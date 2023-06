NATIONAL LEAGUE BATTING_Arraez, Miami, .374; Freeman, Los Angeles, .346; Acuña Jr., Atlanta, .324; E.Díaz, Colorado, .318; Castellanos, Philadelphia, .311; Gurriel…

NATIONAL LEAGUE

BATTING_Arraez, Miami, .374; Freeman, Los Angeles, .346; Acuña Jr., Atlanta, .324; E.Díaz, Colorado, .318; Castellanos, Philadelphia, .311; Gurriel Jr., Arizona, .309; Meneses, Washington, .305; T.Estrada, San Francisco, .301; De La Cruz, Miami, .299; Goldschmidt, St. Louis, .298.

RUNS_Freeman, Los Angeles, 49; Acuña Jr., Atlanta, 48; India, Cincinnati, 47; Olson, Atlanta, 44; Betts, Los Angeles, 43; Alonso, New York, 39; Goldschmidt, St. Louis, 39; Yelich, Milwaukee, 39; Castellanos, Philadelphia, 37; Muncy, Los Angeles, 36; L.Thomas, Washington, 36.

RBI_Alonso, New York, 46; Gorman, St. Louis, 42; Olson, Atlanta, 42; Muncy, Los Angeles, 40; Lindor, New York, 40; J.Martinez, Los Angeles, 39; Murphy, Atlanta, 38; Arenado, St. Louis, 38; Bohm, Philadelphia, 37; B.Reynolds, Pittsburgh, 36; Soler, Miami, 36; Albies, Atlanta, 36.

HITS_Freeman, Los Angeles, 79; Arraez, Miami, 73; Acuña Jr., Atlanta, 72; Castellanos, Philadelphia, 69; Meneses, Washington, 69; Stott, Philadelphia, 66; Goldschmidt, St. Louis, 64; Nimmo, New York, 64; L.Thomas, Washington, 62; Gurriel Jr., Arizona, 60; India, Cincinnati, 60.

DOUBLES_Freeman, Los Angeles, 23; Castellanos, Philadelphia, 19; Goldschmidt, St. Louis, 18; Candelario, Washington, 17; Acuña Jr., Atlanta, 16; McMahon, Colorado, 16; B.Reynolds, Pittsburgh, 16; Tovar, Colorado, 16; 6 tied at 15.

TRIPLES_Hayes, Pittsburgh, 4; Marsh, Philadelphia, 4; K.Marte, Arizona, 4; Nimmo, New York, 4; Cronenworth, San Diego, 3; Friedl, Cincinnati, 3; Joe, Pittsburgh, 3; Outman, Los Angeles, 3; Realmuto, Philadelphia, 3; B.Reynolds, Pittsburgh, 3.

HOME RUNS_Alonso, New York, 20; Muncy, Los Angeles, 17; Soler, Miami, 17; Olson, Atlanta, 17; Wisdom, Chicago, 14; Gorman, St. Louis, 13; Schwarber, Philadelphia, 13; Betts, Los Angeles, 13; J.Martinez, Los Angeles, 12; Tellez, Milwaukee, 12; C.Walker, Arizona, 12.

STOLEN BASES_Acuña Jr., Atlanta, 23; S.Marte, New York, 17; Carroll, Arizona, 16; Bae, Pittsburgh, 15; Chisholm Jr., Miami, 14; Hoerner, Chicago, 14; T.Estrada, San Francisco, 13; Yelich, Milwaukee, 12; Kim, San Diego, 10; Bellinger, Chicago, 9; India, Cincinnati, 9; Wiemer, Milwaukee, 9.

PITCHING_Keller, Pittsburgh, 7-1; Gallen, Arizona, 7-2; Steele, Chicago, 6-2; Kelly, Arizona, 6-3; Kershaw, Los Angeles, 6-4; Wacha, San Diego, 5-1; Gibaut, Cincinnati, 5-1; Strider, Atlanta, 5-2; Smyly, Chicago, 5-2; Scherzer, New York, 5-2.

ERA_Elder, Atlanta, 1.92; Stroman, Chicago, 2.59; Steele, Chicago, 2.65; Gallen, Arizona, 2.73; Webb, San Francisco, 2.75; Kelly, Arizona, 2.83; Strider, Atlanta, 2.97; Cobb, San Francisco, 3.05; Gray, Washington, 3.09; Keller, Pittsburgh, 3.25.

STRIKEOUTS_Strider, Atlanta, 106; Keller, Pittsburgh, 93; Greene, Cincinnati, 88; Gallen, Arizona, 82; Wheeler, Philadelphia, 79; Luzardo, Miami, 78; E.Cabrera, Miami, 76; Webb, San Francisco, 76; Kershaw, Los Angeles, 75; Gore, Washington, 74.

