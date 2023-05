PGA Championship Scores

Thursday At Oak Hill Country Club-East Course Rochester, N.Y. Purse: $15 million Yardage: 7,394; Par: 70 a-amateur Partial First Round…

Thursday At Oak Hill Country Club-East Course Rochester, N.Y. Purse: $15 million Yardage: 7,394; Par: 70 a-amateur Partial First Round Suspended due to darkness

Bryson DeChambeau 32-34_66

Scott Schleffler 33-34_67

Corey Conners 33-34_67

Dustin Johnson 34-33_67

Ryan Fox 33-35_68

Victor Hovland 34-34_68

Keegan Bradley 34-34_68

Adam Scott 33-35_68

Justin Suh 34-35_69

Hayden Buckley 35-34_69

Sepp Straka 36-33_69

Thomas Peters 35-34_69

Keith Mitchell 36-33_69

Harold Varner III 35-35_70

Adam Svensson 35-35_70

Kurt Kitayama 36-34_70

Matt NeSmith 33-37_70

Michael Block 36-34_70

Taylor Pendrith 36-34_70

Chris Kirk 34-36_70

Sam Stevens 37-34_71

Beau Hossler 36-35_71

Sahith Theegala 33-38_71

Rory McIlroy 33-38_71

Collin Morikawa 37-34_71

Callum Tarren 34-37_71

Mark Hubbard 35-36_71

Cam Davis 34-37_71

Nick Taylor 36-35_71

Max Homa 38-33_71

Kazuki Higa 40-32_72

Davis Riley 36-36_72

Brooks Koepka 37-35_72

Justin Thomas 38-34_72

Padraig Harrington 36-36_72

J.T. Poston 38-34_72

Cameron Smith 37-35_72

Luke Donald 36-36_72

Brendan Steele 36-36_72

Patrick Reed 37-35_72

Brian Harman 37-35_72

Tommy Fleetwood 36-36_72

Hideki Matsuyama 37-35_72

Tony Finau 41-31_72

Xander Schauffele 38-34_72

Min Woo Lee 37-36_73

K.H. Lee 36-37_73

Gary Woodland 34-39_73

Jimmie Walker 36-37_73

Shane Lowry 36-37_73

Jordan Speith 38-35_73

Dean Burmester 37-36_73

Christian Bezuidenhout 38-35_73

Tom Kim 35-38_73

Joel Dahmen 37-37_74

Adam Schenk 38-36_74

Andrew Putnam 36-38_74

Tom Hoge 39-35_74

Scott Stallings 39-35_74

Zach Johnson 38-36_74

Joaquin Niemann 38-36_74

Alex Noren 37-37_74

Mackenzie Hughes 37-37_74

Taylor Moore 37-37_74

Jeremy Wells 38-36_74

Brandon Wu 36-38_74

Thorbjorn Olesen 35-39_74

Danny Willett 39-35_74

Harris English 35-39_74

Callum Shinkwin 37-37_74

Cameron Young 39-35_74

Sam Burns 40-34_74

Josh Speight 36-39_75

Ben Griffin 37-38_75

Thirston Lawrence 38-37_75

Wyatt Worthington II 39-36_75

Nico Echavarria 37-38_75

Adrian Otaegui 38-37_75

Kevin Kisner 37-38_75

Lee Hodges 36-39_75

Adrian Meronk 38-37_75

Denny McCarthy 37-38_75

Rikuya Hoshino 38-37_75

Taylor Montgomery 39-36_75

Sihwan Kim 39-36_75

Rasmus Hojgaard 35-40_75

Lucas Herbert 37-38_75

Seamus Power 37-38_75

Nicolai Hojgaard 39-37_76

Steve Holmes 38-38_76

Matt Fitzpatrick 38-38_76

Jon Rahm 39-37_76

David Lingmerth 38-38_76

Yannick Paul 38-38_76

Adri Arnaus 37-39_76

Jason Day 38-38_76

Sadom Kaewkanjana 40-36_76

Ben Kern 41-35_76

Y.E. Yang 34-42_76

Brendon Todd 39-37_76

Robert McIntyre 38-38_76

John Somers 38-38_76

Chez Reavie 36-40_76

Abraham Ancer 41-35_76

Trey Mullinax 39-38_77

Colin Inglis 41-36_77

Wyndham Clark 37-40_77

Ockie Strydom 40-37_77

Davis Thompson 39-38_77

Jesse Droemer 40-37_77

Webb Simpson 38-39_77

Tyrrell Hatton 42-35_77

Chris French 37-41_78

Emiliano Grillo 43-35_78

Maverick McNeally 43-35_78

Sam Ryder 39-39_78

Matt Cahill 40-38_78

Braden Shattuck 40-39_79

Anthony Cordes 43-36_79

Steven Alker 38-42_80

Alex Beach 40-40_80

Sungjae Im 41-39_80

Shaun Micheel 37-44_81

Kenny Pigman 39-42_81

Gabe Reynolds 44-41_85

Did Not Finish

Eric Cole

Victor Perez

Adam Hadwin

Justin Rose

Patrick Rogers

Phis Mickelson

Jordan Smith

Thomas Detry

Billy Horschel

Ben Taylor

Stephan Jaeger

Rickie Fowler

Alex Smalley

Russell Henley

Mito Pereira

JJ Killeen

Si Woo Kim

Aaron Wise

J.J. Spaun

Matt Wallace

Anirban Lahiri

Patrick Cantlay

Matt Kuchar

Talor Gooch

Greg Koch

Francesco Molinari

Nick Hardy

Chris Sanger

David Micheluzzi

Russell Grove

