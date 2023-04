RBC Heritage Par Scores

Sunday At Harbour Town Golf Links Hilton Head, S.C. Purse: $20 million Yardage: 7,213; Par: 71 Final Round (x-won on…

Sunday

At Harbour Town Golf Links

Hilton Head, S.C.

Purse: $20 million

Yardage: 7,213; Par: 71

Final Round

(x-won on third playoff hole)

x-Matt Fitzpatrick (500), $3,600,000 66-70-63-68—267 -17 Jordan Spieth (300), $2,180,000 68-67-66-66—267 -17 Patrick Cantlay (190), $1,380,000 69-65-66-68—268 -16 Xander Schauffele (135), $980,000 67-66-70-66—269 -15 Hayden Buckley (105), $772,500 69-68-66-67—270 -14 Sahith Theegala (105), $772,500 70-68-67-65—270 -14 Cameron Davis (83), $607,500 70-67-66-68—271 -13 Emiliano Grillo (83), $607,500 68-67-68-68—271 -13 Brian Harman (83), $607,500 65-70-69-67—271 -13 Sungjae Im (83), $607,500 66-72-66-67—271 -13 Mark Hubbard (63), $445,000 68-66-68-70—272 -12 Taylor Moore (63), $445,000 68-67-67-70—272 -12 Chez Reavie (63), $445,000 72-66-65-69—272 -12 Scottie Scheffler (63), $445,000 68-65-69-70—272 -12 Sam Burns (52), $335,000 69-70-69-65—273 -11 Tommy Fleetwood (52), $335,000 69-65-68-71—273 -11 Rickie Fowler (52), $335,000 67-68-68-70—273 -11 Jon Rahm (52), $335,000 72-64-69-68—273 -11 Christiaan Bezuidenhout (42), $237,000 71-68-71-64—274 -10 Tyrrell Hatton (42), $237,000 68-70-70-66—274 -10 Russell Henley (42), $237,000 72-66-66-70—274 -10 Matt Kuchar (42), $237,000 68-67-68-71—274 -10 Patrick Rodgers (42), $237,000 68-71-66-69—274 -10 Carson Young (42), $237,000 68-68-69-69—274 -10 Denny McCarthy (33), $160,500 71-66-69-69—275 -9 Justin Rose (33), $160,500 66-67-72-70—275 -9 Justin Thomas (33), $160,500 69-68-72-66—275 -9 Jimmy Walker (33), $160,500 65-65-72-73—275 -9 Wyndham Clark (29), $140,000 67-73-66-70—276 -8 Michael Thompson (29), $140,000 71-68-67-70—276 -8 Corey Conners (21), $107,400 70-68-67-72—277 -7 Tony Finau (21), $107,400 70-68-70-69—277 -7 Ben Griffin (21), $107,400 70-65-71-71—277 -7 Beau Hossler (21), $107,400 69-68-72-68—277 -7 Patton Kizzire (21), $107,400 70-65-69-73—277 -7 Nate Lashley (21), $107,400 69-67-71-70—277 -7 Collin Morikawa (21), $107,400 72-68-66-71—277 -7 Adam Schenk (21), $107,400 71-69-69-68—277 -7 Adam Scott (21), $107,400 69-68-68-72—277 -7 Gary Woodland (21), $107,400 69-68-70-70—277 -7 James Hahn (12), $71,000 70-69-71-68—278 -6 Lee Hodges (12), $71,000 70-67-68-73—278 -6 Chris Kirk (12), $71,000 69-69-68-72—278 -6 Kyoung-Hoon Lee (12), $71,000 71-69-69-69—278 -6 Ben Martin (12), $71,000 71-68-70-69—278 -6 Adam Svensson (12), $71,000 71-67-70-70—278 -6 Nick Taylor (12), $71,000 70-70-67-71—278 -6 Keegan Bradley (9), $53,400 73-67-64-75—279 -5 Garrick Higgo (9), $53,400 73-66-73-67—279 -5 Aaron Rai (9), $53,400 63-71-71-74—279 -5 Kevin Streelman (8), $49,133 70-69-74-67—280 -4 Brendon Todd (8), $49,133 70-67-68-75—280 -4 Cameron Young (8), $49,133 71-68-70-71—280 -4 Doug Ghim (6), $47,200 68-68-73-72—281 -3 Zach Johnson (6), $47,200 66-71-73-71—281 -3 Ernie Els (6), $46,200 68-70-71-73—282 -2 Scott Stallings (6), $46,200 66-72-68-76—282 -2 Danny Willett (6), $46,200 70-68-74-70—282 -2 Viktor Hovland (5), $44,800 64-70-78-71—283 -1 Adam Long (5), $44,800 68-72-68-75—283 -1 Matthew NeSmith (5), $44,800 71-69-74-69—283 -1 Andrew Putnam (5), $44,800 67-72-70-74—283 -1 Harris English (4), $43,200 70-70-74-70—284 E Lucas Herbert (4), $43,200 72-67-71-74—284 E Max McGreevy (4), $43,200 70-70-72-72—284 E Davis Thompson (4), $43,200 72-65-72-75—284 E Luke Donald (3), $41,600 70-70-76-69—285 +1 Jim Herman (3), $41,600 69-71-73-72—285 +1 Shane Lowry (3), $41,600 70-69-74-72—285 +1 Austin Smotherman (3), $41,600 69-70-73-73—285 +1 Justin Lower (3), $40,600 70-70-76-72—288 +4 Kramer Hickok (3), $40,200 68-71-75-75—289 +5 Justin Suh (3), $39,800 73-67-74-78—292 +8

