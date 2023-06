Charles Schwab Challenge Scores

Saturday At Colonial Country Club Fort Worth, Texas Purse: $8.7 million Yardage: 7,209; Par: 70 Third Round Harry Hall 62-66-72—200…

Saturday

At Colonial Country Club

Fort Worth, Texas

Purse: $8.7 million

Yardage: 7,209; Par: 70

Third Round

Harry Hall 62-66-72—200 Adam Schenk 66-67-67—200 Harris English 65-66-70—201 Emiliano Grillo 67-65-72—204 Justin Suh 68-70-66—204 Byeong Hun An 67-66-72—205 Viktor Hovland 71-68-66—205 David Lipsky 67-69-69—205 Kevin Streelman 68-69-68—205 Brian Harman 70-69-67—206 Ben Martin 69-69-68—206 Andrew Putnam 66-70-70—206 Aaron Rai 71-68-67—206 Chad Ramey 68-69-69—206 Scottie Scheffler 67-67-72—206 Akshay Bhatia 69-68-70—207 Sam Burns 67-70-70—207 Austin Eckroat 69-66-72—207 Ryan Fox 67-71-69—207 Paul Haley 73-68-66—207 Max Homa 67-69-71—207 Mark Hubbard 69-69-69—207 Si Woo Kim 67-70-70—207 Justin Rose 69-66-72—207 Christiaan Bezuidenhout 70-68-70—208 Rickie Fowler 68-71-69—208 Will Gordon 71-68-69—208 Russell Henley 68-71-69—208 Michael Kim 67-71-70—208 Min Woo Lee 67-71-70—208 Peter Malnati 69-67-72—208 Andrew Novak 68-66-74—208 Thomas Detry 70-68-71—209 Luke Donald 71-69-69—209 Tom Hoge 66-74-69—209 Scott Piercy 69-68-72—209 Patrick Rodgers 72-67-70—209 Robby Shelton 66-67-76—209 Alex Smalley 70-71-68—209 J.J. Spaun 70-69-70—209 Sam Stevens 71-66-72—209 Kramer Hickok 70-69-71—210 Lee Hodges 69-67-74—210 Collin Morikawa 73-67-70—210 Austin Smotherman 67-73-70—210 Sepp Straka 69-71-70—210 Carson Young 69-66-75—210 Joel Dahmen 72-69-70—211 Ben Griffin 67-69-75—211 Billy Horschel 67-74-70—211 Stephan Jaeger 72-69-70—211 Patton Kizzire 69-69-73—211 Luke List 70-70-71—211 Justin Lower 70-68-73—211 Alex Noren 68-69-74—211 Chez Reavie 67-69-75—211 Brendon Todd 69-71-71—211 Jimmy Walker 73-67-71—211 Aaron Baddeley 70-71-71—212 Nick Hardy 72-69-71—212 Kurt Kitayama 70-71-71—212 Kyoung-Hoon Lee 68-69-75—212 Matthew NeSmith 70-69-73—212 Vincent Norrman 70-71-71—212 Cody Gribble 70-68-75—213 Cameron Champ 70-71-73—214 Zecheng Dou 70-69-75—214 Maverick McNealy 71-70-74—215 Beau Hossler 72-69-75—216 Erik Compton 69-70-78—217 Russell Knox 69-72-76—217 Matthias Schwab 69-72-77—218

Copyright © 2023 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.