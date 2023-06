French Open Results

Monday At Stade Roland Garros Paris Purse: €23,115,000 Surface: Red clay PARIS (AP) _ Results Monday from French Open at…

Monday

At Stade Roland Garros

Paris

Purse: €23,115,000

Surface: Red clay

PARIS (AP) _ Results Monday from French Open at Stade Roland Garros (seedings in parentheses):

Men’s Singles

First Round

Tomas Martin Etcheverry, Argentina, def. Jack Draper, Britain, 6-4, 1-0, ret.

Alex de Minaur (18), Australia, def. Ilya Ivashka, Belarus, 6-1, 5-7, 6-1, 6-3.

Juan Pablo Varillas, Peru, def. Juncheng Shang, China, 4-6, 2-6, 6-2, 6-3, 6-1.

Cameron Norrie (14), Britain, def. Benoit Paire, France, 7-5, 4-6, 3-6, 6-1, 6-4.

Diego Schwartzman, Argentina, def. Bernabe Zapata Miralles (32), Spain, 1-6, 6-7 (5), 6-2, 6-0, 6-4.

Denis Shapovalov (26), Canada, def. Brandon Nakashima, United States, 6-4, 7-5, 4-6, 3-6, 6-3.

Roberto Bautista Agut (19), Spain, def. Yibing Wu, China, 7-6 (4), 6-1, 6-1.

Taro Daniel, Japan, def. Christopher O’Connell, Australia, 6-0, 6-2, 6-4.

Fabio Fognini, Italy, def. Felix Auger-Aliassime (10), Canada, 6-4, 6-4, 6-3.

Aslan Karatsev, Russia, def. Alexei Popyrin, Australia, 6-3, 6-7 (4), 6-1, 6-2.

Novak Djokovic (3), Serbia, def. Aleksandar Kovacevic, United States, 6-3, 6-2, 7-6 (1).

Marcos Giron, United States, def. Hamad Medjedovic, Serbia, 6-0, 6-2, 1-6, 6-0.

Thiago Agustin Tirante, Argentina, def. Botic Van de Zandschulp (25), Netherlands, 6-2, 4-6, 6-3, 6-4.

Stan Wawrinka, Switzerland, def. Albert Ramos-Vinolas, Spain, 7-6 (5), 6-4, 6-7 (2), 1-6, 6-4.

Zhang Zhizhen, China, def. Dusan Lajovic, Serbia, 6-1, 4-1, ret.

Pedro Cachin, Argentina, def. Dominic Thiem, Austria, 6-3, 6-2, 6-7 (1), 4-6, 6-2.

Borna Coric (15), Croatia, def. Federico Coria, Argentina, 7-6 (3), 6-7 (5), 6-3, 6-3.

Carlos Alcaraz (1), Spain, def. Flavio Cobolli, Italy, 6-0, 6-2, 7-5.

Daniel Altmaier, Germany, def. Marc-Andrea Huesler, Switzerland, 6-3, 6-4, 6-4.

Frances Tiafoe (12), United States, def. Filip Krajinovic, Serbia, 6-3, 6-4, 6-2.

Alejandro Davidovich Fokina (29), Spain, def. Arthur Fils, France, 6-1, 4-6, 6-3, 6-3.

Jiri Lehecka, Czech Republic, def. Jan-Lennard Struff (21), Germany, 7-5, 1-6, 6-3, 3-6, 6-1.

Luca van Assche, France, def. Marco Cecchinato, Italy, 6-1, 6-1, 6-3.

Jannik Sinner (8), Italy, def. Alexandre Muller, France, 6-1, 6-4, 6-1.

Women’s Singles

First Round

Anastasia Pavlyuchenkova, Russia, def. Linda Fruhvirtova, Czech Republic, 6-2, 6-2.

Donna Vekic (22), Croatia, def. Dayana Yastremska, Ukraine, 6-2, 7-5.

Bernarda Pera, United States, def. Anett Kontaveit, Estonia, 7-6 (6), 6-2.

Kayla Day, United States, def. Kristina Mladenovic, France, 7-5, 6-1.

Madison Keys (20), United States, def. Kaia Kanepi, Estonia, 6-1, 3-6, 6-1.

Camila Osorio, Colombia, def. Ana Bogdan, Romania, 3-6, 6-3, 7-5.

Sloane Stephens, United States, def. Karolina Pliskova (16), Czech Republic, 6-0, 6-4.

Marketa Vondrousova, Czech Republic, def. Alycia Parks, United States, 6-4, 6-0.

Diana Shnaider, Russia, def. Rebecca Marino, Canada, 6-3, 7-5.

Varvara Gracheva, Russia, def. Dalma Galfi, Hungary, 6-4, 2-6, 6-1.

Elina Svitolina, Ukraine, def. Martina Trevisan (26), Italy, 6-2, 6-2.

Aliona Bolsova, Spain, def. Kristina Kucova, Slovakia, 6-2, 6-1.

Elina Avanesyan, Russia, def. Belinda Bencic (12), Switzerland, 6-3, 2-6, 6-4.

Yulia Putintseva, Kazakhstan, def. Maryna Zanevska, Belgium, 7-5, 7-6 (3).

Peyton Stearns, United States, def. Katerina Siniakova, Czech Republic, 7-6 (7), 6-2.

Anna Blinkova, Russia, def. Ysaline Bonaventure, Belgium, 6-2, 6-0.

Beatriz Haddad Maia (14), Brazil, def. Tatjana Maria, Germany, 6-0, 6-1.

Caroline Garcia (5), France, def. Wang Xiyu, China, 7-6 (4), 4-6, 6-4.

Anna-Lena Friedsam, Germany, def. Nao Hibino, Japan, 6-3, 3-6, 6-4.

Anna-Karolina Schmiedlova, Slovakia, def. Veronika Kudermetova (11), Russia, 6-3, 6-1.

Elisabetta Cocciaretto, Italy, def. Petra Kvitova (10), Czech Republic, 6-3, 6-4.

Ekaterina Alexandrova (23), Russia, def. Viktoriya Tomova, Bulgaria, 6-1, 2-6, 6-1.

Jelena Ostapenko (17), Latvia, def. Tereza Martincova, Czech Republic, 6-3, 7-5.

Simona Waltert, Switzerland, def. Elizabeth Mandlik, United States, 6-1, 4-6, 6-2.

Copyright © 2023 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.