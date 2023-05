Kentucky Derby Chart

12th Race at Churchill Downs Saturday, May 6, 2023 1¼-Miles. Purse Paid $3,000,000 Open 3-Year-Olds The Kentucky Derby Grade I…

Horse WgtPP1/41/23/41MStrchFinJockeyOdds Mage 126 8 15½-16-1 14-1 6½ 2-2 1-1 J.J.Castellano 15.21 Two Phil’s 126 3 5hd 4½ 4hd 1-1½ 1Hd-2½ J.Lovebery 9.87 Angel of Empire 126 12 16½ 15hd 13hd 10½ 3hd-3-3 F.Geroux 4.06 Disarm 126 9 13hd 12-1 9½-9hd 7hd 4-1¾ J.Rosario 27.12 Hit Show 126 1 8-1 6-1½ 6-1 3½ 4-2 5-1-¾ M.Franco 24.02 Derma Sotogake 126 14 14-2 13-1½ 10hd 7½ 6hd-6-1¼ C.P.Lamaire 7.80 Tapit Trice 126 5 18 18 15-1½ 12-2½ 11-3 7¾ L.Saez 4.53 Raise Cain 126 13 9½ 9½ 8-1½ 11-2½ 10-1½ 8-1 G.Corrales 33.04 Rocket Can 126 15 7hd 7½ 7½ 5hd 5hd 9-3½ J.Alvarado 28.81 Confidence Game 126 4 6-2 5-1½ 5-1½ 4-hd 8-2 10-2¼ J.Graham 21.03 Sun Thunder 126 11 17-1 17-1 16hd 13hd 12hd 11-3½ B.J.Hernandez Jr. 33.06 Mandarin Hero 126 17 12-1 11½ 11-1 14-2 14-6 12-4¼ K.Kimura 17.47 Reincarnate 126 7 3-2½ 3½ 3-1 8hd 13-3 13¾ J.R.Velazquez 14.76 Kingsbarns 126 6 2½ 2-1 2-1 2hd 9½ 14nk J.L.Ortiz 11.72 King Russell 126 18 10½ 10hd 12½ 15½ 15-5½ 15-29¼ R.Bejarano 32.27 Verifying 126 2 1hd 1hd 1hd 16-3½ 16-1½ 16½ T.Gaffalione 14.30 Jaces’ Road 126 10 4hd 8-2 17½ 18 18 17hd F.Geroux 33.47 Cyclone Mischief 126 16 11hd 14-1 18 17½ 17½ 18 I.Ortiz Jr. 29.02

(8) Mage 32.42 14.58 9.08 (3) Two Phil’s 10.44 6.52 (14) Angel of Empire 4.70

$0.2 Pick 6 Jackpot (1-9-14-1/2/7-2/4/5-8)(6 correct)paid $1,094,232.12.

$0.5 Pick 5 (9/14/-1-2-7/2-4-5/8)(5 Correct) paid $17,538.09.

$0.5 Pick 4 (14/1-2-7/2-4-5/8) (4 Correct) paid $1,318.35.

$0.5 Pick 3 (7-5-8) (3 Correct) paid $40.63.

$1 Superfecta (8-3-14-11) paid $15,643.65.

$1 Super High Five (8-3-14-11-1) paid $194,923.10.

$0.5 Trifecta (8-3-14) paid $491.18.

$1 Daily Double (5-8) paid $58.02.

$2 Exacta (5-8) paid $330.44

$1 Daily Double OAKS/DERBY (14-8) paid $183.36

$2 Exacta (8-3) paid $330.44

$2 Consolation Pick 3 OAKS/DERBY (14-15) paid $9.14

$2 Future Wager OAKS/DERBY DBL (29-22) paid $1,100.32

$2 Future Wager POOL 1 EX (40-19) paid $56.22

$2 Future Wager POOL 2 – 40 paid $3.92

$2 Future Wager POOL 2 EX (40-11) paid $169.94

$2 Future Wager POOL 3 – 40 paid $6.82

$2 Future Wager POOL 3 EX (40-35) paid $801.44

$2 Future Wager POOL 4 – 28 paid $99.74

$2 Future Wager POOL 4 EX (28-37) paid $22,080.22

$2 Future Wager POOL 5 – 22 paid $153.84

$2 Future Wager POOL 5 EX (22-37) paid $7,863.22

$2 Future Wager POOL 6 – 22 paid $95.54

$2 Future Wager POOL 6 EX (22-37) paid $3,880.60

$2 Future Wager SIRE 16 paid $53.10

$2 Future Wager SIRE EX (16-18) paid $7,156.50

Trainer: Gustavo Delgado.

Scratched: Continuar, Skinner, Practical Move, Lord Miles, Forte.

