Meijer LPGA Classic for Simply Give Par Scores

Saturday

At Blythefield Country Club

Belmont, Mich.

Purse: $2.5 million

Yardage: 6,556; Par: 72

Third Round

Amy Yang 67-67-67—201 -15 Ashleigh Buhai 68-68-66—202 -14 Ayaka Furue 66-67-69—202 -14 Xiyu Lin 68-68-66—202 -14 Ariya Jutanugarn 73-64-66—203 -13 Hyo Joo Kim 69-65-69—203 -13 Leona Maguire 69-65-69—203 -13 Manon De Roey 70-65-69—204 -12 Jennifer Kupcho 66-69-69—204 -12 Lindsey Weaver-Wright 66-69-69—204 -12 Carlota Ciganda 68-66-71—205 -11 Emily Pedersen 67-68-70—205 -11 Aditi Ashok 68-67-72—207 -9 Hye Jin Choi 70-67-70—207 -9 Ally Ewing 67-70-70—207 -9 Eun-Hee Ji 68-72-67—207 -9 Minami Katsu 70-72-65—207 -9 Frida Kinhult 66-71-70—207 -9 Alison Lee 67-71-69—207 -9 Minjee Lee 68-67-72—207 -9 Stephanie Meadow 70-69-68—207 -9 Pauline Roussin 68-68-71—207 -9 Jasmine Suwannapura 68-69-70—207 -9 Mi Hyang Lee 71-66-71—208 -8 Morgane Metraux 69-71-68—208 -8 Chella Choi 68-69-72—209 -7 Allisen Corpuz 71-68-70—209 -7 Mina Harigae 74-67-68—209 -7 Wei-Ling Hsu 70-68-71—209 -7 Cheyenne Knight 66-70-73—209 -7 Jeongeun Lee6 71-69-69—209 -7 Ruixin Liu 72-70-67—209 -7 Xiaowen Yin 71-70-68—209 -7 Anna Nordqvist 70-69-71—210 -6 Mel Reid 71-69-70—210 -6 Madelene Sagstrom 70-72-68—210 -6 Sarah Schmelzel 72-69-69—210 -6 Charlotte Thomas 72-69-69—210 -6 Na Rin An 70-71-70—211 -5 Lindy Duncan 72-70-69—211 -5 Brooke Henderson 69-73-69—211 -5 Soo Bin Joo 71-68-72—211 -5 Moriya Jutanugarn 73-69-69—211 -5 Jeong Eun Lee5 71-68-72—211 -5 Pernilla Lindberg 69-71-71—211 -5 Azahara Munoz 72-69-70—211 -5 Hae-Ran Ryu 68-69-74—211 -5 Bailey Tardy 70-71-70—211 -5 Jennifer Chang 73-68-71—212 -4 Jodi Ewart Shadoff 71-70-71—212 -4 Nasa Hataoka 71-67-74—212 -4 Esther Henseleit 72-67-73—212 -4 Megan Khang 71-69-72—212 -4 Grace Kim 71-71-70—212 -4 Polly Mack 70-72-70—212 -4 So Yeon Ryu 71-71-70—212 -4 Ellinor Sudow 70-70-72—212 -4 Stephanie Kyriacou 69-73-71—213 -3 Ines Laklalech 68-73-72—213 -3 Yan Liu 70-72-71—213 -3 Maja Stark 69-73-71—213 -3 Marissa Steen 69-73-71—213 -3 Celine Borge 72-69-73—214 -2 Allison Emrey 71-70-73—214 -2 Hannah Green 71-69-74—214 -2 Haeji Kang 69-73-73—215 -1 Louise Ridderstrom 71-71-73—215 -1 Maddie Szeryk 68-73-74—215 -1 Arpichaya Yubol 70-72-73—215 -1 Yuna Nishimura 71-71-74—216 E Sung Hyun Park 69-70-77—216 E Christina Kim 71-71-75—217 +1 Ilhee Lee 72-70-76—218 +2 Laura Wearn 70-72-77—219 +3

