LPGA Hanwha LIFEPLUS Internationl Crown Team Match Play Scores

Friday At TPC Harding Park San Francisco, Calif. Purse: $2 million Yardage: 6,845; Par: 72 Round Robin Day Two Pool A Team Pts W L T (4)Sweden 4 4 0 0 (1)USA 3 3 1 0 (8)China 1 1 3 0 (5)England 0 0 4 0 Pool B (6)Thailand 4 4 0 0 (7)Austria 3½ 3 0 1 (3)Japan ½ 0 3 1 (2)Korea 0 0 4 0 First Round Patty Tavatanakit/Atthaya Thitikul (THA) def. Yuka Saso/Ayaka Furue (JPN), 1 up Moriya Jutanugarn/Ariya Jutanugarn (THA) def. Nasa Hataoka/Hinako Shibuno (JPN), 2 up Anna Nordqvist/Caroline Hedwall (SWE) def. Bronte Law/Jodi Ewart Shadoff (ENG), 4 and 3 Madelene Sagstrom/Maja Stark (SWE) def. Liz Young/Alice Hewson (ENG), 5 and 4 Minjee Lee/Steph Kyriacou (AUS) def. Hye-Jin Choi/In Gee Chun (KOR), 2 and 1 Hannah Green/Sarah Kemp (AUS) def. Hyo Joo Kim/Jin Young Ko (KOR), 2 up Lilia Vu/Nelly Korda (USA) def. Ruoning Yin/Xiyu Lin (CHN), 2 and 1 Ruixin Liu/Yu Liu (CHN) def. Danielle Kang/Lexi Thompson (USA), 1 up Second Round Madelene Sagstrom/Maja Stark (SWE) def. Ruoning Yin/Xiyu Lin (CHN), 2 & 1 Anna Nordqvist/Caroline Hedwall (SWE) def. Yu Liu/Ruixin Liu (CHN), 2 & 1 Minjee Lee/Steph Kyriacou (AUS) def. Nasa Hataoka/Ayaka Furue (JPN), 2 Up Hinako Shibuno/Yuka Saso (JPN) vs. Hannah Green/Sarah Kemp (AUS), Tied Lilia Vu/Nelly Korda (USA) def. Alice Hewson/Liz Young (ENG), 2 & 1 Danielle Kang/Lexi Thompson (USA) def. Bronte Law/Jodi Ewart Shadoff (ENG), 3 & 2 Patty Tavatanakit/Atthaya Thitikul (THA) def. Jin Young Ko/Hyo Joo Kim (KOR), 3 & 2 Ariya Jutanugarn/Moriya Jutanugarn (THA) def. Hye-Jin Choi/In Gee Chun (KOR), 2 & 1

