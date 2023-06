French Open Men’s Final Results

2023_Novak Djokovic def. Casper Ruud, 7-6 (7-1), 6-3, 7-5. 2022_Rafael Nadal def. Casper Ruud, 6-3, 6-3, 6-0. 2021_Novak Djokovic def.…

Listen now to WTOP News

2023_Novak Djokovic def. Casper Ruud, 7-6 (7-1), 6-3, 7-5.

2022_Rafael Nadal def. Casper Ruud, 6-3, 6-3, 6-0.

2021_Novak Djokovic def. Stefanos Tsitsipas, 6-7 (6), 2-6, 6-3, 6-2, 6-4.

2020_Rafael Nadal def. Novak Djokovic 6-0, 6-2, 7-5.

2019_Rafael Nadal def. Dominic Thiem 6-3, 5-7, 6-1, 6-1.

2018_Rafael Nadal def. Dominic Thiem 6-4, 6-3, 6-2.

2017_Rafael Nadal def. Stan Wawrinka, 6-2, 6-3, 6-1.

2016_Novak Djokovic def. Andy Murray, 3-6, 6-1, 6-2, 6-4.

2015_Stan Wawrinka def. Novak Djokovic, 4-6, 6-4, 6-3, 6-4.

2014_Rafael Nadal def. Novak Djokovic, 3-6, 7-5, 6-2, 6-4.

2013_Rafael Nadal def. David Ferrer, 6-3, 6-2, 6-3.

2012_Rafael Nadal def. Novak Djokovic, 6-4, 6-3, 2-6, 7-5.

2011_Rafael Nadal def. Roger Federer, 7-5, 7-6 (3), 5-7, 6-1.

2010_Rafael Nadal def. Robin Soderling, 6-4, 6-2, 6-4.

2009_Roger Federer def. Robin Soderling, 6-1, 7-6 (1), 6-4.

2008_Rafael Nadal def. Roger Federer, 6-1, 6-3, 6-0.

2007_Rafael Nadal def. Roger Federer, 6-3, 4-6, 6-3, 6-4.

2006_Rafael Nadal def. Roger Federer, 1-6, 6-1, 6-4, 7-6 (4).

2005_Rafael Nadal def. Mariano Puerta, 6-7 (6), 6-3, 6-1, 7-5.

2004_Gaston Gaudio def. Guillermo Coria, 0-6, 3-6, 6-4, 6-1, 8-6.

2003_Juan Carlos Ferrero def. Martin Verkerk, 6-1, 6-3, 6-2.

2002_Albert Costa def. Juan Carlos Ferrero, 6-1, 6-0, 4-6, 6-3.

2001_Gustavo Kuerten def. Alex Corretja, 6-7 (3), 7-5, 6-2, 6-0.

2000_Gustavo Kuerten def. Magnus Norman, 6-2, 6-3, 2-6, 7-6 (6).

1999_Andre Agassi def. Andrei Medvedev, 1-6, 2-6, 6-4, 6-3, 6-4.

1998_Carlos Moya def. Alex Corretja, 6-3, 7-5, 6-3.

1997_Gustavo Kuerten def. Sergi Bruguera, 6-3, 6-4, 6-2.

1996_Yevgeny Kafelnikov def. Michael Stich, 7-6 (4), 7-5, 7-6 (4).

1995_Thomas Muster def. Michael Chang, 7-5, 6-2, 6-4.

1994_Sergi Bruguera def. Alberto Berasategui, 6-3, 7-5, 2-6, 6-1.

1993_Sergi Bruguera def. Jim Courier, 6-4, 2-6, 6-2, 3-6, 6-3.

1992_Jim Courier def. Petr Korda, 7-5, 6-2, 6-1.

1991_Jim Courier def. Andre Agassi, 3-6, 6-4, 2-6, 6-1, 6-4.

1990_Andres Gomez def. Andre Agassi, 6-3, 2-6, 6-4, 6-4.

1989_Michael Chang def. Stefan Edberg, 6-1, 3-6, 4-6, 6-4, 6-2.

1988_Mats Wilander def. Henri Leconte, 7-5, 6-2, 6-1.

1987_Ivan Lendl def. Mats Wilander, 7-5, 6-2, 3-6, 7-6 (3).

1986_Ivan Lendl def. Mikael Pernfors, 6-3, 6-2, 6-4.

1985_Mats Wilander def. Ivan Lendl, 3-6, 6-4, 6-2, 6-2.

1984_Ivan Lendl def. John McEnroe, 3-6, 2-6, 6-4, 7-5, 7-5.

1983_Yannick Noah def. Mats Wilander, 6-2, 7-5, 7-6 (3).

1982_Mats Wilander def. Guillermo Vilas, 1-6, 7-6 (6), 6-0, 6-4.

1981_Bjorn Borg def. Ivan Lendl, 6-1, 4-6, 6-2, 3-6, 6-1.

1980_Bjorn Borg def. Vitas Gerulaitis, 6-4, 6-1, 6-2.

1979_Bjorn Borg def. Victor Pecci, 6-3, 6-1, 6-7 (6), 6-4.

1978_Bjorn Borg def. Guillermo Vilas, 6-1, 6-1, 6-3.

1977_Guillermo Vilas def. Brian Gottfried, 6-0, 6-3, 6-0.

1976_Adriano Panatta def. Harold Solomon, 6-1, 6-4, 4-6, 7-6 (3).

1975_Bjorn Borg def. Guillermo Vilas, 6-2, 6-3, 6-4.

1974_Bjorn Borg def. Manuel Orantes, 2-6, 6-7 (1), 6-0, 6-1, 6-1.

1973_Ilie Nastase def. Nikki Pilic, 6-3, 6-3, 6-0.

1972_Andres Gimeno def. Patrick Proisy, 4-6, 6-3, 6-1, 6-1.

1971_Jan Kodes def. Ilie Nastase, 8-6, 6-2, 2-6, 7-5.

1970_Jan Kodes def. Zeljko Franulovic, 6-2, 6-4, 6-0.

1969_Rod Laver def. Ken Rosewall, 6-4, 6-3, 6-4.

1968_Ken Rosewall def. Rod Laver, 6-3, 6-1, 2-6, 6-2.

1967_Roy Emerson def. Tony Roche, 6-1, 6-4, 2-6, 6-2.

1966_Tony Roche def. Istvan Gulyas, 6-1, 6-4, 7-5.

1965_Fred Stolle def. Tony Roche, 3-6, 6-0, 6-2, 6-3.

1964_Manolo Santana def. Nicola Pietrangeli, 6-3, 6-1, 4-6, 7-5.

1963_Roy Emerson def. Pierre Darmon, 3-6, 6-1, 6-4, 6-4.

1962_Rod Laver def. Roy Emerson, 3-6, 2-6, 6-3, 9-7, 6-2.

1961_Manolo Santana def. Nicola Pietrangeli, 4-6, 6-1, 3-6, 6-0, 6-2.

1960_Nicola Pietrangeli def. Luis Ayala, 3-6, 6-3, 6-4, 3-6, 6-3.

1959_Nicola Pietrangeli def. Ian Vermaak, 3-6, 6-3, 6-4, 6-1.

1958_Mervyn Rose def. Luis Ayala, 6-3, 6-4, 6-4.

1957_Sven Davidson def. Herbie Flam, 6-3, 6-4, 6-4.

1956_Lew Hoad def. Sven Davidson, 6-4, 8-6, 6-3.

1955_Tony Trabert def. Sven Davidson, 2-6, 6-1, 6-4, 6-2.

1954_Tony Trabert def. Arthur Larsen, 6-4, 7-5, 6-1.

1953_Ken Rosewall def. Vic Seixas, 6-3, 6-4, 1-6, 6-2.

1952_Jaroslav Drobny def. Frank Sedgman, 6-2, 6-0, 3-6, 6-4.

1951_Jaroslav Drobny def. Eric Sturgess, 6-3, 6-3, 6-3.

1950_Budge Patty def. Jaroslav Drobny, 6-1, 6-3, 3-6, 5-7, 7-5.

1949_Frank Parker def. Budge Patty, 6-3, 1-6, 6-1, 6-4.

1948_Frank Parker def. Jaroslav Drobny, 6-4, 7-5, 5-7, 8-6.

1947_Joszef Asboth def. Eric Sturgess, 8-6, 7-5, 6-4.

1946_Marcel Bernard def. Jaroslav Drobny, 3-6, 2-6, 6-1, 6-4, 6-3.

1940-45_No tournament, World War II

1939_Don McNeill def. Bobby Riggs, 7-5, 6-0, 6-3.

1938_Don Budge def. Roderich Menzel, 6-3, 6-2, 6-4.

1937_Henner Henkel def. Bunny Austin, 6-1, 6-4, 6-3.

1936_Gottfried von Cramm def. Fred Perry, 6-0, 2-6, 6-2, 2-6, 6-0.

1935_Fred Perry def. Gottfried von Cramm, 6-3, 3-6, 6-1, 6-3.

1934_Gottfried von Cramm def. Jack Crawford, 6-4, 7-9, 3-6, 7-5, 6-3.

1933_Jack Crawford def. Henri Cochet, 8-6, 6-1, 6-3.

1932_Henri Cochet def. Giorgio de Stefani, 6-0, 6-4, 4-6, 6-3.

1931_Jean Borotra def. Christian Boussus, 2-6, 6-4, 7-5, 6-4.

1930_Henri Cochet def. Bill Tilden, 3-6, 8-6, 6-3, 6-1.

1929_Rene Lacoste def. Jean Borotra, 6-3, 2-6, 6-0, 2-6, 8-6.

1928_Henri Cochet def. Rene Lacoste, 5-7, 6-3, 6-1, 6-3.

1927_Rene Lacoste def. Bill Tilden, 6-4, 4-6, 5-7, 6-3, 11-9.

1926_Henri Cochet def. Rene Lacoste, 6-2, 6-4, 6-3.

1925_Rene Lacoste def. Jean Borotra, 7-5, 6-1, 6-4.

NOTE: Before 1925, the French Open was restricted to French players.

Copyright © 2023 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.