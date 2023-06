Mizuho Americas Open Par Scores

Sunday At Liberty National Jersey City, N.J. Purse: $2.8 million Yardage: 6,671; Par: 72 Final Round (x-won on second playoff…

Sunday

At Liberty National

Jersey City, N.J.

Purse: $2.8 million

Yardage: 6,671; Par: 72

Final Round

(x-won on second playoff hole)

x-Rose Zhang, $412,500 70-69-66-74—279 -9 Jennifer Kupcho, $256,544 71-70-69-69—279 -9 Hae-Ran Ryu, $186,104 72-72-66-70—280 -8 Aditi Ashok, $118,217 67-72-68-74—281 -7 Ayaka Furue, $118,217 69-74-69-69—281 -7 Eun-Hee Ji, $118,217 71-69-70-71—281 -7 Ashleigh Buhai, $70,463 75-71-72-64—282 -6 Leona Maguire, $70,463 71-70-74-67—282 -6 Yuka Saso, $70,463 69-74-69-70—282 -6 Danielle Kang, $52,904 72-71-69-71—283 -5 Stephanie Kyriacou, $52,904 72-74-65-72—283 -5 Atthaya Thitikul, $52,904 68-71-68-76—283 -5 Cheyenne Knight, $42,136 69-68-70-77—284 -4 Jin Young Ko, $42,136 73-66-72-73—284 -4 Minjee Lee, $42,136 73-64-72-75—284 -4 Madelene Sagstrom, $42,136 70-75-70-69—284 -4 Esther Henseleit, $34,271 77-66-69-73—285 -3 Anna Nordqvist, $34,271 74-68-72-71—285 -3 Emily Pedersen, $34,271 72-71-70-72—285 -3 Jenny Shin, $34,271 73-71-72-69—285 -3 Carlota Ciganda, $28,443 72-70-71-73—286 -2 Charley Hull, $28,443 70-72-73-71—286 -2 Sei Young Kim, $28,443 71-70-70-75—286 -2 Andrea Lee, $28,443 72-73-72-69—286 -2 Yan Liu, $28,443 73-70-70-73—286 -2 Angel Yin, $28,443 70-70-73-73—286 -2 Jaravee Boonchant, $22,543 72-70-70-75—287 -1 Lauren Coughlin, $22,543 71-73-75-68—287 -1 Megan Khang, $22,543 72-73-69-73—287 -1 Mel Reid, $22,543 76-70-69-72—287 -1 Maja Stark, $22,543 72-72-70-73—287 -1 Mariajo Uribe, $22,543 75-71-71-70—287 -1 Georgia Hall, $17,651 71-74-75-68—288 E Nasa Hataoka, $17,651 71-75-70-72—288 E Brooke Henderson, $17,651 69-70-76-73—288 E Lydia Ko, $17,651 69-69-77-73—288 E Alison Lee, $17,651 72-73-71-72—288 E Yuna Nishimura, $17,651 70-72-75-71—288 E Marina Alex, $14,327 80-64-72-73—289 +1 Chella Choi, $14,327 70-74-70-75—289 +1 Lucy Li, $14,327 74-71-74-70—289 +1 Ruoning Yin, $14,327 71-75-71-72—289 +1 Allisen Corpuz, $11,751 72-74-73-72—291 +3 Perrine Delacour, $11,751 70-75-73-73—291 +3 Grace Kim, $11,751 69-73-72-77—291 +3 In-Kyung Kim, $11,751 74-71-74-72—291 +3 Nanna Koerstz Madsen, $11,751 71-75-72-73—291 +3 Bronte Law, $11,751 70-70-77-74—291 +3 Stephanie Meadow, $9,579 68-77-74-73—292 +4 Maddie Szeryk, $9,579 73-72-69-78—292 +4 Emma Talley, $9,579 69-74-72-77—292 +4 Albane Valenzuela, $9,579 72-74-73-73—292 +4 Amy Yang, $9,579 70-71-78-73—292 +4 Gaby Lopez, $8,427 70-72-76-75—293 +5 Pornanong Phatlum, $8,427 71-73-76-73—293 +5 Jasmine Suwannapura, $68,427 71-72-72-78—293 +5 Frida Kinhult, $7,866 73-73-72-76—294 +6 Sarah Schmelzel, $7,584 70-76-75-74—295 +7 Lauren Hartlage, $7,164 65-76-78-77—296 +8 Sung Hyun Park, $7,164 73-73-79-71—296 +8 Hyo Joon Jang, $6,883 70-76-74-78—298 +10 Wichanee Meechai, $6,741 72-74-79-74—299 +11

