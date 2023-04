The Chevron Championship Scores

Sunday At Nicklaus Course The Woodlands, Texas Purse: $5.1 million Yardage: 6,824; Par: 72 Final Round (x-won on first playoff hole) x-Lilia Vu, $765,000 68-69-73-68—278 Angel Yin, $479,680 69-70-67-72—278 Nelly Korda, $347,974 68-70-70-71—279 Allisen Corpuz, $188,300 72-67-67-74—280 A Lim Kim, $188,300 71-65-72-72—280 Atthaya Thitikul, $188,300 70-71-68-71—280 Albane Valenzuela, $188,300 72-67-68-73—280 Amy Yang, $188,300 73-69-65-73—280 Megan Khang, $111,615 70-67-70-74—281 Jin Young Ko, $111,615 72-71-70-68—281 Hyo Joo Kim, $98,481 70-70-68-74—282 Carlota Ciganda, $89,026 70-72-69-72—283 Georgia Hall, $89,026 70-73-72-68—283 Celine Boutier, $76,334 73-67-72-72—284 Ariya Jutanugarn, $76,334 71-71-71-71—284 Xiyu Lin, $76,334 71-69-71-73—284 Hye Jin Choi, $68,283 71-70-67-77—285 Ashleigh Buhai, $61,585 71-73-66-76—286 In Gee Chun, $61,585 78-66-69-73—286 Cheyenne Knight, $61,585 71-69-73-73—286 Maddie Szeryk, $61,585 71-73-70-72—286 Amanda Doherty, $56,200 76-69-71-71—287 Ally Ewing, $50,214 70-70-71-77—288 Brooke Henderson, $50,214 71-67-76-74—288 Eun-Hee Ji, $50,214 70-71-70-77—288 Brittany Lincicome, $50,214 70-73-71-74—288 Leona Maguire, $50,214 76-69-70-73—288 Marina Alex, $38,933 68-73-72-76—289 Matilda Castren, $38,933 71-72-73-73—289 Eila Galitsky, $0 70-75-74-70—289 Danielle Kang, $38,933 73-69-75-72—289 Nanna Koerstz Madsen, $38,933 72-68-75-74—289 Jessica Korda, $38,933 73-69-75-72—289 Gaby Lopez, $38,933 75-68-72-74—289 Hinako Shibuno, $38,933 72-72-71-74—289 Lindsey Weaver-Wright, $38,933 72-69-73-75—289 Pajaree Anannarukarn, $30,333 77-67-73-73—290 Jodi Ewart Shadoff, $30,333 73-71-73-73—290 Nasa Hataoka, $30,333 70-72-76-72—290 Maja Stark, $30,333 73-70-71-76—290 Na Rin An, $25,737 72-71-76-72—291 Minjee Lee, $25,737 70-75-77-69—291 Patty Tavatanakit, $25,737 71-67-77-76—291 Ruoning Yin, $25,737 73-71-70-77—291 Amari Avery, $0 73-69-73-77—292 Gemma Dryburgh, $22,322 73-68-76-75—292 Dana Fall, $22,322 72-73-72-75—292 Pavarisa Yoktuan, $22,322 75-68-73-76—292 Peiyun Chien, $19,958 67-74-79-73—293 Chella Choi, $19,958 68-73-75-77—293 Stephanie Kyriacou, $19,958 68-76-76-73—293 Ayaka Furue, $18,121 68-75-76-75—294 Sei Young Kim, $18,121 76-67-75-76—294 Lucy Li, $17,069 74-69-76-76—295 Ryann O’Toole, $17,069 72-71-73-79—295 Karis Davidson, $15,232 70-72-75-79—296 Andrea Lee, $15,232 73-69-77-77—296 Yuna Nishimura, $15,232 75-69-78-74—296 Hae-Ran Ryu, $15,232 71-73-77-75—296 Linnea Strom, $15,232 73-69-74-80—296 Dewi Weber, $13,395 73-68-76-80—297 Jing Yan, $13,395 70-75-77-75—297 Brittany Altomare, $12,737 71-72-78-77—298 Wei-Ling Hsu, $12,737 70-75-75-78—298 Mao Saigo, $12,343 74-68-78-79—299 Sarah Schmelzel, $12,082 72-73-78-77—300 Lauren Stephenson, $11,686 71-74-80-76—301 Charlotte Thomas, $11,686 73-72-76-80—301 Copyright © 2023 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.