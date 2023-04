Mexico Open at Vidanta Par Scores

Saturday At The Norman Course at Vidanta Vallarta Vallarta, Mexico Purse: $7.7 million Yardage: 7,456; Par: 71 Third Round Tony Finau 65-64-65—194 -19 Akshay Bhatia 68-65-63—196 -17 Jon Rahm 67-68-61—196 -17 Brandon Wu 66-64-67—197 -16 Will Gordon 67-66-67—200 -13 Austin Smotherman 63-70-68—201 -12 Eric Cole 65-68-69—202 -11 Andrew Putnam 67-66-69—202 -11 Erik Van Rooyen 64-66-72—202 -11 Cameron Champ 68-66-69—203 -10 Emiliano Grillo 68-68-67—203 -10 Ben Taylor 67-70-66—203 -10 Carson Young 67-71-65—203 -10 Michael Kim 68-67-69—204 -9 Kevin Roy 67-72-65—204 -9 Jimmy Walker 67-67-70—204 -9 Joseph Bramlett 68-70-67—205 -8 Kevin Chappell 72-67-66—205 -8 Beau Hossler 67-68-70—205 -8 Vincent Norrman 67-71-67—205 -8 Raul Pereda 65-70-70—205 -8 Dylan Wu 68-71-66—205 -8 Harry Hall 67-71-68—206 -7 Charley Hoffman 71-67-68—206 -7 Stephan Jaeger 65-71-70—206 -7 Seonghyeon Kim 69-69-68—206 -7 Francesco Molinari 68-70-68—206 -7 Scott Piercy 72-65-69—206 -7 Gary Woodland 67-73-66—206 -7 Aaron Baddeley 70-68-69—207 -6 Austin Cook 66-70-71—207 -6 Derek Ernst 68-69-70—207 -6 James Hahn 67-72-68—207 -6 Mark Hubbard 68-70-69—207 -6 Nate Lashley 69-70-68—207 -6 Ben Martin 68-66-73—207 -6 Ryan Moore 73-67-67—207 -6 Andrew Novak 67-72-68—207 -6 Geoff Ogilvy 70-68-69—207 -6 Taylor Pendrith 65-70-72—207 -6 Patrick Rodgers 70-69-68—207 -6 Greyson Sigg 72-64-71—207 -6 Alejandro Tosti 69-67-71—207 -6 Sebastian Vazquez 67-73-67—207 -6 Trevor Werbylo 67-68-72—207 -6 Nicolai Hojgaard 67-71-70—208 -5 Satoshi Kodaira 75-64-69—208 -5 Adam Long 70-68-70—208 -5 Seung-Yul Noh 71-68-69—208 -5 Wyndham Clark 73-67-69—209 -4 Trevor Cone 70-70-69—209 -4 Brice Garnett 68-69-72—209 -4 Ryan Gerard 69-70-70—209 -4 Cody Gribble 68-69-72—209 -4 Richy Werenski 66-73-70—209 -4 Jonas Blixt 71-67-72—210 -3 Jonathan Byrd 69-71-70—210 -3 Zecheng Dou 69-70-71—210 -3 Michael Gligic 74-66-70—210 -3 Chez Reavie 68-68-74—210 -3 Austin Eckroat 72-67-72—211 -2 Tano Goya 64-71-76—211 -2 David Lipsky 71-68-72—211 -2 Cameron Percy 70-70-71—211 -2 Carl Yuan 69-68-74—211 -2 Byeong Hun An 70-69-73—212 -1 Nicolas Echavarria 69-70-73—212 -1 Bill Haas 69-71-73—213 E Derek Lamely 70-70-73—213 E Augusto Nunez 71-68-74—213 E Lanto Griffin 68-69-77—214 +1 Maverick McNealy 68-72-74—214 +1 Lee Hodges 72-68-79—219 +6