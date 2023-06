KitchenAid Senior PGA Championship Tour Scores

Saturday At Fields Ranch East at TPC Frisco Frisco, Texas Purse: $3.5 million Yardage: 7,154; Par: 72 Third Round Padraig…

Saturday

At Fields Ranch East at TPC Frisco

Frisco, Texas

Purse: $3.5 million

Yardage: 7,154; Par: 72

Third Round

Padraig Harrington 64-68-68—200 Steve Stricker 70-67-64—201 Stewart Cink 68-68-67—203 Darren Clarke 69-69-69—207 Robert Karlsson 68-73-66—207 Y.E. Yang 69-69-69—207 Steven Alker 70-69-69—208 Adilson Da Silva 67-71-71—209 Miguel Angel Jimenez 68-71-70—209 Katsumasa Miyamoto 66-69-74—209 Stephen Ames 70-70-70—210 Alex Cejka 68-70-72—210 Steve Flesch 72-70-68—210 Colin Montgomerie 73-68-69—210 David Toms 71-69-70—210 Marco Dawson 70-69-72—211 Vijay Singh 71-71-69—211 David Branshaw 70-71-71—212 K.J. Choi 70-73-69—212 Scott Dunlap 70-76-66—212 Scott McCarron 70-72-70—212 Thomas Bjorn 68-74-71—213 Justin Leonard 71-72-70—213 Shaun Micheel 74-68-71—213 Kevin Sutherland 73-72-68—213 Chris DiMarco 69-72-73—214 Thongchai Jaidee 75-71-68—214 Ken Tanigawa 73-71-70—214 Ken Duke 74-72-69—215 Charlie Wi 68-75-72—215 Jim Furyk 74-73-69—216 Retief Goosen 72-68-76—216 Lee Janzen 71-71-74—216 Michael Jonzon 73-73-70—216 Bernhard Langer 71-72-73—216 David McKenzie 72-75-69—216 Timothy O’Neal 73-71-72—216 Dicky Pride 71-74-71—216 Arjun Atwal 73-72-72—217 Cameron Doan 72-73-72—217 Kenny Perry 69-78-70—217 Paul Stankowski 76-66-75—217 Paul Broadhurst 74-70-74—218 Mark Brown 76-71-71—218 Glen Day 70-73-75—218 Ernie Els 71-75-72—218 Harrison Frazar 72-73-73—218 Ricardo Gonzalez 70-75-73—218 Mark Hensby 72-73-73—218 Phillip Price 67-78-73—218 Mike Weir 75-70-73—218 Clark Dennis 75-70-74—219 Hiroyuki Fujita 70-73-76—219 Jerry Kelly 69-74-76—219 Billy Andrade 73-74-73—220 Bob Estes 72-72-76—220 David McNabb 78-67-75—220 Rod Pampling 75-70-75—220 Corey Pavin 71-74-75—220 Tim Weinhart 73-73-74—220 Jeff Brehaut 73-74-74—221 Emanuele Canonica 74-72-75—221 Keiichiro Fukabori 73-72-76—221 Richard Green 68-75-78—221 Rocco Mediate 69-73-79—221 Jeff Schmid 73-74-74—221 Michael Allen 76-71-75—222 Simon Brown 76-70-76—222 Davis Love III 73-73-76—222 Tom Gillis 72-73-78—223 James Kingston 72-73-78—223 Willie Wood 76-70-77—223 Mike Genovese 74-72-78—224 Jeff Maggert 76-71-77—224 Chad Proehl 74-73-77—224 Bob Sowards 71-75-79—225 Tim Fleming 75-72-79—226 Cameron Beckman 75-71-81—227 Wes Short 75-72-80—227 Gary Wolstenholme 70-75-82—227 Tracy Phillips 70-76-83—229

