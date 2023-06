French Open Results

Friday At Stade Roland Garros Paris Purse: €23,115,000 Surface: Red clay PARIS (AP) _ Results Friday from French Open at…

Friday

At Stade Roland Garros

Paris

Purse: €23,115,000

Surface: Red clay

PARIS (AP) _ Results Friday from French Open at Stade Roland Garros (seedings in parentheses):

Men’s Singles

Third Round

Karen Khachanov (11), Russia, def. Thanasi Kokkinakis, Australia, 6-4, 6-1, 3-6, 7-6 (5).

Lorenzo Sonego, Italy, def. Andrey Rublev (7), Russia, 5-7, 0-6, 6-3, 7-6 (5), 6-3.

Sebastian Ofner, Austria, def. Fabio Fognini, Italy, 5-7, 6-3, 7-5, 1-6, 6-4.

Novak Djokovic (3), Serbia, def. Alejandro Davidovich Fokina (29), Spain, 7-6 (4), 7-6 (5), 6-2.

Lorenzo Musetti (17), Italy, def. Cameron Norrie (14), Britain, 6-1, 6-2, 6-4.

Stefanos Tsitsipas (5), Greece, def. Diego Schwartzman, Argentina, 6-2, 6-2, 6-3.

Carlos Alcaraz (1), Spain, def. Denis Shapovalov (26), Canada, 6-1, 6-4, 6-2.

Juan Pablo Varillas, Peru, def. Hubert Hurkacz (13), Poland, 3-6, 6-3, 7-6 (3), 4-6, 6-2.

Women’s Singles

Third Round

Daria Kasatkina (9), Russia, def. Peyton Stearns, United States, 6-0, 6-1.

Elise Mertens (28), Belgium, def. Jessica Pegula (3), United States, 6-1, 6-3.

Anastasia Pavlyuchenkova, Russia, def. Anastasia Potapova (24), Russia, 4-6, 6-3, 6-0.

Aryna Sabalenka (2), Belarus, def. Kamilla Rakhimova, Russia, 6-2, 6-2.

Elina Svitolina, Ukraine, def. Anna Blinkova, Russia, 2-6, 6-2, 7-5.

Elina Avanesyan, Russia, def. Clara Tauson, Denmark, 3-6, 6-1, 7-5.

Sloane Stephens, United States, def. Yulia Putintseva, Kazakhstan, 6-3, 3-6, 6-2.

Karolina Muchova, Czech Republic, def. Irina-Camelia Begu (27), Romania, 6-3, 6-2.

Men’s Doubles

Second Round

Rajeev Ram, United States, and Joe Salisbury (2), Britain, def. Roberto Carballes Baena and Jaume Munar, Spain, 3-2, ret.

Wesley Koolhof, Netherlands, and Neal Skupski (1), Britain, def. Pedro Cachin, Argentina, and Yibing Wu, China, 6-4, 6-2.

Marcelo Melo, Brazil, and John Peers, Australia, def. Hugo Nys, Monaco, and Jan Zielinski (7), Poland, 7-6 (5), 6-4.

Sander Gille and Joran Vliegen, Belgium, def. Roman Jebavy, Czech Republic, and Luis David Martinez, Venezuela, 6-1, 6-2.

Kevin Krawietz and Tim Puetz (11), Germany, def. Romain Arneodo, Monaco, and Tristan-Samuel Weissborn, Austria, 6-4, 6-2.

Matwe Middelkoop, Netherlands, and Andreas Mies (12), Germany, def. Jonathan Eysseric and Harold Mayot, France, 7-5, 6-3.

Ivan Dodig, Croatia, and Austin Krajicek (4), United States, def. Nicolas Jarry, Chile, and Marc-Andrea Huesler, Switzerland, 7-5, 6-2.

Rafael Matos, Brazil, and Francisco Cabral, Portugal, def. Max Purcell, Australia, and Ben Shelton, United States, 6-3, 6-0.

Maximo Gonzalez and Andres Molteni (14), Argentina, def. Marcos Giron and Mackenzie McDonald, United States, 7-6 (1), 1-6, 6-2.

Edouard Roger-Vasselin, France, and Santiago Gonzalez (9), Mexico, def. Yuki Bhambri and Saketh Myneni, India, 6-4, 7-5.

Women’s Doubles

First Round

Storm Hunter, Australia, and Elise Mertens (3), Belgium, def. Danielle Collins and Emma Navarro, United States, 6-2, 6-2.

Women’s Doubles

Second Round

Taylor Townsend, United States, and Leylah Annie Fernandez (10), Canada, def. Ingrid Neel, Estonia, and Fang-Hsien Wu, Taiwan, 6-2, 6-1.

Asia Muhammad, United States, and Giuliana Olmos (12), Mexico, def. Maryna Zanevska and Kimberley Zimmermann, Belgium, 6-4, 6-0.

Sara Sorribes Tormo, Spain, and Marie Bouzkova, Czech Republic, def. Ulrikke Eikeri, Norway, and Eri Hozumi, Japan, 7-5, 6-2.

Demi Schuurs, Netherlands, and Desirae Krawczyk (5), United States, def. Jasmine Paolini and Martina Trevisan, Italy, 6-2, 6-2.

Gabriela Dabrowski, Canada, and Luisa Stefani (8), Brazil, def. Katarzyna Piter, Poland, and Dalma Galfi, Hungary, 4-6, 6-2, 7-5.

Veronika Kudermetova and Liudmila Samsonova (15), Russia, def. Marketa Vondrousova and Miriam Kolodziejova, Czech Republic, 2-6, 7-6 (3), 6-3.

Aldila Sutjiadi, Indonesia, and Miyu Kato (16), Japan, def. Irina Khromacheva, Russia, and Linda Noskova, Czech Republic, 6-4, 7-5.

Xu Yifan and Zhaoxuan Yang (11), China, def. Ysaline Bonaventure, Belgium, and Panna Udvardy, Hungary, 4-6, 7-6 (3), 7-6 (9).

Mixed Doubles

Second Round

Asia Muhammad, United States, and Lloyd Glasspool, Britain, def. Estelle Cascino and Dan Added, France, 6-3, 6-4.

Matthew Ebden, Australia, and Lyudmyla Kichenok (5), Ukraine, def. Ena Shibahara, Japan, and Jackson Withrow, United States, 6-4, 3-6, 10-5.

Gabriela Dabrowski, Canada, and Nathaniel Lammons, United States, def. Chloe Paquet and Lucas Pouille, France, 6-7 (3), 6-2, 10-8.

Fabrice Martin, France, and Hao-Ching Chan, Taiwan, def. Jan Zielinski, Poland, and Ellen Perez (6), Australia, 6-2, 6-2.

Michael Venus, New Zealand, and Bianca Andreescu, Canada, def. Kevin Krawietz, Germany, and Nicole Melichar-Martinez, United States, 2-6, 6-1, 10-8.

Matwe Middelkoop, Netherlands, and Aldila Sutjiadi, Indonesia, def. Latisha Chan, Taiwan, and Hugo Nys, Monaco, 6-3, 6-3.

Jamie Murray, Britain, and Taylor Townsend, United States, def. Desirae Krawczyk, United States, and Joe Salisbury (2), Britain, 6-2, 7-5.

Nicolas Mahut, France, and Hsieh Su-wei, Taiwan, def. Jelena Ostapenko, Latvia, and David Vega Hernandez, Spain, 6-4, 1-6, 14-12.

