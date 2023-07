Libema Open Results

Wednesday At Autotron Rosmalen Den Bosch, Netherlands Purse: €673,630 Surface: Grass DEN BOSCH, NETHERLANDS (AP) _ Results Wednesday from Libema…

DEN BOSCH, NETHERLANDS (AP) _ Results Wednesday from Libema Open at Autotron Rosmalen (seedings in parentheses):

Men’s Singles

Round of 16

Emil Ruusuvuori, Finland, def. Ugo Humbert (7), France, 6-2, 6-7 (6), 6-4.

Jannik Sinner (2), Italy, def. Alexander Bublik, Kazakhstan, 6-4, 6-2.

Rinky Hijikata, Australia, def. Marc-Andrea Huesler, Switzerland, 2-6, 7-5, 6-3.

Mackenzie McDonald, United States, def. Borna Coric (3), Croatia, 6-4, 6-4.

Women’s Singles

Round of 16

Ashlyn Krueger, United States, def. Victoria Azarenka (3), Belarus, 6-3, 6-2.

Veronika Kudermetova (1), Russia, def. Carol Zhao, Canada, 6-1, 6-3.

Aliaksandra Sasnovich (7), Belarus, def. Greet Minnen, Belgium, 6-2, 4-6, 6-3.

Liudmila Samsonova (2), Russia, def. Polina Kudermetova, Russia, 6-4, 6-1.

Men’s Doubles

Round of 16

Gonzalo Escobar, Ecuador, and Aleksandr Nedovyesov, Kazakhstan, def. Jean-Julien Rojer, Netherlands, and Marcelo Arevalo-Gonzalez (2), El Salvador, 6-4, 3-6, 10-6.

Wesley Koolhof, Netherlands, and Neal Skupski (1), Britain, def. Matwe Middelkoop and Bart Stevens, Netherlands, 4-6, 7-6 (4), 10-7.

Men’s Doubles

Quarterfinals

Jordan Thompson and Alex de Minaur, Australia, def. Emil Ruusuvuori, Finland, and Brandon Nakashima, United States, 6-2, 6-4.

Women’s Doubles

Round of 16

Viktoria Hruncakova and Tereza Mihalikova, Slovakia, def. Aldila Sutjiadi, Indonesia, and Miyu Kato, Japan, 7-5, 6-2.

Zhaoxuan Yang, China, and Ekaterina Alexandrova, Russia, def. Renata Voracova, Czech Republic, and Rosalie Van Der Hoek, Netherlands, 6-4, 6-4.

Nicole Melichar-Martinez, United States, and Ellen Perez, Australia, def. Kirsten Flipkens and Ysaline Bonaventure, Belgium, 6-3, 6-2.

Yanina Wickmayer and Greet Minnen, Belgium, def. Jesika Maleckova and Anastasia Detiuc, Czech Republic, 6-2, 6-2.

