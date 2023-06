French Open Results

Thursday At Stade Roland Garros Paris Purse: €23,115,000 Surface: Red clay PARIS (AP) _ Results Thursday from French Open at…

Thursday

At Stade Roland Garros

Paris

Purse: €23,115,000

Surface: Red clay

PARIS (AP) _ Results Thursday from French Open at Stade Roland Garros (seedings in parentheses):

Men’s Singles

Second Round

Holger Rune (6), Denmark, def. Gael Monfils, France, walkover.

Tomas Martin Etcheverry, Argentina, def. Alex de Minaur (18), Australia, 6-3, 7-6 (2), 6-3.

Casper Ruud (4), Norway, def. Giulio Zeppieri, Italy, 6-3, 6-2, 4-6, 7-5.

Borna Coric (15), Croatia, def. Pedro Cachin, Argentina, 6-3, 4-6, 4-6, 6-3, 6-4.

Yoshihito Nishioka (27), Japan, def. Max Purcell, Australia, 4-6, 6-2, 7-5, 6-4.

Grigor Dimitrov (28), Bulgaria, def. Emil Ruusuvuori, Finland, 7-6 (4), 6-3, 6-4.

Zhang Zhizhen, China, def. Thiago Agustin Tirante, Argentina, 7-6 (3), 6-3, 6-4.

Thiago Seyboth Wild, Brazil, def. Guido Pella, Argentina, 6-3, 3-6, 6-4, 6-3.

Frances Tiafoe (12), United States, def. Aslan Karatsev, Russia, 3-6, 6-3, 7-5, 6-2.

Daniel Altmaier, Germany, def. Jannik Sinner (8), Italy, 6-7 (0), 7-6 (7), 1-6, 7-6 (4), 7-5.

Marcos Giron, United States, def. Jiri Lehecka, Czech Republic, 6-2, 6-3, 6-2.

Genaro Alberto Olivieri, Argentina, def. Andrea Vavassori, Italy, 7-6 (7), 3-6, 6-4, 7-6 (3).

Nicolas Jarry, Chile, def. Tommy Paul (16), United States, 3-6, 6-1, 6-4, 7-5.

Francisco Cerundolo (23), Argentina, def. Yannick Hanfmann, Germany, 6-3, 6-3, 6-4.

Alexander Zverev (22), Germany, def. Alex Molcan, Slovakia, 6-4, 6-2, 6-1.

Taylor Fritz (9), United States, def. Arthur Rinderknech, France, 2-6, 6-4, 6-3, 6-4.

Women’s Singles

Second Round

Elena Rybakina (4), Kazakhstan, def. Linda Noskova, Czech Republic, 6-3, 6-3.

Sara Sorribes Tormo, Spain, def. Petra Martic, Croatia, 6-4, 6-1.

Anna-Karolina Schmiedlova, Slovakia, def. Aliona Bolsova, Spain, 6-3, 6-4.

Kayla Day, United States, def. Madison Keys (20), United States, 6-2, 4-6, 6-4.

Beatriz Haddad Maia (14), Brazil, def. Diana Shnaider, Russia, 6-2, 5-7, 6-4.

Elisabetta Cocciaretto, Italy, def. Simona Waltert, Switzerland, 6-2, 6-3.

Wang Xinyu, China, def. Rebecca Peterson, Sweden, 7-6 (5), 6-2.

Mirra Andreeva, Russia, def. Diane Parry, France, 6-1, 6-2.

Bernarda Pera, United States, def. Donna Vekic (22), Croatia, 3-6, 6-4, 6-3.

Ekaterina Alexandrova (23), Russia, def. Anna-Lena Friedsam, Germany, 6-2, 6-0.

Iga Swiatek (1), Poland, def. Claire Liu, United States, 6-4, 6-0.

Ons Jabeur (7), Tunisia, def. Oceane Dodin, France, 6-2, 6-3.

Olga Danilovic, Serbia, def. Jasmine Paolini, Italy, 6-2, 7-5.

Coco Gauff (6), United States, def. Julia Grabher, Austria, 6-2, 6-3.

Lesia Tsurenko, Ukraine, def. Lauren Davis, United States, 6-3, 1-0, ret.

Bianca Andreescu, Canada, def. Emma Navarro, United States, 6-1, 6-4.

Men’s Doubles

First Round

Roberto Carballes Baena and Jaume Munar, Spain, def. Raven Klaasen and Lloyd Harris, South Africa, 7-5, 6-2.

Matwe Middelkoop, Netherlands, and Andreas Mies (12), Germany, def. Marton Fucsovics, Hungary, and Alexander Bublik, Kazakhstan, 6-3, 6-1.

Hugo Nys, Monaco, and Jan Zielinski (7), Poland, def. Richard Gasquet and Lucas Pouille, France, 6-4, 6-2.

Roman Jebavy, Czech Republic, and Luis David Martinez, Venezuela, def. Thiago Monteiro, Brazil, and Juan Pablo Varillas, Peru, 6-2, 7-5.

Men’s Doubles

Second Round

Michael Venus, New Zealand, and Jamie Murray (13), Britain, def. Robert Farah and Juan Sebastian Cabal, Colombia, 6-1, 7-5.

Marcel Granollers, Spain, and Horacio Zeballos (10), Argentina, def. Simone Bolelli and Fabio Fognini, Italy, 6-0, 6-3.

Jean-Julien Rojer, Netherlands, and Marcelo Arevalo-Gonzalez (3), El Salvador, def. Nicolas Barrientos, Colombia, and Robert Galloway, United States, 6-2, 6-2.

Harri Heliovaara, Finland, and Lloyd Glasspool (5), Britain, def. Ilya Ivashka, Belarus, and Alexei Popyrin, Australia, 7-6 (3), 7-5.

Aleksandr Nedovyesov, Kazakhstan, and Miguel Angel Reyes-Varela, Mexico, def. Ariel Behar, Uruguay, and Adam Pavlasek, Czech Republic, 6-4, 1-6, 6-1.

Fabien Reboul and Sadio Doumbia, France, def. Theo Arribage and Luca Sanchez, France, 6-2, 6-4.

Women’s Doubles

First Round

Ingrid Martins, Brazil, and Iryna Shymanovich, Belarus, def. Irina-Camelia Begu, Romania, and Anhelina Kalinina, Ukraine, 6-2, 6-4.

Alycia Parks and Peyton Stearns, United States, def. Andrea Gamiz, Venezuela, and Anastasia Detiuc, Czech Republic, 6-3, 6-4.

Marketa Vondrousova and Miriam Kolodziejova, Czech Republic, def. Estelle Cascino and Carole Monnet, France, 2-6, 6-1, 6-1.

Veronika Kudermetova and Liudmila Samsonova (15), Russia, def. Lidziya Marozava, Belarus, and Rebeka Masarova, Spain, 5-7, 7-6 (4), 6-2.

Greet Minnen, Belgium, and Anna Bondar, Hungary, def. Mayar Sherif, Egypt, and Tamara Zidansek, Slovenia, 7-5, 5-7, 6-4.

Elena-Gabriela Ruse, Romania, and Marta Kostyuk (13), Ukraine, def. Anna Blinkova and Varvara Gracheva, Russia, 6-3, 3-6, 6-2.

Aldila Sutjiadi, Indonesia, and Miyu Kato (16), Japan, def. Caroline Dolehide, United States, and Jule Niemeier, Germany, 6-2, 6-0.

Zhang Shuai, China, and Kristina Mladenovic (9), France, def. Viktoriya Tomova, Bulgaria, and Natela Dzalamidze, Russia, 6-2, 6-1.

Lyudmyla Kichenok, Ukraine, and Jelena Ostapenko (4), Latvia, def. Leolia Jeanjean and Elsa Jacquemot, France, 6-3, 6-1.

Xu Yifan and Zhaoxuan Yang (11), China, def. Rebecca Marino, Canada, and Zhu Lin, China, 7-5, 7-5.

Taylor Townsend, United States, and Leylah Annie Fernandez (10), Canada, def. Bethanie Mattek-Sands, United States, and Sara Errani, Italy, 7-5, 7-6 (3).

Hsieh Su-wei, Taiwan, and Wang Xinyu, China, def. Yulia Putintseva, Kazakhstan, and Kamilla Rakhimova, Russia, 6-0, 6-3.

Timea Babos, Hungary, and Anna Danilina, Kazakhstan, def. Monica Niculescu, Romania, and Makoto Ninomiya, Japan, 6-1, 6-1.

Shuko Aoyama and Ena Shibahara (7), Japan, def. Ekaterina Alexandrova and Anastasia Potapova, Russia, 7-5, 6-4.

Mixed Doubles

Second Round

Elixane Lechemia and Albano Olivetti, France, def. Austin Krajicek and Jessica Pegula (1), United States, 5-7, 6-3, 10-7.

Tim Puetz, Germany, and Miyu Kato, Japan, def. Hugo Gaston and Clara Burel, France, 6-3, 6-2.

Marcelo Arevalo-Gonzalez, El Salvador, and Marta Kostyuk (7), Ukraine, def. Vera Zvonareva, Russia, and Andres Molteni, Argentina, 6-2, 6-4.

Rafael Matos and Luisa Stefani, Brazil, def. Diane Parry and Harold Mayot, France, 6-3, 6-7 (5), 15-13.

Ivan Dodig, Croatia, and Zhang Shuai (8), China, def. Edouard Roger-Vasselin and Alize Cornet, France, 7-5, 3-6, 10-6.

