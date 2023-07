NHL Draft Selections

At Bridgestone Arena Nashville, Tenn. Wednesday First Round 1. Chicago, Connor Bedard, C, Regina (WHL). 2. Anaheim, Leo Carlsson, C,…

At Bridgestone Arena Nashville, Tenn. Wednesday First Round

1. Chicago, Connor Bedard, C, Regina (WHL).

2. Anaheim, Leo Carlsson, C, Orebro (Sweden).

3. Columbus, Adam Fantilli, C, Michigan (NCAA).

4. San Jose, Will Smith, C, USA U-18 (NTDP).

5. Montreal, David Reinbacher, D, Kloten (Switzerland).

6. Arizona, Dmitriy Simashev, D, Yaroslavl Jr. (Russia).

7. Philadelphia, Matvei Michkov, RW, St. Petersburg (KHL).

8. Washington, Ryan Leonard, RW, USA U-18 (NTDP).

9. Detroit, Nate Danielson, C, Brandon (WHL).

10. St. Louis, Dalibor Dvorsky, C, AIK (Sweden).

11. Vancouver, Tom Willander, D, Rogle Jr. (Sweden).

12. Arizona (from Ottawa), Daniil But, LW, Yaroslavl Jr. (Russia).

13. Buffalo, Zach Benson, LW, Winnipeg (WHL).

14. Pittsburgh, Brayden Yager, C, Moose Jaw (WHL).

15. Nashville, Matthew Wood, RW, UConn (NCAA)

16. Calgary, Samuel Honzek, LW, Vancouver (WHL).

17. Detroit (from New York via Vancouver), Axel Sandin Pellikka, D, Skelleftea Jr. (Sweden).

18. Winnipeg, Colby Barlow, LW, Owen Sound (OHL).

19. Chicago (from Tampa Bay), Oliver Moore, C, USA U-18 (NTDP).

20. Seattle, Eduard Sale, LW, Brno (Czech Republic).

21. Minnesota, Charlie Stramel, C, Wisconsin (NCAA).

22. Philadelphia (from Los Angeles via Columbus), Oliver Bonk, D, London (OHL).

23. New York Rangers, Gabriel Perreault, RW, USA U-18 (NTDP).

24. Nashville (from Edmonton), Tanner Molendyk, D, Saskatoon (WHL).

25. St. Louis (from Toronto), Otto Stenberg, C, Frolunda Jr. (Sweden)

26. San Jose (from New Jersey), Quinton Musty, LW, Sudbury (OHL).

27. Colorado, Calum Ritchie, C, Oshawa (OHL).

28. Toronto (from Boston via Washington), Easton Cowan, RW, London (OHL).

29. St. Louis (from Dallas via New York Rangers), Theo Lindstein, D, Brynas (Sweden).

30. Carolina, Bradly Nadeau, LW, Penticton (BCHL).

31. Colorado (from Montreal), Mikhail Gulyayev, D, Omsk Jr. (Russia)

32. Vegas, David Edstrom, C, Frolunda Jr. (Sweden).

