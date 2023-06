European Cups Titles

14 — Real Madrid (Spain) 7 — AC Milan (Italy) 6 — Liverpool (England), Bayern Munich (Germany) 5 — Barcelona…

14 — Real Madrid (Spain)

7 — AC Milan (Italy)

6 — Liverpool (England), Bayern Munich (Germany)

5 — Barcelona (Spain)

4 — Ajax (Netherlands)

3 — Inter Milan (Italy), Manchester United (England)

2 — Benfica (Portugal), Chelsea (England),Juventus (Italy), Nottingham Forest (England), Porto (Portugal)

1 — Aston Villa (England), Borussia Dortmund (Germany), Feyenoord (Netherlands), Glasgow Celtic (Scotland), Hamburg (West Germany), Manchester City (England), Marseille (France), PSV Eindhoven (Netherlands), Red Star Belgrade (Yugoslavia), Steaua Bucharest (Romania)

