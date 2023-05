LIV Golf Tulsa Par Scores

Friday At Cedar Ridge Country Club Tulsa, Ok. Purse: $25 million Yardage: 7,213; Par: 70 First Round Branden Grace 61_61 -9…

Friday At Cedar Ridge Country Club Tulsa, Ok. Purse: $25 million Yardage: 7,213; Par: 70 First Round

Branden Grace 61_61 -9

Brendan Steele 63_63 -7

Dustin Johnson 63_63 -7

Cameron Smith 64_64 -6

Joaquin Niemann 64_64 -6

Louis Oosthuizen 65_65 -5

Richard Bland 66_66 -4

Bubba Watson 66_66 -4

Matthew Wolff 66_66 -4

Dean Burmester 67_67 -3

Matt Jones 67_67 -3

Pat Perez 67_67 -3

Thomas Pieters 67_67 -3

Harold Varner III 67_67 -3

Chase Koepka 67_67 -3

Laurie Canter 67_67 -3

Ian Poulter 67_67 -3

Paul Casey 68_68 -2

Bryson DeChambeau 68_68 -2

Sergio Garcia 68_68 -2

Graeme McDowell 68_68 -2

Talor Gooch 68_68 -2

Brooks Koepka 68_68 -2

Martin Kaymer 68_68 -2

Abraham Ancer 68_68 -2

Anirban Lahiri 68_68 -2

Scott Vincent 69_69 -1

Eugenio Chacarra 69_69 -1

Bernd Wiesberger 69_69 -1

David Puig 69_69 -1

Lee Westwood 69_69 -1

Sebastian Munoz 69_69 -1

Marc Leishman 69_69 -1

Patrick Reed 69_69 -1

Henrik Stenson 69_69 -1

Charles Howell III 70_70 E

Jason Kokrak 70_70 E

Danny Lee 70_70 E

James Piot 71_71 +1

Peter Uihlein 71_71 +1

Cameron Tringale 71_71 +1

Phil Mickelson 71_71 +1

Charl Schwartzel 72_72 +2

Carlos Ortiz 72_72 +2

Sihwan Kim 72_72 +2

Mito Pereira 72_72 +2

Jediah Morgan 73_73 +2

Kevin Na 75_75 +5

Teams Scores

Stinger GC (L.Oosthuizen-c, D.Burmester, C,Schwartzel, B.Grace) -17

4 Aces GC (D.Johnson-c, P.Uihlein, P.Perez, P.Reed) -11

Rangegoats GC (B.Watson-c, T.Pieters, T.Gooch, H.Varner) -10

Ripper GC (C.Smith-c, M.Leishman, J.Morgan, M.Jones) -10

Smash GC (B.Koepka-c, M.Wolf, C.Koepka, J.Kokrak) -9

Cleeks GC (M.Kaymer-c,G.McDowell, R.Bland, B.Wiesberger) -8

Torque GC (J.Niemann-c, D.Puig, M.Pereira, S.Munoz) -8

Majesticks GC (I.Poulter-c, L.Canter, L.Westwood, H.Stenson) -7

Crushers GC (B.DeChambeau-c, C.Howell, A.Lahiri, P.Casey) -6

HyFlyers GC (P.Mickelson-c, B.Steele, J.Piot, C.Tringale) -5

Fireballs GC (S.Garcia-c, A.Ancer, E.Lopez-Chacarra, C.Ortiz -5

Iron Heads GC (K.Na-c, S.Vincent, D.Lee, S.Kim) +1

Copyright © 2023 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.