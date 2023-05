DS Automobiles Italian Open Scores

Sunday At Marco Simone Golf and Country Club Rome Purse: $3.3 million Yardage: 7,255; Par: 71 Final Round Adrian Meronk,…

Sunday

At Marco Simone Golf and Country Club

Rome

Purse: $3.3 million

Yardage: 7,255; Par: 71

Final Round

Adrian Meronk, Poland (710), $500,495 68-68-66-69—271 Romain Langasque, France (472), $323,850 68-72-62-70—272 Julien Guerrier, France (266), $185,478 66-69-66-73—274 Alexander Bjork, Sweden (212), $147,205 69-68-71-68—276 Daniel Van Tonder, South Africa (152), $105,398 71-67-67-72—277 Nicolai Hojgaard, Denmark 73-68-71-65—277 Maximilian Kieffer, Germany 65-74-68-70—277 Jorge Campillo, Spain 67-71-70-70—278 Marcus Armitage, England 70-69-69-71—279 Eddie Pepperell, England 69-70-68-72—279 Victor Perez, France 69-68-74-68—279 Kalle Samooja, Finland 68-74-66-71—279 Callum Shinkwin, England 70-72-69-68—279 Sebastian Soderberg, Sweden 70-72-67-70—279 Clement Sordet, France 69-70-68-72—279 Aaron Cockerill, Canada 71-71-66-72—280 Ryo Hisatsune, Japan 71-71-68-70—280 Tapio Pulkkanen, Finland 67-70-68-75—280 Jordan L. Smith, England 68-70-72-70—280 Santiago Tarrio, Spain 68-73-69-70—280 Antoine Rozner, France 70-74-70-67—281 Sami Valimaki, Finland 72-70-71-68—281 Bryce Easton, South Africa 72-70-68-72—282 Niklas Norgaard Moller, Denmark 68-75-68-71—282 Yannik Paul, Germany 68-71-68-75—282 Matthew Baldwin, England 70-68-72-73—283 Wil Besseling, Netherlands 71-71-68-73—283 Todd Clements, England 67-73-73-70—283 Zander Lombard, South Africa 71-73-72-67—283 Shubhankar Sharma, India 73-67-73-70—283 Marcel Siem, Germany 67-71-67-78—283 Wu Ashun, China 66-76-72-70—284 Dan Bradbury, England 70-71-70-73—284 Grant Forrest, Scotland 71-71-71-71—284 Simon Forsstrom, Sweden 73-67-71-73—284 Matthieu Pavon, France 63-70-72-79—284 JC Ritchie, South Africa 73-70-72-69—284 Matthew Southgate, England 74-69-70-71—284 Nicolai Von Dellingshausen, Germany 73-68-70-73—284 Rafa Cabrera Bello, Spain 71-67-74-73—285 John Catlin, United States 68-75-73-69—285 Thorbjorn Olesen, Denmark 70-74-68-73—285 Adrian Otaegui, Spain 68-67-76-74—285 David Ravetto, France 72-70-75-68—285 Freddy Schott, Germany 72-70-71-72—285 Justin Walters, South Africa 69-71-71-74—285 Jens Dantorp, Sweden 71-72-69-74—286 Alejandro Del Rey Gonzalez, Spain 76-68-68-74—286 Rasmus Hojgaard, Denmark 71-72-71-72—286 Scott Jamieson, Scotland 70-73-72-71—286 Alexander Levy, France 72-70-71-73—286 Robin Sciot-Siegrist, France 73-71-69-74—287 Sean Crocker, United States 71-72-72-73—288 Jeong-Weon Ko, France 70-72-73-73—288 Mike Lorenzo-Vera, France 73-70-71-74—288 Richie Ramsay, Scotland 73-71-70-74—288 Daniel Brown, England 69-71-74-75—289 Pedro Figueiredo, Portugal 73-71-72-73—289 Daniel Gavins, England 74-70-74-71—289 Jazz Janewattananond, Thailand 71-72-72-74—289 Guido Migliozzi, Italy 69-74-74-72—289 Lukas Nemecz, Austria 71-71-75-72—289 Garrick Porteous, England 69-73-74-73—289 Angel Hidalgo, Spain 77-67-73-73—290 Aron Zemmer, Italy 71-71-75-73—290 Louis De Jager, South Africa 76-68-70-77—291 Ross Fisher, England 72-71-70-79—292 Joost Luiten, Netherlands 71-70-77-74—292 Soren Kjeldsen, Denmark 72-72-76-73—293 Richard Mansell, England 71-71-76-77—295 Renato Paratore, Italy 72-69-79-77—297 Julien Brun, France 71-70-83-75—299

