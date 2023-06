CONCACAF Champions

2023 — León, Mexico 2022 — Seattle, United States 2021 — Monterrey, Mexico 2020 — Tigres, Mexico 2019 — Monterrey,…

2023 — León, Mexico

2022 — Seattle, United States

2021 — Monterrey, Mexico

2020 — Tigres, Mexico

2019 — Monterrey, Mexico

2018 — Chivas Guadalajara, Mexico

2017 — Pachuca, Mexico

2016 — America, Mexico

2015 — America, Mexico

2014 — Cruz Azul, Mexico

2013 — Monterrey, Mexico

2012 — Monterrey, Mexico

2011 — Monterrey, Mexico

2010 — Pachuca, Mexico

2009 — Atlante, Mexico

2008 — Pachuca, Mexico

2007 — Pachuca, Mexico

2006 — America, Mexico

2005 — Saprissa, Costa Rica

2004 — Alajuelense, Costa Rica

2003 — Toluca, Mexico

2002 — Pachuca, Mexico

2000 — Los Angeles Galaxy, United States

1999 — Necaxa, Mexico

1998 — D.C. United, United States

1997 — Cruz Azul, Mexico

1996 — Cruz Azul, Mexico

1995 — Saprissa, Costa Rica

1994 — CS Cartagines, Costa Rica

1993 — Saprissa, Costa Rica

1992 — America, Mexico

1991 — Puebla, Mexico

1990 — America, Mexico

1989 — UNAM Pumas, Mexico

1988 — Olimpia, Honduras

1987 — America, Mexico

1986 — Alajuelense, Costa Rica

1985 — Defence Force, Trinidad and Tobago

1984 — Violette, Haiti

1983 — Altante, Mexico

1982 — UNAM Pumas, Mexico

1981 — Transvaal, Suriname

1980 — UNAM Pumas, Mexico

1979 — Deportivo FAS, El Salvador

1978 — Universidad de Guadalajara, Mexico

1977 — America, Mexico

1976 — Atletico Espanol, Mexico

1974 — Municipal, Guatemala

1973 — Transvaal, Suriname

1972 — Olimpia, Honduras

1971 — Cruz Azul, Mexico

1970 — Cruz Azul, Mexico

1969 — Cruz Azul, Mexico

1968 — Toluca, Mexico

1967 — Alianza, El Salvador

1963 — Racing, Haiti

1962 — Chivas Guadalajara, Mexico

Copyright © 2023 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.