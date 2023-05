Cognizant Founders Cup Scores

Saturday At Upper Montclair Country Club Clifton, N.J. Purse: $3 million Yardage: 6,536; Par: 72 Third Round Minjee Lee 68-69-67—204…

Minjee Lee 68-69-67—204 Hae-Ran Ryu 67-70-70—207 Angel Yin 69-70-68—207 Aditi Ashok 69-68-71—208 Ashleigh Buhai 71-69-68—208 Jin Young Ko 68-68-72—208 Grace Kim 69-72-68—209 Cheyenne Knight 68-70-71—209 Nasa Hataoka 68-71-71—210 Sei Young Kim 66-76-68—210 Stacy Lewis 68-72-70—210 Atthaya Thitikul 68-73-69—210 Lauren Coughlin 71-70-70—211 Georgia Hall 71-69-71—211 Sarah Kemp 71-65-75—211 Morgane Metraux 74-66-71—211 Ryann O’Toole 69-75-67—211 Mariajo Uribe 72-70-69—211 Celine Borge 73-67-72—212 A Lim Kim 75-70-67—212 Stephanie Kyriacou 70-69-73—212 Anna Nordqvist 69-72-71—212 Jenny Shin 72-68-72—212 Maddie Szeryk 68-74-70—212 Hye Jin Choi 68-71-74—213 Maria Fassi 71-70-72—213 Wei-Ling Hsu 70-73-70—213 Albane Valenzuela 72-67-74—213 Ruoning Yin 70-72-71—213 Ariya Jutanugarn 72-70-72—214 Lydia Ko 72-71-71—214 Min Lee 72-73-69—214 Na Rin An 69-71-75—215 Peiyun Chien 68-71-76—215 Perrine Delacour 70-72-73—215 Ally Ewing 73-71-71—215 Frida Kinhult 71-74-70—215 Alison Lee 73-70-72—215 Yuna Nishimura 78-67-70—215 Madelene Sagstrom 71-69-75—215 Samantha Wagner 69-76-70—215 Pajaree Anannarukarn 69-76-71—216 Gemma Dryburgh 69-75-72—216 Yu Liu 71-69-76—216 Mel Reid 75-70-71—216 Lizette Salas 72-72-72—216 Emma Talley 74-71-71—216 Allisen Corpuz 72-71-74—217 Karis Davidson 73-68-76—217 Sofia Garcia 73-71-73—217 Megan Khang 72-70-75—217 Jennifer Kupcho 72-72-73—217 Bronte Law 76-69-72—217 Lucy Li 71-71-75—217 Bailey Tardy 69-73-75—217 Pavarisa Yoktuan 69-74-74—217 Celine Boutier 73-72-73—218 Azahara Munoz 71-72-75—218 Yealimi Noh 69-76-73—218 Luna Sobron Galmes 69-76-73—218 Lauren Stephenson 73-71-74—218 Lexi Thompson 70-73-75—218 Yu-Sang Hou 74-71-74—219 Brittany Lincicome 71-70-78—219 Annie Park 73-71-75—219 Pauline Roussin 75-70-77—222

