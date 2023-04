Padres ganan 7-5 a Diamondbacks; Tatis regresa a la acción

PHOENIX (AP) — Trent Grisham consiguió dos dobles y cuatro producidas, Xander Bogaerts disparó un jonrón de dos carreras y…

PHOENIX (AP) — Trent Grisham consiguió dos dobles y cuatro producidas, Xander Bogaerts disparó un jonrón de dos carreras y los Padres de San Diego vencieron el jueves 7-5 a los Diamondbacks de Arizona en el regreso a la acción de Fernando Tatis Jr. después de una larga suspensión por uso de sustancias prohibidas.

El dominicano Tatis terminó de 5-0 y lo poncharon un par de ocasiones en su primer partido de campaña regular desde 2021; fue primero en el turno de bateo y cubrió el jardín derecho.

Su intervención más notable de la noche fue en la defensiva en el octavo inning: se desplazó velozmente hacia atrás y su izquierda para atrapar una línea que impidió a Josh Rojas concretar un hit extrabase.

Tatis, de 24 años, se perdió toda la campaña pasada, primero a causa de la fractura de su muñeca izquierda y después por una suspensión de 80 encuentros por uso de una sustancia prohibida para mejorar el rendimiento.

Grisham y Bogaerts se contaron entre los jugadores de los Padres que compensaron el lento inicio ofensivo de Tatis. Grisham remolcó dos carreras en la segunda entrada para poner a los padres en ventaja de 2-0 y consiguió otro doble de dos anotaciones en la sexta para el 7-5.

Bogaerts conectó un jonrón de 123,4 metros (405 pies) en el tercer episodio en lo que fue su quinto bambinazo de la temporada. Matt Carpenter, por su parte, sacudió un cuadrangular solitario.

Tatis fue recibido con aclamaciones y abucheos en sus primeros turnos de bateo en el Chase Field, gracias a la prseencia de numerosos fanáticos de los padres.

Por los Diamondbacks, el cubano Lourdes Gurriel Jr. de 5-2, una anotada, una producida. El venezolano Gabriel Moreno de 4-0. El dominicano Geraldo Perdomo 4-2, una anotada, una impulsada.

Por los Padres, los dominicanos Fernando Tatis Jr. de 5-0; Juan Soto de 4-0, una anotada, y Nelson Cruz de 2-0, una anotada.

