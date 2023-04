NCAA Women’s Final Four MOPs

2023 — Angel Reese, LSU 2022 — Allyah Boston, South Carolina 2021 — Haley Jones, Stanford 2019 — Chloe Jackson,…

2023 — Angel Reese, LSU 2022 — Allyah Boston, South Carolina 2021 — Haley Jones, Stanford 2019 — Chloe Jackson, Baylor 2018 — Arike Ogunbowale, Notre Dame 2017 — A’ja Wilson, South Carolina 2016 — Breanna Stewart, Connecticut 2015 — Breanna Stewart, Connecticut 2014 — Breanna Stewart, Connecticut 2013 — Breanna Stewart, Connecticut 2012 — Brittney Griner, Baylor 2011 — Danielle Adams, Texas A&M 2010 — Maya Moore, Connecticut 2009 — Tina Charles, Connecticut 2008 — Candace Parker, Tennessee 2007 — Candace Parker, Tennessee 2006 — Laura Harper, Maryland 2005 — Sophia Young, Baylor 2004 — Diana Taurasi, Connecticut 2003 — Diana Taurasi, Connecticut 2002 — Swin Cash, Connecticut 2001 — Ruth Riley, Notre Dame 2000 — Shea Ralph, Connecticut 1999 — Ukari Figgs, Purdue 1998 — Chamique Holdsclaw, Tennessee 1997 — Chamique Holdsclaw, Tennessee 1996 — Michelle Marciniak, Tennessee 1995 — Rebecca Lobo, Connecticut 1994 — Charlotte Smith, North Carolina 1993 — Sheryl Swoopes, Texas Tech 1992 — Molly Goodenbour, Stanford 1991 — Dawn Staley, Virginia 1990 — Jennifer Azzi, Stanford 1989 — Bridgette Gordon, Tennessee 1988 — Erica Westbrooks, Louisiana Tech 1987 — Tonya Edwards, Tennessee 1986 — Clarissa Davis, Texas 1985 — Tracy Claxton, Old Dominion 1984 — Cheryl Miller, Southern Cal 1983 — Cheryl Miller, Southern Cal 1982 — Janice Lawrence, Louisiana Tech

