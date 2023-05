NHRA-Circle K Four-Wide Nationals

Sunday At zMAX Dragway Concord, N.C. Final Finish Order Top Fuel 1. Austin Prock; 2. Leah Pruett; 3. Josh Hart;…

Sunday

At zMAX Dragway

Concord, N.C.

Final Finish Order

Top Fuel

1. Austin Prock; 2. Leah Pruett; 3. Josh Hart; 4. Steve Torrence; 5. Pat Dakin; 6. Justin Ashley; 7. Doug Foley; 8. Brittany Force; 9. Mike Salinas; 10. Jacob McNeal; 11. Clay Millican; 12. Antron Brown; 13. Doug Kalitta; 14. Shawn Langdon; 15. Tony Schumacher; 16. Dan Mercier

Funny Car

1. Robert Hight; 2. Alexis DeJoria; 3. Ron Capps; 4. John Force; 5. Chad Green; 6. Bob Tasca III; 7. Mike McIntire Jr; 8. Cruz Pedregon; 9. Alex Laughlin; 10. JR Todd; 11. John Force; 12. Blake Alexander; 13. Tim Wilkerson; 14. Dave Richards; 15. Matt Hagan; 16. Dale Creasy Jr

Pro Stock

1. Deric Kramer; 2. Dallas Glenn; 3. Matt Hartford; 4. Fernando Cuadra Jr; 5. Jerry Tucker; 6. Kyle Koretsky; 7. Greg Anderson; 8. Aaron Stanfield; 9. Troy Coughlin Jr; 10. David Cuadra; 11. Mason McGaha; 12. Camrie Caruso; 13. Erica Enders; 14. Bo Butner III; 15. Cristian Cuadra; 16. Chris McGaha

Pro Stock Motorcycle

1. Gaige Herrera; 2. Matt Smith; 3. Jerry Savoie; 4. Steve Johnson; 5. Kelly Clontz; 6. Jerry Savoie; 7. Joey Gladstone; 8. Hector Arana Jr; 9. Marcus Hylton; 10. Ryan Oehler; 11. Ron Tornow; 12. John Hall

Final Results

Top Fuel_Austin Prock, 3.684 seconds, 330.88 mph def. Leah Pruett, 3.708 seconds, 329.99 mph; Josh Hart, 3.756 seconds, 327.82 mph; Steve Torrence, 3.717 seconds, 334.32 mph

Funny Car_Robert Hight, 3.888, 328.30 def. Alexis DeJoria, 3.872, 333.41; Ron Capps, 3.923, 331.85; John Force, 3.924, 329.26

Pro Stock_Deric Kramer, 167.03, 5.483 def. Dallas Glenn, 166.62, 5.507; Matt Hartford, 106.72, 7.129; Fernando Cuadra Jr, 166.31, 5.501

Pro Stock Motorcycle_Gaige Herrera, 164.33, 5.600 def. Matt Smith, 163.12, 5.657; Jerry Savoie, 162.96, 5.661; Steve Johnson, 162.47, 5.681

Top Alcohol Dragster_Mike Coughlin, 229.63, 4.498 def. Tony Stewart, 230.65, 4.450; Julie Nataas, 229.59, 4.467; Cody Krohn, 227.92, 4.470

Top Alcohol Funny Car_Sean Bellemeur, 212.66, 4.614 def. Bob McCosh Jr, 210.90, 4.621; Brian Gawlik, 180.36, 4.751; Mathew Gill

Competition Eliminator_David Eaton, 108.57, 7.051 def. Jared Kimbrough, 34.16, 21.213

Super Stock_Monty Bogan, 119.31, 7.623 def. Tyler Caheely, 118.37, 7.618

Stock Eliminator_Barry Parker, 104.18, 8.464 def. Steve Foley, 107.67, 8.294

Super Comp_John Labbous, 140.65, 7.629 def. Nichole Stephenson, 136.55, 7.648

Super Gas_Sherman Adcock, 40.08, 18.290 def. Rusty Cook, 67.31, 13.725

Round-by-round

Top Fuel

Quarterfinals_Josh Hart, 3.702, 326.79; Steve Torrence, 3.697, 329.50 def. Tony Schumacher, 3.753, 320.66; Dan Mercier; Leah Pruett, 3.702, 331.77; Pat Dakin, 3.757, 325.06 def. Doug Kalitta, 5.799, 134.93; Shawn Langdon, 6.932, 97.67; Brittany Force, 3.694, 334.82; Doug Foley, 3.779, 296.76 def. Clay Millican, 5.268, 131.79; Antron Brown, 6.346, 103.86; Austin Prock, 3.686, 331.53; Justin Ashley, 5.820, 115.89 def. Mike Salinas, 5.853, 117.82; Jacob McNeal, 4.607, 169.15

Semifinals_Josh Hart, 3.706, 330.55; Steve Torrence, 3.705, 329.75 def. Doug Foley, 3.791, 276.29; Brittany Force, 7.420, 83.94; Austin Prock, 3.715, 328.78; Leah Pruett, 3.753, 326.40 def. Pat Dakin, 3.774, 325.30; Justin Ashley, 4.224, 200.68

Final_Austin Prock, 3.684, 330.88 def. Leah Pruett, 3.708, 329.99; Josh Hart, 3.756, 327.82; Steve Torrence, 3.717, 334.32

Funny Car

Quarterfinals_Alexis DeJoria, 3.854, 332.51; Chad Green, 3.951, 319.98 def. Matt Hagan, 4.343, 293.73; Dale Creasy Jr, 4.469, 278.86; Ron Capps, 3.885, 335.57; Bob Tasca III, 3.891, 321.35 def. Tim Wilkerson, 5.276, 170.86; Dave Richards, 7.659, 83.80; Cruz Pedregon, 3.892, 327.35; John Smith, 5.470, 194.32 def. John Force, 5.846, 128.79; Blake Alexander, 6.153, 109.89; Robert Hight, 3.926, 329.10; Mike McIntire Jr, 3.940, 321.35 def. Alex Laughlin, 4.155, 307.30; JR Todd, 5.530, 134.23

Semifinals_Robert Hight, 3.875, 331.28; John Force, 3.967, 326.32 def. Mike McIntire Jr, 3.941, 309.70; Cruz Pedregon, 9.796, 87.59; Ron Capps, 3.881, 335.15; Alexis DeJoria, 3.883, 333.58 def. Chad Green, 4.228, 235.27; Bob Tasca III, 5.302, 165.54

Final_Robert Hight, 3.888, 328.30 def. Alexis DeJoria, 3.872, 333.41; Ron Capps, 3.923, 331.85; John Force, 3.924, 329.26

Pro Stock

Quarterfinals_Greg Anderson, 166.62, 5.513; Aaron Stanfield, 165.90, 5.521 def. Cristian Cuadra, 165.66, 5.518; Chris McGaha, 165.50, 5.540; Kyle Koretsky, 165.99, 5.507; Jerry Tucker, 165.44, 5.529 def. Erica Enders, 166.29, 5.528; Bo Butner III, 166.07, 5.536; Dallas Glenn, 166.64, 5.529; Fernando Cuadra Jr, 165.25, 5.546 def. Mason McGaha, 166.25, 5.546; Camrie Caruso, 166.42, 5.516; Matt Hartford, 166.44, 5.521; Deric Kramer, 166.52, 5.518 def. Troy Coughlin Jr, 162.78, 5.626; David Cuadra

Semifinals_Deric Kramer, 166.72, 5.483; Matt Hartford, 166.03, 5.517 def. Greg Anderson, 167.45, 5.487; Aaron Stanfield, 51.46, 13.398; Fernando Cuadra Jr, 166.39, 5.491; Dallas Glenn, 166.74, 5.503 def. Jerry Tucker, 166.09, 5.522; Kyle Koretsky, 165.46, 5.542

Final_Deric Kramer, 167.03, 5.483 def. Dallas Glenn, 166.62, 5.507; Matt Hartford, 106.72, 7.129; Fernando Cuadra Jr, 166.31, 5.501

Pro Stock Motorcycle

Quarterfinals_Joey Gladstone, 161.77, 5.704; Steve Johnson, 162.06, 5.707 def. John Hall; Eddie Krawiec, 161.67, 5.700; Hector Arana Jr, 161.90, 5.790 def. Ron Tornow, 157.96, 5.813; Gaige Herrera, 161.90, 5.639; Kelly Clontz, 159.80, 5.731 def. Marcus Hylton, 119.19, 6.887; Ryan Oehler, 163.08, 5.704

Semifinals_Eddie Krawiec, 162.86, 5.662; Steve Johnson, 162.67, 5.679 def. Joey Gladstone, 161.29, 5.713; Hector Arana Jr, 160.48, 5.738; Gaige Herrera, 164.11, 5.606; Matt Smith, 158.67, 5.764 def. Kelly Clontz, 160.65, 5.713; Jerry Savoie, 160.08, 5.788

Final_Gaige Herrera, 164.33, 5.600 def. Matt Smith, 163.12, 5.657; Jerry Savoie, 162.96, 5.661; Steve Johnson, 162.47, 5.681

