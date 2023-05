Soudal Open Scores

Thursday At Rinkven International GC Antwerp, Belgium Purse: $2 million Yardage: 6,940; Par: 71 First Round Simon Forsstrom, Sweden 32-32—64…

Thursday

At Rinkven International GC

Antwerp, Belgium

Purse: $2 million

Yardage: 6,940; Par: 71

First Round

Simon Forsstrom, Sweden 32-32—64 Jens Dantorp, Sweden 31-34—65 James Morrison, England 33-32—65 Marcel Siem, Germany 32-33—65 Andrew Wilson, England 34-31—65 Alexander Bjork, Sweden 32-34—66 Alejandro Del Rey Gonzalez, Spain 34-32—66 Ryo Hisatsune, Japan 33-33—66 Marcus Kinhult, Sweden 34-32—66 Soren Kjeldsen, Denmark 33-33—66 Jeong-Weon Ko, France 34-32—66 Frederic Lacroix, France 32-34—66 Felix Mory, France 32-34—66 Julien Brun, France 32-35—67 Thomas Detry, Belgium 35-32—67 David Horsey, England 35-32—67 Robin Sciot-Siegrist, France 32-35—67 Wu Ashun, China 34-34—68 Nick Bachem, Germany 35-33—68 Daniel Brown, England 34-34—68 Mike Lorenzo-Vera, France 34-34—68 Wilco Nienaber, South Africa 36-32—68 Thorbjorn Olesen, Denmark 35-33—68 Eddie Pepperell, England 34-34—68 Richie Ramsay, Scotland 35-33—68 Shubhankar Sharma, India 34-34—68 Martin Simonsen, Denmark 35-33—68 Brandon Stone, South Africa 35-33—68 Santiago Tarrio, Spain 36-32—68 Gunner Wiebe, United States 34-34—68 Kiradech Aphibarnrat, Thailand 34-35—69 Dan Bradbury, England 33-36—69 Ugo Coussaud, France 35-34—69 Sean Crocker, United States 35-34—69 Emilio Cuartero Blanco, Spain 35-34—69 Hennie Du Plessis, South Africa 35-34—69 Pedro Figueiredo, Portugal 35-34—69 Alex Fitzpatrick, England 34-35—69 Deon Germishuys, South Africa 36-33—69 Ricardo Gouveia, Portugal 36-33—69 Gregory Havret, France 37-32—69 Rikuya Hoshino, Japan 37-32—69 Craig Howie, Scotland 35-34—69 Joshua Lee, United States 36-33—69 John Murphy, Ireland 35-34—69 Adrian Otaegui, Spain 34-35—69 Pierre Pineau, France 34-35—69 David Ravetto, France 36-33—69 Javier Sainz, Spain 35-34—69 Ricardo Santos, Portugal 36-33—69 Max Schmitt, Germany 33-36—69 Matthew Southgate, England 33-36—69 Gary Stal, France 34-35—69 Darius Van Driel, Netherlands 34-35—69 Justin Walters, South Africa 34-35—69 Fabrizio Zanotti, Paraguay 35-34—69 Oliver Bekker, South Africa 38-32—70 Christoffer Bring, Denmark 37-33—70 Jorge Campillo, Spain 35-35—70 Todd Clements, England 36-34—70 Aaron Cockerill, Canada 35-35—70 Nicolas Colsaerts, Belgium 35-35—70 Ross Fisher, England 35-35—70 Alfredo Garcia-Heredia, Spain 35-35—70 Lev Grinberg, Ukraine 35-35—70 Angel Hidalgo, Spain 35-35—70 David Howell, England 35-35—70 Aguri Iwasaki, Japan 37-33—70 Maximilian Kieffer, Germany 36-34—70 Tom Lewis, England 36-34—70 Zander Lombard, South Africa 35-35—70 Chengyao Ma, China 37-33—70 Connor Syme, Scotland 35-35—70 Kristof Ulenaers, Belgium 35-35—70 Thomas Aiken, South Africa 36-35—71 Marcus Armitage, England 36-35—71 Thomas Bjorn, Denmark 36-35—71 John Catlin, United States 35-36—71 Alan De Bondt, Belgium 36-35—71 Louis De Jager, South Africa 38-33—71 Tobias Eden, Sweden 36-35—71 Ewen Ferguson, Scotland 34-37—71 Darren Fichardt, South Africa 37-34—71 Manu Gandas, India 38-33—71 Daniel Gavins, England 34-37—71 Kevin Hesbois, Belgium 35-36—71 Daniel Hillier, New Zealand 34-37—71 Jazz Janewattananond, Thailand 38-33—71 Edoardo Molinari, Italy 35-36—71 John Parry, England 35-36—71 Adrien Saddier, France 34-37—71 Freddy Schott, Germany 33-38—71 Callum Shinkwin, England 36-35—71 James Skeet, Belgium 39-32—71 Jarno Tollenaire, Belgium 36-35—71 Borja Virto Astudillo, Spain 34-37—71 Marc Warren, Scotland 34-37—71 Dale Whitnell, England 35-36—71 Maverick Antcliff, Australia 36-36—72 John Axelsen, Denmark 39-33—72 Wil Besseling, Netherlands 37-35—72 Bryce Easton, South Africa 34-38—72 Sebastian Garcia Rodriguez, Spain 36-36—72 Mateusz Gradecki, Poland 37-35—72 Chase Hanna, United States 37-35—72 Oliver Hundeboll Jorgensen, Denmark 36-36—72 Masahiro Kawamura, Japan 36-36—72 Yeongsu Kim, South Korea 35-37—72 Gudmundur Kristjansson, Iceland 36-36—72 David Law, Scotland 38-34—72 Alexander Levy, France 36-36—72 Mikael Lindberg, Sweden 36-36—72 Renato Paratore, Italy 36-36—72 Marco Penge, England 36-36—72 Charles Roeland, Belgium 36-36—72 Jack Senior, England 37-35—72 Rhys Enoch, Wales 37-36—73 OJ Farrell, England 37-36—73 Stephen Gallacher, Scotland 37-36—73 Gary Hurley, Ireland 37-36—73 Kristian Krogh Johannessen, Norway 37-36—73 Alexander Knappe, Germany 35-38—73 Niklas Lemke, Sweden 39-34—73 Hao-Tong Li, China 39-34—73 Hurly Long, Germany 37-36—73 Velten Meyer, Germany 39-34—73 Lukas Nemecz, Austria 36-37—73 JC Ritchie, South Africa 40-33—73 Pavan Sagoo, England 36-37—73 Joel Stalter, France 36-37—73 Sami Valimaki, Finland 35-38—73 Yente Van Doren, Belgium 37-36—73 Nicolai Von Dellingshausen, Germany 40-33—73 Jeff Winther, Denmark 36-37—73 Jean De Wouters, Belgium 39-35—74 Nacho Elvira, Spain 37-37—74 Marcus Helligkilde, Denmark 38-36—74 Francesco Laporta, Italy 36-38—74 Richard McEvoy, England 37-37—74 Garrick Porteous, England 39-35—74 Jason Scrivener, Australia 37-37—74 Andy Sullivan, England 39-35—74 Daniel Van Tonder, South Africa 39-35—74 Jeunghun Wang, South Korea 36-38—74 Kristoffer Reitan, Norway 36-39—75 Blake Windred, Australia 39-36—75 Lucas Bjerregaard, Denmark 40-36—76 Nathan Cossement, Belgium 38-38—76 Sam Hutsby, England 38-38—76 Koen Kouwenaar, Netherlands 38-38—76 Tristen Strydom, South Africa 41-35—76 Jeremy Freiburghaus, Switzerland 41-36—77 James Meyer De Beco, Belgium 38-39—77 Clement Sordet, France 39-38—77 Christopher Mivis, Belgium 39-39—78 Hugo Duquaine, Belgium 46-43—89

