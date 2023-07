NHL Draft Selections

At Bridgestone Arena Nashville, Tenn. Wednesday First Round 1. Chicago, Connor Bedard, C, Regina (WHL). 2. Anaheim, Leo Carlsson, C,…

Listen now to WTOP News

At Bridgestone Arena Nashville, Tenn. Wednesday First Round

1. Chicago, Connor Bedard, C, Regina (WHL).

2. Anaheim, Leo Carlsson, C, Orebro (Sweden).

3. Columbus, Adam Fantilli, C, Michigan (NCAA).

4. San Jose, Will Smith, C, USA U-18 (NTDP).

5. Montreal, David Reinbacher, D, Kloten (Switzerland).

6. Arizona, Dmitriy Simashev, D, Yaroslavl Jr. (Russia).

7. Philadelphia, Matvei Michkov, RW, St. Petersburg (KHL).

8. Washington, Ryan Leonard, RW, USA U-18 (NTDP).

9. Detroit, Nate Danielson, C, Brandon (WHL).

10. St. Louis, Dalibor Dvorsky, C, AIK (Sweden).

11. Vancouver, Tom Willander, D, Rogle Jr. (Sweden).

12. Arizona (from Ottawa), Daniil But, LW, Yaroslavl Jr. (Russia).

13. Buffalo, Zach Benson, LW, Winnipeg (WHL).

14. Pittsburgh, Brayden Yager, C, Moose Jaw (WHL).

15. Nashville, Matthew Wood, RW, UConn (NCAA).

16. Calgary, Samuel Honzek, LW, Vancouver (WHL).

17. Detroit (from New York via Vancouver), Axel Sandin Pellikka, D, Skelleftea Jr. (Sweden).

18. Winnipeg, Colby Barlow, LW, Owen Sound (OHL).

19. Chicago (from Tampa Bay), Oliver Moore, C, USA U-18 (NTDP).

20. Seattle, Eduard Sale, LW, Brno (Czech Republic).

21. Minnesota, Charlie Stramel, C, Wisconsin (NCAA).

22. Philadelphia (from Los Angeles via Columbus), Oliver Bonk, D, London (OHL).

23. New York Rangers, Gabriel Perreault, RW, USA U-18 (NTDP).

24. Nashville (from Edmonton), Tanner Molendyk, D, Saskatoon (WHL).

25. St. Louis (from Toronto), Otto Stenberg, C, Frolunda Jr. (Sweden).

26. San Jose (from New Jersey), Quinton Musty, LW, Sudbury (OHL).

27. Colorado, Calum Ritchie, C, Oshawa (OHL).

28. Toronto (from Boston via Washington), Easton Cowan, RW, London (OHL).

29. St. Louis (from Dallas via New York Rangers), Theo Lindstein, D, Brynas (Sweden).

30. Carolina, Bradly Nadeau, LW, Penticton (BCHL).

31. Colorado (from Montreal), Mikhail Gulyayev, D, Omsk Jr. (Russia).

32. Vegas, David Edstrom, C, Frolunda Jr. (Sweden).

Thursday Second Round

33. Anaheim, Nico Myatovic, LW, Seattle (WHL).

34. Columbus, Gavin Brindley, C, Michigan (NCAA).

35. Chicago, Adam Gajan, G, Chippewa (NAHL).

36. San Jose, Kasper Halttunen, RW, HIFK (Finland).

37. Tampa Bay Lightning (from Montreal via Colorado), Ethan Gauthier, RW, Sherbrooke (QMJHL).

38. Arizona, Michael Hrabal, G, Omaha (USHL).

39. Buffalo (from Philadelphia), Anton Wahlberg, C, Malmo Jr. (Sweden).

40. Washington, Andrew Cristall, LW, Kelowna (WHL).

41. Detroit, Trey Augustine, G, USA U-18 (NTDP).

42. Detroit (from St. Louis), Andrew Gibson, D, Sault Ste. Marie (OHL).

43. Nashville (from Vancouver via Detroit), Felix Nilsson, C, Rogle Jr. (Sweden).

44. Chicago (from Ottawa), Roman Kantserov, RW, Magnitogorsk Jr. (Russia).

45. Buffalo, Maxim Strbak, D, Sioux Falls (USHL).

46. Nashville (from Pittsburgh), Kalan Lind, LW, Red Deer (WHL).

47. Detroit (from Nashville), Brady Cleveland, D, USA U-18 (NTDP).

48. Calgary, Etienne Morin, D, Moncton (QMJHL).

49. New York Islanders, Danny Nelson, C, USA U-18 (NTDP).

50. Seattle (from Winnipeg via Washington), Carson Rehkopf, LW, Kitchener (OHL).

51. Philadelphia (from Tamps Bay via Chicago), Carson Bjarnason, G, Brandon (WHL).

52. Seattle, Oscar Fisker Molgaard, C, HV71 (Sweden),

53. Minnesota, Rasmus Kumpulaie, C, Pelicans Jr. (Finland).

54. Los Angeles, Jakub Dvorak, C, Liberec (CZE).

55. Chicago (from New York Rangers), Martin Misiak, RW, Youngstown (USHL).

56. Edmonton, Beau Akey, D, Barrie (OHL).

57. Seattle (from Toronto), Lukas Dragicevic, D, Tri-City (WHL).

58. New Jersey, Lenni Hameenaho, RW, Assat (Finland).

59. Anaheim (from Colorado), Carey Terrance, C, Erie (OHL).

60. Anaheim (from Boston), Damian Clara, G, Farjestad Jr. (Sweden).

61. Dallas, Tristan Bertucci, D, Flint (OHL).

62. Carolina, Felix Unger Sorum, RW, Leksand Jr. (Sweden).

63. Florida, Gracyn Sawchyn, C, Seattle (WHL).

64. Minnesota (from Vegas via Buffalo), Riley Heidt, C, Prince George (WHL).

Third Round

65. Anaheim, Coulso Pitre, RW, Flint (OHL).

66. Columbus, William Whitelaw, RW, Youngstown (USHL).

67. Chicago, Nick Lardis, LW, Hamilton (OHL).

68. Nashville (from San Jose), Jesse Kiiskinen, RW, Pelica Jr. (Finland).

69. Montreal, Jacob Fowler, G, Youngstown (USHL).

70. Arizona, Jonathan Castagna, C, St. Andrews College (HS-Ontario).

71. San Jose (from Philadelphia via Carolina), Brandon Svaboda, C, Youngstown (USHL).

72. Arizona (from Washington), Noel Nordh, Lw, Brynas Jr. (Sweden).

73. Detroit, Noah Dower Nilsson, LW, Frolunda Jr. (Sweden).

74. St. Louis, Quinton Burns, D, Kingston (OHL).

75. Vancouver, Hunter Brzustewicz, D, Kitchener (OHL).

76. St. Louis (from Ottawa via Toronto), Juraj Pekarcik, LW, Nitra (SVK).

77. Vegas (from Buffalo), Mathieu Cataford, C, Halifax (QMJHL).

78. Los Angeles (from Pittsburgh), Koehn Ziemmer, RW, Prince George (WHL).

79. Dallas (From Nashville), Brad Gardiner, C, Ottawa (OHL).

80. Calgary, Aydar, Suniev, LW, Penticton (BCHL).

81. Arizona (from New York Islanders), Tanner Ludtke, C, Lincoln (USHL).

82. Winnipeg, Zach Nehring, RW, Shattuck Saint Mary’s (USHS-Minnesota)

83. Nashville (from Tamps Bay), Dylan MacKinnon, D Halifax (QMJHL).

84. Seattle, Caden Price, D, Kelowna (WHL).

85. Anaheim (from Minnesota), Yegor Sidorov, RW, Saskatoon (WHL).

86. Buffalo (from Los Angeles), Gavin McCarthy, D, Muskegon (USHL).

87. Philadelphia (from New York Rangers), Yegor Zavragin, G, Khanty-Mansiysk Jr. (Russia)

88. Arizona (from Edmonton), Vadim Moroz, RW, Minsk (KHL).

89. Vancouver (from Toronto), Sawyer Mynio, D, Seattle (WHL).

90. New York Rangers (from New Jersey via Pittsburgh), Drew Fortescue, D, USA U-18 (NTDP).

91. Pittsburgh (from Colorado via New York Rangers), Emil Pieniniemi, D, Karpat Jr. (Finland).

92. Boston, Christopher Pelosi, C, Sioux Falls (USHL).

93. Chicago (from Dallas via Arizona), Jiri Felcman, C, Langnau Jr. (Switzerland)

94. Carolina, Jayden Perron, RW, Chicago (USHL).

95. Philadelphia (from Florida), Denver Barkey, C, London (OHL).

96. Vegas, Arttu Karki, D, Tappara Jr. (Finland).

Copyright © 2023 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.