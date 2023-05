AT&T Byron Nelson Par Scores

Sunday At TPC Craig Ranch McKinney, Texas Purse: $9.5 million Yardage: 7,414; Par: 71 Final Round Jason Day (500), $1,710,000…

Sunday

At TPC Craig Ranch

McKinney, Texas

Purse: $9.5 million

Yardage: 7,414; Par: 71

Final Round

Jason Day (500), $1,710,000 64-69-66-62—261 -23 Austin Eckroat (245), $845,500 69-65-63-65—262 -22 Si Woo Kim (245), $845,500 65-66-68-63—262 -22 C.T. Pan (135), $465,500 67-66-68-62—263 -21 Zecheng Dou (100), $351,500 63-70-64-67—264 -20 Tyrrell Hatton (100), $351,500 68-67-65-64—264 -20 Scottie Scheffler (100), $351,500 64-64-71-65—264 -20 Vincent Norrman (80), $277,875 68-66-65-66—265 -19 Ryan Palmer (80), $277,875 64-65-68-68—265 -19 Adam Scott (80), $277,875 63-71-68-63—265 -19 Stephan Jaeger (65), $220,875 67-71-65-63—266 -18 Kevin Tway (65), $220,875 66-71-66-63—266 -18 Richy Werenski (65), $220,875 64-68-68-66—266 -18 Byeong Hun An (53), $163,875 67-67-68-65—267 -17 Mackenzie Hughes (53), $163,875 65-64-73-65—267 -17 Sung Kang (53), $163,875 66-68-66-67—267 -17 Carson Young (53), $163,875 70-68-63-66—267 -17 Peter Kuest (0), $163,875 70-67-67-63—267 -17 Joseph Bramlett (44), $121,125 68-67-67-66—268 -16 Doug Ghim (44), $121,125 65-70-69-64—268 -16 Scott Piercy (44), $121,125 64-69-69-66—268 -16 Seamus Power (44), $121,125 69-66-69-64—268 -16 Aaron Baddeley (34), $80,546 71-65-66-67—269 -15 Christiaan Bezuidenhout (34), $80,546 68-69-66-66—269 -15 Eric Cole (34), $80,546 66-68-70-65—269 -15 Trevor Cone (34), $80,546 67-68-69-65—269 -15 Nate Lashley (34), $80,546 67-70-68-64—269 -15 Hideki Matsuyama (34), $80,546 66-67-70-66—269 -15 Brandon Wu (34), $80,546 70-68-67-64—269 -15 Garrick Higgo (26), $60,800 69-68-68-65—270 -14 Patton Kizzire (26), $60,800 66-70-64-70—270 -14 Matthew NeSmith (26), $60,800 68-69-67-66—270 -14 Doc Redman (26), $60,800 65-69-71-65—270 -14 Stewart Cink (18), $45,442 73-65-66-67—271 -13 Tommy Gainey (18), $45,442 69-68-67-67—271 -13 Adam Hadwin (18), $45,442 67-70-67-67—271 -13 Tom Kim (18), $45,442 71-66-69-65—271 -13 Martin Laird (18), $45,442 72-66-66-67—271 -13 Luke List (18), $45,442 64-72-70-65—271 -13 Henrik Norlander (18), $45,442 66-67-69-69—271 -13 Augusto Nunez (18), $45,442 66-70-69-66—271 -13 Sam Stevens (18), $45,442 65-68-69-69—271 -13 Sang-Moon Bae (11), $30,115 66-68-68-70—272 -12 Jonathan Byrd (11), $30,115 70-68-66-68—272 -12 Tom Hoge (11), $30,115 67-69-69-67—272 -12 Satoshi Kodaira (11), $30,115 68-70-66-68—272 -12 Matt Kuchar (11), $30,115 67-68-69-68—272 -12 Justin Lower (11), $30,115 66-70-68-68—272 -12 Robby Shelton (11), $30,115 70-67-66-69—272 -12 Ryan Armour (6), $22,216 71-66-67-69—273 -11 Cameron Champ (6), $22,216 70-68-66-69—273 -11 Harrison Endycott (6), $22,216 69-64-74-66—273 -11 Tano Goya (6), $22,216 69-68-70-66—273 -11 James Hahn (6), $22,216 67-69-66-71—273 -11 Scott Harrington (6), $22,216 68-68-66-71—273 -11 Seonghyeon Kim (6), $22,216 66-68-74-65—273 -11 Kyoung-Hoon Lee (6), $22,216 70-68-68-67—273 -11 Adam Long (6), $22,216 71-65-71-66—273 -11 Taylor Montgomery (6), $22,216 71-66-66-70—273 -11 Sean O’Hair (6), $22,216 65-69-67-72—273 -11 Chad Ramey (6), $22,216 66-71-69-67—273 -11 Chris Stroud (6), $22,216 68-68-67-70—273 -11 Aaron Wise (6), $22,216 68-70-71-64—273 -11 Ryan Brehm (4), $20,425 69-68-71-66—274 -10 William McGirt (4), $20,425 71-65-71-67—274 -10 Parker Coody (0), $20,425 69-67-74-64—274 -10 Andrew Novak (3), $19,855 66-72-70-67—275 -9 Robert Streb (3), $19,855 68-70-69-68—275 -9 David Micheluzzi (0), $19,855 65-73-67-70—275 -9 Greg Chalmers (3), $19,190 69-65-73-69—276 -8 Will Gordon (3), $19,190 69-67-73-67—276 -8 Jim Herman (3), $19,190 67-71-70-68—276 -8 Davis Thompson (3), $19,190 72-66-71-67—276 -8 Bill Haas (3), $18,525 68-69-68-72—277 -7 Seung-Yul Noh (3), $18,525 60-74-73-70—277 -7 Jimmy Walker (3), $18,525 69-66-72-70—277 -7 Brice Garnett (2), $18,050 67-71-67-73—278 -6 Fabian Gomez (2), $18,050 68-70-73-67—278 -6 Lucas Glover (2), $17,480 72-66-70-72—280 -4 Kelly Kraft (2), $17,480 69-67-77-67—280 -4 Vince Whaley (2), $17,480 73-65-71-71—280 -4 Roger Sloan (0), $17,480 68-68-70-74—280 -4 Brent Grant (2), $16,910 68-70-69-74—281 -3 Harry Hall (2), $16,910 67-70-74-70—281 -3

