Zurich Classic of New Orleans Scores

Sunday At TPC Louisiana New Orleans Purse: $8.6 million Yardage: 7,425; Par: 72 Final Round D.Riley/N.Hardy (800), $1,242,700 64-66-63-65—258 N.Taylor/A.Hadwin…

Sunday

At TPC Louisiana

New Orleans

Purse: $8.6 million

Yardage: 7,425; Par: 72

Final Round

D.Riley/N.Hardy (800), $1,242,700 64-66-63-65—258 N.Taylor/A.Hadwin (325), $507,400 66-67-64-63—260 W.Clark/B.Hossler (210), $332,175 61-67-62-71—261 T.Moore/M.NeSmith (163), $261,225 64-66-63-69—262 X.Schauffele/P.Cantlay (163), $261,225 67-63-66-66—262 S.Im/K.Mitchell (135), $208,550 62-67-62-72—263 B.Matthews/S.O’Hair (112), $163,400 61-69-64-71—265 S.Kim/T.Kim (112), $163,400 66-67-64-68—265 C.Ramey/M.Trainer (96), $126,850 63-67-65-71—266 M.Schwab/V.Norrman (96), $126,850 64-67-62-73—266 J.Dahmen/D.McCarthy (80), $93,633 65-67-67-68—267 S.Burns/B.Horschel (80), $93,633 64-69-63-71—267 B.An/S.Kim (54), $57,778 67-67-63-71—268 D.Lipsky/A.Rai (54), $57,778 62-69-69-68—268 H.English/T.Hoge (54), $57,778 64-68-63-73—268 R.Streb/T.Merritt (54), $57,778 63-69-64-72—268 T.Pendrith/M.Gligic (54), $57,778 64-70-65-69—268 V.Perez/T.Detry (27), $57,778 67-66-66-69—268 K.Kitayama/T.Montgomery (31), $36,120 65-67-65-72—269 M.Kim/S.Noh (31), $36,120 62-71-66-70—269 N.Watney/C.Hoffman (31), $36,120 64-69-66-70—269 M.Fitzpatrick/A.Fitzpatrick (15), $36,120 62-71-62-74—269 L.List/H.Norlander (19), $24,596 62-69-67-72—270 S.Theegala/J.Suh (19), $24,596 63-69-65-73—270 E.Molinari/L.Donald (9), $24,596 64-69-65-72—270 B.Todd/P.Kizzire (11), $19,622 64-70-64-73—271 B.Wu/J.Bramlett (11), $19,622 63-69-67-72—271 D.Frittelli/M.Schmid (11), $19,622 66-68-65-72—271 E.Van Rooyen/M.Daffue (11), $19,622 64-70-63-74—271 J.Spaun/H.Buckley (11), $19,622 66-66-65-74—271 S.Ryder/D.Redman (11), $19,622 63-66-70-72—271 T.Olesen/N.Hojgaard (0), $18,318 65-67-66-74—272 W.Bryan/G.Murray (7), $17,974 66-68-67-73—274 T.Duncan/H.Lebioda (7), $17,630 64-70-67-74—275 A.Nunez/F.Gomez (6), $17,286 67-67-69-73—276

