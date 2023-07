DP World Tour BMW International Open Par Scores

Thursday The Golfclub Munchen Eichenried Munich Purse: $2 million Yardage: 7,284; Par: 72 a-(amateur) First Round Adrien Saddier, France 35-31_66 -6…

Thursday The Golfclub Munchen Eichenried Munich Purse: $2 million Yardage: 7,284; Par: 72 a-(amateur) First Round

Adrien Saddier, France 35-31_66 -6

Eduardo Molinari, Italy 32-34_66 -6

Rikuya Hoshino, Japan 34-32_66 -6

Romain Langasque, France 35-32_67 -5

Marc Hammer, Germany 32-35_67 -5

Thomas Rosemueller, Germany 35-32_67 -5

Maximilian Kieffer, Germany 36-31_67 -5

Matthieu Pavon, France 33-34_67 -5

Jayden Schaper, South Africa 33-35_68 -4

Niklas Norgaard, Denmark 32-36_68 -4

Aaron Cockerill, Canada 32-36_68 -4

Hurly Long, Germany 35-33_68 -4

Tom Mckibbin, Northern Ireland 34-34_68 -4

Gavin Green, Malaysia 36-32_68 -4

Scott Jamieson, Scotland 36-32_68 -4

Adrian Meronk, Poland 32-36_68 -4

Marcel Schneider, Germany 33-35_68 -4

Robin Sciot-Siegrist, France 34-35_69 -3

Christoffer Bring, Denmark 35-34_69 -3

Felipe Aguilar, Chile 34-35_69 -3

Sami Valimaki, Finland 37-32_69 -3

Oliver Wilson, England 33-36_69 -3

Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark 35-34_69 -3

Manu Gandas, India 38-31_69 -3

Pablo Larrazabal, Spain 35-34_69 -3

John Axelson, Denmark 37-32_69 -3

Maximilian Schmitt, Germany 34-35_69 -3

Matthias Schmid, Germany 32-37_69 -3

Filippo Celli, Italy 34-35_69 -3

Renato Paratore, Italy 34-35_69 -3

Jorge Campillo, Spain 37-33_70 -2

Nick Bachem, Germany 36-34_70 -2

Gary Stal, France 35-35_70 -2

Takumi Kanaya, Japan 35-35_70 -2

Mikael Lindberg, Sweden 34-36_70 -2

Alejandro Del Rey, Spain 35-35_70 -2

Paul Waring, England 34-36_70 -2

Richard Mansell, England 35-35_70 -2

Luke Donald, England 37-33_70 -2

Connor Syme, Scotland 33-37_70 -2

Mateusz Gradecki, Poland 36-34_70 -2

Bryce Easton, South Africa 34-37_71 -1

Lucas Bjerregaard, Denmark 37-34_71 -1

a-Jonas Baumgartner, Germany 35-36_71 -1

Thriston Lawrence, South Africa 36-35_71 -1

Guido Migliozzi, Italy 37-34_71 -1

Pedro Figueiredo, Portugal 34-37_71 -1

Alexander Levy, France 37-34_71 -1

Andy Sullivan, England 36-35_71 -1

Ewen Ferguson, Scotland 36-35_71 -1

Soren Kjeldsen, Denmark 35-36_71 -1

Callum Shinkwin, England 36-35_71 -1

Phillipp Mejow, Germany 35-36_71 -1

Freddy Schott, Germany 33-38_71 -1

Emilio Cuartero Blanco, Spain 36-35_71 -1

Daniel Gavins, England 35-36_71 -1

Oliver Bekker, South Africa 34-37_71 -1

Marcel Siem, Germany 38-33_71 -1

Daniel Brown, England 34-37_71 -1

Sean Crocker, United States 37-34_71 -1

Joost Luiten, Netherlands 33-38_71 -1

David Horsey, England 36-36_72 E

Dan Bradbury, England 36-36_72 E

Julien Brun, France 38-34_72 E

Nicolas Colsaerts, Belgium 34-38_72 E

Pierre Pineau, France 34-38_72 E

Tom Lewis, England 36-36_72 E

Jeff Winther, Denmark 36-36_72 E

Lukas Nemecz, Austria 35-37_72 E

Justin Walters, South Africa 36-36_72 E

Matthew Southgate, England 37-35_72 E

Antoine Rozner, France 36-36_72 E

O.J. Farrell, England 36-36_72 E

Robert Macintyre, Scotland 40-32_72 E

Marcus Kinhult, Sweden 35-37_72 E

Stephen Gallacher, Scotland 36-36_72 E

Sebastian Garcia-Rodriguez, Spain 38-34_72 E

Rasmus Hojgaard, Denmark 38-35_73 +1

Victor Perez, France 36-37_73 +1

Alfredo Garcia-Heredia, Spain 36-37_73 +1

Daniel Van Tonder, South Africa 35-38_73 +1

Chase Hanna, United States 37-36_73 +1

Aguri Iwasaki, Japan 35-38_73 +1

Frederic Lacroix, France 37-36_73 +1

John Parry, England 35-38_73 +1

Gudmundur Kristjansson, Iceland 36-37_73 +1

Tristen Strydom, South Africa 35-38_73 +1

J.C. Ritchie, South Africa 38-35_73 +1

Sebastian Soderberg, Sweden 35-38_73 +1

Jeong weon Ko, France 38-35_73 +1

Velten Meyer, Germany 36-37_73 +1

Thomas Aiken, South Africa 39-34_73 +1

Wilco Nienaber, South Africa 35-38_73 +1

Jeremy Freiburghaus, Switzerland 35-38_73 +1

Kristian Krogh Johannessen, Norway 36-37_73 +1

Jamie Donaldson, Wales 35-39_74 +2

Santiago Tarrio Ben, Spain 37-37_74 +2

Anton Albers, Germany 38-36_74 +2

Jannik De Bruyn, Germany 35-39_74 +2

Yeongsu Kim, South Korea 38-36_74 +2

Jazz Janewattananond, Thailand 36-38_74 +2

James Morrison, England 35-39_74 +2

Joel Stalter, France 35-39_74 +2

Dale Whitnell, England 40-34_74 +2

Martin Simonsen, Denmark 38-37_75 +3

Shubhankar Sharma, India 38-37_75 +3

Deon Germishuys, South Africa 39-36_75 +3

Ockie Strydom, South Africa 37-38_75 +3

Gunner Wiebe, United States 35-40_75 +3

David Ravetto, France 35-40_75 +3

Jack Senior, England 38-37_75 +3

Haotong Li, China 40-35_75 +3

David Howell, England 38-37_75 +3

Zander Lombard, South Africa 39-37_76 +4

Tobias Eden, Sweden 40-36_76 +4

Wil Besseling, Netherlands 38-38_76 +4

Andrew Wilson, England 40-36_76 +4

Garrick Porteous, England 40-36_76 +4

Joshua Lee, United States 37-40_77 +5

Michael Hirmer, Germany 40-37_77 +5

Christopher Mivis, Belgium 37-40_77 +5

Elvis Smylie, Australia 38-39_77 +5

Alex Cejka, Germany 37-40_77 +5

Marc Warren, Scotland 39-39_78 +6

Jacques Kruyswijk, South Africa 38-41_79 +7

Blake Windred, Australia 36-43_79 +7

Oliver Hundeboll, Denmark 43-37_80 +8

John Murphy, Republic of Ireland 44-38_82 +10

Withdrew

Thomas Bjorn, Denmark

Did Not Finish

Daan Huizing, Netherlands

Daniel Hillier, New Zealand

Rafa Cabrera Bello, Spain

Ricardo Santos, Portugal

Nacho Elvira, Spain

Darius Van Driel, Netherlands

Calum Hill, Scotland

Clement Sordet, France

Niklas Lemke, Sweden

Kiradech Aphibarnrat, Thailand

Tim Wiedemeyer, Germany

Rasmus Rosin, Sweden

Mike Lorenzo-Vera, France

Nicolai Von Dellingshausen, Germany

Hennie Du Plessis, South Africa

Sebastian Heisele, Germany

Alexander Knappe, Germany

Matthew Baldwin, England

Richard Mcevoy, England

Darren Fichardt, South Africa

Elias Bertheussen, Norway

Fabrizio Zanotti, Paraguay

Eddie Pepperell, England

Ma Chengyao, China

Todd Clements, England

Sam Hutsby, England

Borja Virto, Spain

