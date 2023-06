ECHL Kelly Cup Champions

2022-23 — Florida Everblades 2021-22 — Florida Everblades 2020-21 — Fort Wayne Komets 2019-20 — Season cancelled – COVID 2018-19…

2022-23 — Florida Everblades

2021-22 — Florida Everblades

2020-21 — Fort Wayne Komets

2019-20 — Season cancelled – COVID

2018-19 — Newfoundland Growlers

2017-18 — Colorado Eagles

2016-17 — Colorado Eagles

2015-16 — Allen Americans

2014-15 — Allen Americans

2013-14 — Alaska Aces

2012-13 — Reading Royals

2011-12 — Florida Everblades

2010-11 — Alaska Aces

2009-10 — Cincinnati Cyclones

2008-09 — South Carolina Stingrays

2007-08 — Cincinnati Cyclones

2006-07 — Idaho Steelheads

2005-06 — Alaska Aces

2004-05 — Trenton Titans

2003-04 — Idaho Steelheads

2002-03 — Atlantic City Boardwalk Bullies

2001-02 — Greenville Grrrowl

2000-01 — South Carolina Stingrays

1999-00 — Peoria Rivermen

1998-99 — Mississippi Sea Wolves

1997-98 — Hampton Roads Admirals

1996-97 — South Carolina Stingrays

1995-96 — Charlotte Checkers

1994-95 — Richmond Renegades

1993-94 — Toledo Storm

1992-93 — Toledo Storm

1991-92 — Hampton Roads Admirals

1990-91 — Hampton Roads Admirals

1989-90 — Greensboro Monarchs

1988-89 — Carolina Thunderbirds

Note: 1989-1996 Riley Cup was awarded

