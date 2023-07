BMW International Open Par Scores

Saturday At Golfclub Munchen Eichenried Munich Purse: $2 million Yardage: 7,284; Par: 72 Third Round Joost Luiten, Netherlands 71-66-65—202 -14…

Saturday

At Golfclub Munchen Eichenried

Munich

Purse: $2 million

Yardage: 7,284; Par: 72

Third Round

Joost Luiten, Netherlands 71-66-65—202 -14 Daan Huizing, Netherlands 67-72-66—205 -11 Daniel Hillier, New Zealand 68-67-71—206 -10 Thriston Lawrence, South Africa 71-69-66—206 -10 Edoardo Molinari, Italy 66-74-66—206 -10 Rikuya Hoshino, Japan 66-74-68—208 -8 Max Schmitt, Germany 69-71-68—208 -8 Sami Valimaki, Finland 69-69-70—208 -8 Daniel Gavins, England 71-69-69—209 -7 Maximilian Kieffer, Germany 67-76-66—209 -7 Adrian Meronk, Poland 68-71-70—209 -7 Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark 69-67-73—209 -7 Matthieu Pavon, France 67-76-66—209 -7 John Axelsen, Denmark 69-70-71—210 -6 Pedro Figueiredo, Portugal 71-72-67—210 -6 Calum Hill, Scotland 71-68-71—210 -6 Richard Mansell, England 70-73-67—210 -6 Jayden Trey Schaper, South Africa 68-70-72—210 -6 Connor Syme, Scotland 70-72-68—210 -6 Darius Van Driel, Netherlands 69-71-70—210 -6 Sean Crocker, United States 71-69-71—211 -5 Gavin Green, Malaysia 68-73-70—211 -5 Romain Langasque, France 67-74-70—211 -5 Robert Macintyre, Scotland 72-70-69—211 -5 Guido Migliozzi, Italy 71-71-69—211 -5 Jamie Donaldson, Wales 74-67-71—212 -4 Manu Gandas, India 69-74-69—212 -4 Marc Hammer, Germany 67-71-74—212 -4 Tristen Strydom, South Africa 73-70-69—212 -4 Justin Walters, South Africa 72-68-72—212 -4 Jonas Baumgartner, Germany 71-73-69—213 -3 Jannik De Bruyn, Germany 74-70-69—213 -3 Bryce Easton, South Africa 71-69-73—213 -3 Soren Kjeldsen, Denmark 71-71-71—213 -3 Niklas Norgaard Moller, Denmark 68-76-69—213 -3 Thomas Rosenmueller, Germany 67-75-71—213 -3 Adrien Saddier, France 66-72-75—213 -3 Marcel Schneider, Germany 68-70-75—213 -3 Marcel Siem, Germany 71-68-74—213 -3 Oliver Wilson, England 69-70-74—213 -3 Dan Bradbury, England 72-71-71—214 -2 Rafa Cabrera Bello, Spain 70-72-72—214 -2 Filippo Celli, Italy 69-75-70—214 -2 Luke Donald, England 70-72-72—214 -2 OJ Farrell, England 72-72-70—214 -2 Darren Fichardt, South Africa 74-70-70—214 -2 Hurly Long, Germany 68-73-73—214 -2 Velten Meyer, Germany 73-71-70—214 -2 Matti Schmid, Germany 69-73-72—214 -2 Hennie Du Plessis, South Africa 73-69-73—215 -1 Pablo Larrazabal, Spain 69-71-75—215 -1 Alexander Levy, France 71-72-72—215 -1 Mikael Lindberg, Sweden 70-74-71—215 -1 Lukas Nemecz, Austria 72-71-72—215 -1 Wilco Nienaber, South Africa 73-71-71—215 -1 Renato Paratore, Italy 69-71-75—215 -1 Victor Perez, France 73-71-71—215 -1 Antoine Rozner, France 72-71-72—215 -1 Borja Virto Astudillo, Spain 76-68-71—215 -1 Jorge Campillo, Spain 70-74-72—216 E Nacho Elvira, Spain 70-74-72—216 E Philipp Mejow, Germany 71-72-73—216 E Christoffer Bring, Denmark 69-75-73—217 +1 Michael Hirmer, Germany 77-66-74—217 +1 Marcus Kinhult, Sweden 72-72-73—217 +1 JC Ritchie, South Africa 73-71-73—217 +1 Robin Sciot-Siegrist, France 69-72-76—217 +1 Gary Stal, France 70-73-74—217 +1 Jeremy Freiburghaus, Switzerland 73-71-74—218 +2 Mateusz Gradecki, Poland 70-71-77—218 +2 Tom Lewis, England 72-72-74—218 +2 Daniel Van Tonder, South Africa 73-70-75—218 +2 Niklas Lemke, Sweden 72-71-76—219 +3 Ricardo Santos, Portugal 72-71-76—219 +3 Felipe Aguilar, Chile 69-75-76—220 +4 Matthew Baldwin, England 74-70-76—220 +4 Oliver Hundeboll Jorgensen, Denmark 80-81-DQ

