NCAA Division I Softball Champions

(x-undefeated in final series)

2023_Oklahoma (61-1)

2022_x-Oklahoma (58-3)

2021_Oklahoma (56-4)

2019_x-UCLA (56-6)

2018_x-Florida State (58-12)

2017_x-Oklahoma (61-9)

2016_Oklahoma (57-8)

2015_Florida (60-7)

2014_x-Florida (55-12)

2013_x-Oklahoma (57-4)

2012_Alabama (60-8)

2011_x-Arizona State (60-6)

2010_x-UCLA (50-11)

2009_Washington (51-12)

2008_x-Arizona State (66-5)

2007_Arizona (50-14-1)

2006_Arizona (54-11)

2005_Michigan (65-7)

2004_UCLA (47-9)

2003_UCLA (54-7)

2002_California (56-19)

2001_x-Arizona (65-4)

2000_x-Oklahoma (66-8)

1999_x-UCLA (63-6)

1998_Fresno St. (52-11)

1997_Arizona (61-5)

1996_x-Arizona (58-9)

1995_x-UCLA (50-6)

1994_x-Arizona (64-3)

1993_Arizona (44-8)

1992_x-UCLA (54-2)

1991_Arizona (56-16)

1990_UCLA (62-7)

1989_x-UCLA (48-4)

1988_UCLA (53-8)

1987_Texas A&M (56-8)

1986_x-Cal St. Fullerton (57-9-1)

1985_UCLA (41-9)

1984_UCLA (45-6-1)

1983_Texas A&M (41-11)

1982_x-UCLA (33-7-2)

