Zurich Classic of New Orleans Scores

Friday

At TPC Louisiana

New Orleans

Purse: $8.6 million

Yardage: 7,425; Par: 72

Second Round

W.Clark/B.Hossler 61-67—128 S.Im/K.Mitchell 62-67—129 S.Ryder/D.Redman 63-66—129 B.Matthews/S.O’Hair 61-69—130 C.Ramey/M.Trainer 63-67—130 D.Riley/N.Hardy 64-66—130 T.Moore/M.NeSmith 64-66—130 X.Schauffele/P.Cantlay 67-63—130 D.Lipsky/A.Rai 62-69—131 L.List/H.Norlander 62-69—131 M.Schwab/V.Norrman 64-67—131 B.Wu/J.Bramlett 63-69—132 H.English/T.Hoge 64-68—132 J.Dahmen/D.McCarthy 65-67—132 J.Spaun/H.Buckley 66-66—132 K.Kitayama/T.Montgomery 65-67—132 R.Streb/T.Merritt 63-69—132 S.Theegala/J.Suh 63-69—132 T.Olesen/N.Hojgaard 65-67—132 E.Molinari/L.Donald 64-69—133 M.Fitzpatrick/A.Fitzpatrick 62-71—133 M.Kim/S.Noh 62-71—133 N.Taylor/A.Hadwin 66-67—133 N.Watney/C.Hoffman 64-69—133 S.Burns/B.Horschel 64-69—133 S.Kim/T.Kim 66-67—133 V.Perez/T.Detry 67-66—133 A.Nunez/F.Gomez 67-67—134 B.An/S.Kim 67-67—134 B.Todd/P.Kizzire 64-70—134 D.Frittelli/M.Schmid 66-68—134 E.Van Rooyen/M.Daffue 64-70—134 T.Duncan/H.Lebioda 64-70—134 T.Pendrith/M.Gligic 64-70—134 W.Bryan/G.Murray 66-68—134

Missed Cut

D.Thompson/W.Gordon 63-72—135 G.Sigg/B.Garnett 67-68—135 H.Hall/A.Bhatia 67-68—135 J.Dufner/K.Chappell 65-70—135 L.Hodges/R.Shelton 67-68—135 S.Saunders/E.Cole 65-70—135 T.Goya/T.Werbylo 65-70—135 A.Smotherman/H.Higgs 66-70—136 B.Griffin/R.Gerard 64-72—136 C.Hadley/B.Martin 65-71—136 C.Morikawa/M.Homa 66-70—136 J.Lower/D.Wu 64-72—136 R.Barnes/K.Stanley 67-69—136 Z.Blair/Z.Dou 69-67—136 A.Eckroat/S.Harrington 65-72—137 C.Percy/G.Chalmers 68-69—137 D.Lamely/M.Hubbard 64-73—137 K.Tway/K.Kraft 67-70—137 P.Haley/C.Gribble 65-72—137 S.Kang/S.Bae 65-72—137 T.Cone/A.Novak 65-72—137 Z.Johnson/S.Stricker 66-71—137 B.Grant/K.Roy 65-73—138 C.Stroud/W.McGirt 68-70—138 T.Mullinax/S.Stallings 66-72—138 B.Haas/J.Byrd 70-69—139 C.Collins/D.Trahan 66-73—139 D.Ghim/K.Hickok 66-73—139 J.Walker/D.Points 64-75—139 M.Wallace/C.Shinkwin 69-70—139 R.Armour/J.Herman 64-75—139 A.Landry/A.Cook 66-74—140 C.Young/K.Westmoreland 67-73—140 D.Ernst/R.Garrigus 65-75—140 D.Lingmerth/J.Blixt 66-74—140 G.Ogilvy/K.Stadler 68-72—140 R.Knox/B.Stuard 67-73—140 H.Endycott/A.Baddeley 70-72—142 M.McGreevy/S.Stevens 67-75—142 R.Palmer/S.Piercy 69-73—142 T.Alexander/C.Yuan 68-74—142 C.Tarren/B.Taylor 71-72—143 R.Werenski/S.Brown 68-75—143 M.Thompson/P.Amin 71-75—146 J.Daly/D.Duval 75-83—158

