Mike Bucher, 5.017, 146.88; 11. Austin Prock, 5.932, 146.83; 12. Mike Salinas, 7.295, 76.17; 13. Dan

Mercier, 8.145, 87.21; 14. Antron Brown, 8.295, 73.89; 15. Shawn Langdon, 8.606, 81.20; 16. T.J. Zizzo,

9.582, 78.54. Not Qualified: 17. Kyle Wurtzel, 11.543, 37.76; 18. Doug Foley, 11.634, 86.70.

Funny Car

1. Ron Capps, Toyota Supra, 3.898, 331.28; 2. Alexis DeJoria, Supra, 3.901, 331.20; 3. Matt Hagan, Dodge

Charger, 3.905, 328.70; 4. Bob Tasca III, Ford Mustang, 3.909, 327.27; 5. Chad Green, Mustang, 3.922,

327.74; 6. Cruz Pedregon, Charger, 3.932, 320.74; 7. Tim Wilkerson, Mustang, 3.941, 321.96; 8. J.R. Todd,

Supra, 3.954, 329.34; 9. John Force, Chevy Camaro, 3.958, 323.19; 10. Alex Laughlin, Charger, 4.225,

276.01; 11. Dale Creasy Jr., Charger, 7.809, 91.91; 12. Robert Hight, Camaro, 7.860, 85.44; 13. Mike

McIntire, Toyota Camry, 8.071, 69.76; 14. Dave Richards, Mustang, 8.542, 85.35; 15. Bobby Bode,

Mustang, broke; 16. Paul Lee, Charger, broke.

